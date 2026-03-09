Ukraine cử các chuyên gia UAV bảo vệ căn cứ của Mỹ tại Jordan

Binh sĩ Ukraine lắp đặt lưới chống máy bay không người lái tại khu vực Donetsk hôm 6/3 (Ảnh: NYT).

"Chúng tôi đã cử máy bay không người lái đánh chặn và một nhóm chuyên gia về máy bay không người lái đến bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan", Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được đăng tải hôm 9/3.

Ông nói thêm rằng, Mỹ đã đưa ra yêu cầu hỗ trợ hôm 5/3 và nhóm chuyên gia Ukraine đã xuất phát vào ngày hôm sau. "​Họ sẽ sớm đến Trung Đông", theo báo cáo.

“Chúng tôi đã phản ứng ngay lập tức”, ông Zelensky nói vào tối 6/3 trong chuyến tàu đi từ miền Đông Ukraine đến thủ đô Kiev.

Nhà Trắng hiện không trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có yêu cầu Ukraine hỗ trợ như vậy hay không.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran có nguy cơ làm chuyển hướng sự chú ý của thế giới khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, nó cũng mang lại cho Kiev cơ hội vận dụng chuyên môn và công nghệ tiên tiến mà họ đã dày công tích lũy được trên một mặt trận mới.

Kiev nhiệt tình đề nghị giúp đỡ lực lượng Mỹ và các đồng minh Trung Đông của họ trong việc phòng thủ chống lại các loại máy bay không người lái tấn công do Iran thiết kế mà Nga đã sử dụng ở Ukraine trong nhiều năm.

Kiev hy vọng sẽ ghi điểm với Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian khi mối quan hệ hai bên vẫn còn căng thẳng.

Hôm 5/3, ông Trump một lần nữa tuyên bố coi người đồng cấp Zelensky là trở ngại lớn đối với một thỏa thuận hòa bình hơn là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài ra, cuộc chiến ở Iran có thể cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí phòng thủ mà Ukraine đang rất cần. Kiev đã đề nghị đổi máy bay không người lái đánh chặn của mình cho các nước Trung Đông để lấy các hệ thống mạnh hơn mà Ukraine cần để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Ukraine cũng cho biết họ sẽ giúp đỡ các nước Trung Đông nhằm đổi lấy sự hỗ trợ về mặt ngoại giao trong việc thúc đẩy Nga ngừng bắn.

Ông Zelensky lưu ý rằng, một số nước Trung Đông có “quan hệ rất mạnh với Nga”.