Đại sứ Marc Knapper dự khánh thành 2 trường học ở miền Trung do Mỹ tài trợ

(Dân trí) - Hai trường học và một trạm y tế mới được phía Mỹ khánh thành và bàn giao tặng hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình vừa là cơ sở giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân, vừa có thể tận dụng làm nơi tránh lũ.

Trong chuyến thăm và làm việc tại 3 tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị), Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã tham dự lễ khánh thành và bàn giao 2 công trình trường mầm non và 1 trung tâm y tế do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ (ODC) tài trợ.

Ngày 11/1, Đại sứ Knapper có mặt tại Trường mầm non xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để cùng các thầy cô giáo và hơn 260 em học sinh dự lễ khánh thành và bàn giao.

Đây là một trong 6 công trình do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (trước đây là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương) tài trợ, hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua. Tổng giá trị cho nguồn tài trợ của Bộ Tư lệnh Ấn Độ dương - Thái Bình Dương từ năm 2005 đến thời điểm này khoảng 3 triệu USD.

Đại sứ Mỹ gây bất ngờ với tất cả mọi người dự buổi lễ khánh thành khi có bài phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Việt: "Chào các cháu, cảm ơn các cháu và các cô giáo đã múa rất là đẹp. Thật tuyệt vời khi rất nhiều các em nhỏ có mặt ở đây ngày hôm nay, các cháu sẽ vui chơi và thụ hưởng tất cả những lợi ích mà nhà trường đã mang lại. Sự an toàn và giáo dục là những mục tiêu quan trọng nhất đối với con cái chúng ta, bảo vệ con cái là trách nhiệm và cũng là một biểu tượng của những điều thiêng liêng của các bậc cha mẹ. Đó là lý do vì sao tôi rất hào hứng khi có mặt tại đây để tham dự vào bàn giao ngày hôm nay khánh thành Trường Mầm non xã Triệu Đại".

"Điều này đặc biệt ý nghĩa trong năm nay khi chúng ta kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Ngôi trường này thể hiện sự gắn kết của Mỹ đối với người dân Việt Nam. Kể từ năm 2009, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng rất nhiều ngôi trường tương tự, các trạm y tế... trên khắp Việt Nam. Tôi rất mong đợi các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của chúng ta nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước", Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ Mỹ không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các em học sinh, chúc mừng năm mới đến nhân dân địa phương: "Tương lai của địa phương nằm trong tay của các em nhỏ, những người sẽ làm bừng sáng những lớp học này. Sự thịnh vượng mà Việt Nam có được chính là nhờ sự thịnh vượng của những cộng đồng như các bạn. Mỹ đã và đang và sẽ luôn sát cánh cùng các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi chúc các bạn, các thầy cô giáo và các cháu học sinh sẽ có sức khỏe trong năm mới. Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý".

Phát biểu sau khi cùng Đại sứ Mỹ khánh thành công trình, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị nói: "Tỉnh Quảng Trị có một vị trí hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Mỹ, xét về góc độ lịch sử cũng như quá trình bình thường hóa và tiến tới xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước hiện nay".

"Với tinh thần 'Khép lại quá khứ - Vượt qua khác biệt - Phát huy tương đồng - Hướng tới tương lai', trong suốt gần 30 năm qua, trên mảnh đất Quảng Trị đã có rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa giữa hai bên trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ phòng chống thiên tai, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, những người khuyết tật, hoạt động y tế - giáo dục, hoạt động hỗ trợ tìm kiếm người mất tích giữa hai bên", ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

"Ngôi trường mới khang trang, an toàn, đầy đủ thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời... trước đây chỉ là ước mơ, giờ đây đã được hiện thực hóa để các cháu được vui chơi, học tập được tốt hơn", bà Đoàn Thị Lý - Hiệu trưởng trường Triệu Đại - khẳng định.

Đại sứ Knapper và ông Hoàng Nam tham quan các phòng học, phòng bếp và nhà ăn của Trường Mầm non Triệu Đại. Các thầy cô và hơn 260 cháu học sinh đã có một ngôi trường khang trang để phục vụ việc học tập, nuôi dưỡng những mầm xanh của đất nước.

Bà Đoàn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, Triệu Đại là địa phương thường xuyên xảy ra các trận thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, trong trận lũ năm 2020 đã để lại hậu quả nặng nề, đợt thiên tai này đã khiến 52 người chết, nhiều người bị thương và hơn 300 điểm trường bị ngập lụt. Riêng trường học Triệu Đại ngập sâu trong lũ, làm hư hỏng trang thiết bị dạy học ở các nhóm lớp.

Ngày 1/7/2021, trường nhận được tài trợ xây dựng dãy nhà 2 tầng chống lũ gồm 5 phòng học, 1 phòng đa chức năng, 1 nhà bếp do Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ tài trợ.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi gần 2 năm bởi dịch Covid-19, công trình vẫn hoàn thành tiến độ, kịp đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu phòng học, phục vụ kịp thời cho các em học sinh trước thềm năm học mới 2022-2023.

Tiếp sau đó, sáng 12/1, Đại sứ Marc Knapper cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành Trường Mầm non Sơn Thủy (Điểm trường Ngô Bắc) và Trung tâm Y tế Hoa Thủy (xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Trong đó, Trạm y tế xã Hoa Thủy có quy mô nhà 2 tầng hơn 600m2, nơi có thể chăm sóc sức khỏe cho người dân và làm nơi tránh lũ cho mọi người.

Đại sứ Mỹ phát biểu trong lễ cắt băng khánh thành, bàn giao công trình Trường mầm non Sơn Thủy: "Thật tuyệt vời khi hôm nay được thấy rất nhiều em học sinh có mặt, tham dự sự kiện ngày hôm nay. Các em sẽ chính là những người sẽ vui chơi và học tập tại ngôi trường mầm non này. Việt Nam cũng như ở huyện Lệ Thủy thì trẻ em là tương lai của chúng ta và chúng ta phải có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cũng như giúp các em có một nền giáo dục tốt. Đây là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta để có thể đảm bảo một môi trường an toàn, lành mạnh cho tất cả các em. Mỹ rất vinh dự được chia sẻ trách nhiệm này với tất cả các bạn".

Tổng giá trị 2 công trình ước tính khoảng 700.000 USD. Cả 2 công trình đều có thể tận dụng làm cơ sở tránh trú bão lũ cho học sinh và người dân trong khu vực. Đặc biệt, công trình trường học còn xây dựng lối đi riêng cho người khuyết tật.

Trường Mầm non Sơn Thủy được xây dựng khang trang với 3 tầng, trong đó tầng 2-3 gồm 5 phòng học, một nhà bếp kết hợp nhà ăn, một phòng giáo viên. Tầng 1 được tận dụng làm không gian sinh hoạt, vui chơi cho các em học sinh.