Nhà Trắng nêu thời điểm xung đột Nga - Ukraine có thể khép lại

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: The Hill).

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đưa ra nhận định trên vào ngày 22/2.

"Tổng thống và đội ngũ của ông đang tập trung vào việc tiếp tục đàm phán với cả 2 bên của cuộc chiến nhằm chấm dứt xung đột, và Tổng thống rất tự tin rằng chúng ta có thể hoàn tất thỏa thuận trong tuần này", bà Leavitt nói với các phóng viên sau khi trở về từ Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC).

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không có lá bài nào" và nên đứng ngoài các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc tế về đàm phán hòa bình trong tương lai.

Bà Leavitt đề cập rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Waltz sẽ làm việc "suốt ngày đêm" vào cuối tuần này để đạt được thỏa thuận. Bà cũng cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tham gia vào các cuộc thảo luận về một thỏa thuận với phía Ukraine liên quan đến việc khai thác khoáng sản thô.

"Khi nói đến các khoáng sản quan trọng, đây là một vấn đề then chốt đối với Tổng thống. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp thu hồi ngân sách thuế của người dân Mỹ. Đồng thời, đây cũng sẽ là một mối quan hệ đối tác kinh tế tuyệt vời giữa Mỹ và người dân Ukraine khi họ tái thiết đất nước sau cuộc chiến tàn khốc này", bà Leavitt tuyên bố.

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố rằng sáng kiến này có thể mang lại 200 triệu USD và tạo ra một lợi ích an ninh "gắn kết" ở Ukraine, tùy thuộc vào sự chấp thuận của quốc hội. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã cung cấp 65,9 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky phải cùng ngồi vào bàn đàm phán.

"Tôi tin rằng Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky nên ngồi vào bàn đàm phán cùng nhau. Chúng ta cần ngăn chặn cái chết của hàng triệu người, những người lính trẻ. Và tôi tin rằng chúng ta có cơ hội thực sự để đạt được một thỏa thuận", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại rằng ông ủng hộ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì lý do nhân đạo, cùng nhiều lý do khác. "Đó là lý do tại sao tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn và tôi muốn đạt được thỏa thuận", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông nói rằng bất chấp những lời chỉ trích của ông Zelensky, ông vẫn sẵn sàng liên hệ thêm với nhà lãnh đạo Ukraine. Ông khẳng định sẽ tương tác nếu Tổng thống Zelensky liên hệ.

Ông cáo buộc ông Zelensky đang cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, trong suốt 3 năm qua, Tổng thống Zelensky đã không thể làm gì để chấm dứt chiến sự.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Nga và Mỹ đã hội đàm cấp cao tại Ả rập Xê út hôm 18/2 nhưng không có sự tham gia của Ukraine hay đại diện châu Âu. Trong khi đó, lãnh đạo Nga và Ukraine chưa thể ngồi vào bàn đàm phán do bất đồng về các điều kiện tiên quyết.