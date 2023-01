Đại sứ Mỹ Knapper: Đường lên Đồi A Bia đã được dọn sạch bom mìn

(Dân trí) - Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, sự kiện đường lên Đồi A Bia (tỉnh Thừa Thiên Huế) được dọn sạch bom mìn đã thể hiện tầm quan trọng của các nỗ lực hòa giải đang được thực hiện giữa Việt Nam và Mỹ.

Sáng 10/1 tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức tổng kết Dự án Rà phá bom mìn vật nổ NPA/VNMAC tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 3) và Bàn giao trang thiết bị dự án cho VNMAC.

Về phía Đại sứ quán Mỹ có: Ông Marc Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (giữa); Quyền Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TPHCM Graham Harlow (bên phải); Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Đại tá TJ Bouchillon (bên trái) cùng nhiều cán bộ, chuyên viên Đại sứ quán và cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Về phía địa phương có sự tham dự của ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện cựu chiến binh Việt Nam tại địa phương. Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp và Giám đốc quốc gia Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa đại diện cho các đơn vị đang triển khai dự án tại huyện A Lưới.

Đồi A Bia thuộc địa phận huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) hay còn được người Mỹ gọi là "Đồi thịt băm" nằm sát biên giới Việt - Lào. Năm 1969, đây là nơi từng diễn ra 11 ngày giao tranh ác liệt giữa quân đội Mỹ và Việt Nam. Nhiều bom, mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại rải khắp khu vực đồi A Bia và các địa phương lân cận (Ảnh: VNMAC).

Dự án Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 3) được triển khai trong suốt 10 tháng (từ tháng 3-12/2022) đã phát hiện và xử lý 235 vật liệu nổ các loại gồm bom phá, bom bi các loại, lựu đạn, đạn pháo, pháo cối các loại trên diện tích hơn 50ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương thông tin thêm: "Hoạt động hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ tại Đồi A Bia dù phải trải qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp nhưng đã được triển khai một cách hết sức thành công. Các đơn vị đã phát hiện và xử lý 118 vật nổ, rà phá 21.500m2 đất và phát quang cây bụi với tổng diện tích trên 41.000m2. Kết quả của hoạt động góp phần đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và du khách, tạo tiền đề để phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ tại địa điểm di tích lịch sử này theo đúng quy hoạch phát triển ngành du lịch của địa phương và quốc gia".

Ông Phan Quý Phương cũng xin thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế gửi lời cảm ơn, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc đảm bảo an toàn vật nổ cho khu vực di tích lịch sử quan trọng khu vực Đồi A Bia. Trân trọng cảm ơn tổ chức NPA đã đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để hoạt động được triển khai một cách an toàn và hiệu quả. Người dân đã an tâm canh tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ Marc Knapper phát biểu: "Hôm nay là ngày có ý nghĩa quan trọng sâu sắc và ngày hôm nay thể hiện được tầm quan trọng của những nỗ lực hòa giải đang được thực hiện giữa hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Tôi mừng vì tất cả chúng ta có mặt ở đây để có thể chính thức tuyên bố rằng đường dẫn lên đỉnh Đồi A Bia đã không còn chịu ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu chưa nổ và có thể bàn giao được công trình này đến người dân địa phương. Đây là một sự kiện vô cùng phù hợp bởi vì khi chúng ta bước vào năm mới 2023 thì Mỹ và Việt Nam sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện".

"Đồi A Bia từng là địa danh của sự tàn phá, nhưng ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây với tư cách là những đối tác, bạn bè và chúng ta thường được nghe đến một câu nói về quan hệ hai nước đó là "Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Buổi lễ ngày hôm nay chính là minh chứng cho câu nói này, chúng ta có thể đóng lại một chương của giao tranh giữa hai quốc gia và có thể thay vào đó tập trung vào tương lai chung sáng lạn của hai nước", Đại sứ Mỹ nhấn mạnh thêm.

Sau lễ tổng kết, trước sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ Marc Knapper và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương, Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Nghiệp và Giám đốc quốc gia Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa đã ký biên bản bàn giao trang thiết bị dự án cho VNMAC.

Gói trang thiết bị trị giá 50.000 USD bao gồm một xe Ford Ranger cùng các thiết bị chuyên dụng cầm tay phục vụ công tác rà phá bom mìn.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã tới thăm khu vực chân Đồi A Bia, nghe các cán bộ và nhân viên đơn vị rà phá bom mìn giới thiệu về quá trình thực hiện, kết quả đạt được của dự án Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 3).

Dự án cũng giúp nâng cao năng lực kỹ thuật rà phá bom mìn và các vật liệu nổ cho hơn 50 cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ tham gia dự án.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ dưới chân đồi A Bia. Đường dẫn lên đỉnh đồi đã sạch bóng bom mìn.