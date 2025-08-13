Cuộc đua gấp rút phía sau hậu trường tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lực lượng quân sự Mỹ tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska năm 2019 (Ảnh: AFP).

Khi các quan chức Mỹ gấp rút tìm kiếm và chốt địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, họ đã nhanh chóng phát hiện một trở ngại lớn: mùa hè là mùa du lịch cao điểm ở Alaska, nên các địa điểm vừa còn trống vừa được đáp ứng đầy đủ điều kiện để đón tiếp hai nhà lãnh đạo thế giới đều bị hạn chế.

Khi một số người có vai vế ở Alaska biết tin Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ đến, họ bắt đầu liên hệ với các trợ lý của tổng thống Mỹ và đưa ra đề xuất sử dụng nhà riêng của họ làm nơi tổ chức cuộc gặp. Không rõ những đề xuất đó có đến được các quan chức Nhà Trắng hay không, trong khi họ vẫn tích cực tìm kiếm địa điểm tại Juneau, thủ phủ của bang Alaska, cũng như Anchorage và Fairbanks.

Nhóm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sau đó tin rằng Anchorage là thành phố duy nhất tại tiểu bang rộng lớn này có các địa điểm khả thi để tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Và chỉ có Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, ở rìa phía bắc của thành phố, mới đáp ứng được các yêu cầu an ninh cho cuộc gặp lịch sử này, mặc dù Nhà Trắng từng không muốn tiếp đón nhà lãnh đạo Nga và đoàn tùy tùng của ông tại một cơ sở quân sự của Mỹ.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson là nơi hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày 15/8, hai quan chức Nhà Trắng xác nhận.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ và Điện Kremlin đã chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh sau một thời gian dài đàm phán ở phía sau hậu trường. Họ cho biết có rất ít nơi phù hợp để tổ chức cuộc gặp quan trọng này.

Nga không muốn chọn một địa điểm ở châu Âu, ngay cả một thành phố như Vienna hay Geneva, nơi các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã gặp nhau từ thời Chiến tranh Lạnh. Mặc dù Tổng thống Putin đã gợi ý Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một địa điểm "hoàn toàn phù hợp", nhưng nhiều quan chức Nhà Trắng không muốn sắp xếp thêm một chuyến công du dài ngày khác cho Tổng thống Trump đến Trung Đông sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng 5.

Cuối cùng, các nguồn tin cho biết, 2 phương án còn lại được xem xét là Hungary và Mỹ. Thủ tướng Hungary Viktor Orban có mối quan hệ thân cận với cả ông Trump và ông Putin.

Các quan chức Mỹ đã rất vui mừng và có phần ngạc nhiên khi Tổng thống Nga đồng ý tổ chức một cuộc gặp trên lãnh thổ Mỹ ở Alaska, vùng đất từng là một phần của đế chế Nga.

"Tôi nghĩ việc Tổng thống Nga đến thăm đất nước chúng ta thay vì chúng ta đến đất nước của ông ấy hoặc thậm chí là một địa điểm của bên thứ ba là rất đáng trân trọng", ông Trump phát biểu trong tuần này, khi đội ngũ của ông đang gấp rút hoàn thiện các chi tiết của hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Trump đã đến Alaska ít nhất 5 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, chủ yếu dừng chân tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage.

Ông Brandon Boylan, giáo sư tại Đại học Alaska Fairbanks, người đã nghiên cứu vai trò của Alaska trong quan hệ Mỹ - Nga, cho biết: “Văn hóa và lịch sử Nga đã ăn sâu vào Alaska. Tại đây có rất nhiều dấu tích của di sản Nga - Mỹ”.

Theo ông Boylan, vị trí của Alaska tại ngã ba châu Á và Bắc Mỹ từ lâu đã biến nơi đây thành một địa điểm chiến lược cho hoạt động ngoại giao. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage vào năm 2021.