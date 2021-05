Covid-19 "tấn công" các đại sứ quán nước ngoài ở Ấn Độ

Dân trí Các nhà ngoại giao quốc tế tại Ấn Độ cũng đang phải chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 mạnh chưa từng có ở nước này khi hệ thống y tế ở đây quá tải.

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục trong làn sóng bùng phát mới (Ảnh: Reuters).

Tuần trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Tanzania ở New Delhi, Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19 vì không thể nhập viện do bệnh viện ở thành phố quá tải và việc điều trị khẩn cấp tại một bệnh viện quân y cũng không thể giữ ông ở lại với trần gian.

Vài ngày sau, cao ủy của Philippines và New Zealand đã lên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ ôxy trong bối cảnh Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng vật tư y tế để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai.

Báo The Hindu cho hay, nhiều đại sứ quán tại Ấn Độ, trong đó có đại sứ quán Singapore, Thái Lan, đều đã ghi nhận các ca mắc Covid-19.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao New Zealand đầu tuần này cho biết, 7 nhân viên địa phương của đại sứ quán New Zealand ở New Delhi và các thành viên gia đình của họ được xác nhận hoặc nghi mắc Covid-19.

Cách đây vài ngày, cố vấn truyền thông của đại sứ quán Palestine tại Ấn Độ, Abd Elrazeg Abu Jazer, và vợ cũng mắc Covid-19. Họ đã điều trị tại một bệnh viện tư. Tháng trước, ông Faiq Hamza, một nhà ngoại giao của đại sứ quán Palestine cũng tử vong vì Covid-19 sau khi nằm viện 14 ngày. Ba nhà ngoại giao khác và thành viên gia đình họ cũng mắc Covid-19. "Một số nhân viên có thể sẽ về nước sau khi phục hồi hoàn toàn trong vài ngày tới", ông Jazer cho hay.

Trong khi đó, Đại sứ Afghanistan tại Ấn Độ Farid Mamundzay cho biết, một số nhân viên của đại sứ quán đã mắc Covid-19 nhưng không có kế hoạch về nước vào thời điểm này.

Tình trạng này cho thấy các phái đoàn ngoại giao của nước ngoài cũng không tránh khỏi "bão" Covid-19 ở Ấn Độ khi nước này ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới và hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày.

Về phía Ấn Độ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã liên hệ với các đại sứ quán nước ngoài và sẵn sàng hỗ trợ y tế.

Ấn Độ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, với hơn 20,6 triệu ca mắc, trong đó hơn 226.000 người đã tử vong.

Minh Phương

Theo SCMP