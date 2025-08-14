Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại nặng cho Nga ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, Quân đoàn 1 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine sau khi chiếm giữ tuyến phòng thủ hướng Dobropolye và tuyến đường Dobropolye - Kramatorsk đã báo cáo rằng quân đội Nga đang chịu tổn thất đáng kể.

Báo cáo có đoạn: "Trong quá trình hoạt động của Quân đoàn 1, các đơn vị lân cận và trực thuộc, đối phương chịu tổn thất đáng kể. Kết quả của cuộc giao tranh, 151 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong khu vực do quân đoàn phụ trách trong 24 giờ qua. Hơn 70 người khác bị thương. Ngoài ra, 8 quân nhân Nga bị bắt trong thời gian này".

Quân đoàn 1 cho biết thêm rằng các hoạt động quân sự vẫn tiếp tục. Các hoạt động đang được tiến hành tại các khu vực đông dân cư trong khu vực do Quân đoàn 1 và Nhóm tác chiến Donetsk phụ trách.

Thời khắc then chốt ở Pokrovsk đã đến

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã giành thêm nhiều thắng lợi về lãnh thổ ở sườn đông bắc Pokrovsk. Họ tiến công cả về phía nam và phía bắc, chiếm được một số làng mạc và thị trấn, đồng thời trấn giữ các cao điểm và tuyến đường vận tải quan trọng về mặt chiến lược. Điều này củng cố vị trí của họ và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh thành phố.

Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng trực quan, nhưng tình hình của quân đội Ukraine (AFU) có thể được cho là ngày càng xấu đi nếu không nói là rất tồi tệ. Thêm nhiều đơn vị đang được tập hợp, cho thấy Nga đang có kế hoạch tiến xa hơn với một làn sóng tấn công mới dữ dội hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 13/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ nhiều hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến và tiến rất xa về phía bắc. Kiev cố gắng ngăn chặn đà tiến công của đối phương bằng các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF đang chuẩn bị giáng đòn cuối cùng vào hệ thống hậu cần của nút phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd của Ukraine.

Cụ thể, trong khi các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 51 đang phát triển một cuộc đột phá sườn phía bắc của đội hình tác chiến AFU, ở phía nam, các đơn vị tiên phong đã tiến gần đến Novoaleksandrivka và Grishino.

Một trong những điểm nút hậu cần cuối cùng của lực lượng Kiev cho khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd chạy qua các ngôi làng này. Qua Grishino, đường cao tốc E50 đi đến Pavlograd. Như vậy, gần Grishino, số phận của tất cả các tuyến đường hậu cần còn lại mà AFU có thể sử dụng sẽ được quyết định.

Thời khắc then chốt của trận chiến giành khu vực đô thị tập trung Pokrovsk - Mirnograd đã đến. Tập đoàn quân 51 giờ đây có cơ hội siết chặt nhóm phòng thủ của đối phương bằng cách cắt đứt hậu cần và loại trừ khả năng AFU rút lui qua những con đường còn lại. Lực lượng Kiev đang ở trong tình thế nguy hiểm.

Hãy cùng nhớ lại trận chiến tại Selidovo. Khi đó, quân đội Ukraine đã rút lui thành công nhờ những điều kiện thuận lợi hơn, hành lang đơn giản là rộng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp Pokrovsk và Mirnograd, điều này là không thể.

Ngay cả khi Bộ chỉ huy Kiev quyết định rút lui hàng loạt vào ngày mai, họ nhiều khả năng sẽ lặp lại số phận của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72, đơn vị AFU đã bị tiêu diệt khi cố gắng thoát khỏi Ugledar.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 13/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Bất chấp mọi rủi ro, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí, bởi vì dường như họ không còn đường rút lui, do các đơn vị bị giam chân dọc theo toàn bộ chu vi của khu vực phòng thủ.

Nếu ít nhất một bộ phận phòng thủ của lực lượng Kiev, nằm trong vòng vây "khép hờ", bị chùng xuống, quân đội Nga sẽ cố gắng đột phá và gây hỗn loạn trong hàng ngũ đối phương.

Lực lượng Kiev thực sự có sự hỗ trợ trong khu vực chiến đấu: chỉ mới hôm qua, một thông điệp "chống khủng hoảng" xuất hiện từ Quân đoàn 1 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, cho biết, các đơn vị tăng viện đã được triển khai một phần bên trong chu vi phòng thủ.

Tuy nhiên, vào sáng 13/8, thông tin rò rỉ trên truyền thông rằng Bộ chỉ huy Kiev đang điều chuyển các đơn vị từ hướng Sumy đến Donbass. Họ có thể trông cậy vào việc tăng cường phòng thủ cho khu vực Pokrovsk - Mirnograd bằng các đơn vị đã đột kích vào Kursk trước đây.

Nhưng, với sự phát triển nhanh chóng của tình hình ở phía bắc, tại khu vực mà Tập đoàn quân số 51 RFAF đang đột phá mặt trận, AFU sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn: hoặc cố gắng làm dịu tình hình của các đơn bị ở khu vực Pokrovsk và Mirnograd, hoặc loại bỏ mối đe dọa từ phía sau Slavyansk và Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 13/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine sơ tán khẩn cấp dân cư ở Dobropolye

Kênh RVvoenkor cho biết, chính quyền địa phương của Ukraine đã thông báo sơ tán khẩn cấp các khu định cư trong khu vực quân đội Nga đột phá gần Dobropolye thuộc Donetsk.

Tại vùng Donetsk do lực lượng Kiev kiểm soát, khu vực sơ tán bắt buộc đã được mở rộng do lực lượng Moscow đột phá gần Pokrovsk.

Các gia đình có trẻ em phải rời khỏi thành phố Belozerskoye, làng Svyatogorovka, các làng Blagodat, Bokovoe, Veseloye Pole, Vesna, Mirovoe và Novovodanoye thuộc cộng đồng Belozersk. Cũng như từ các làng Viktorovka, Verovka, Kopani, Novoviktorovka, Novoukrainka và Stepi thuộc cộng đồng Dobropolye, Cơ quan quân quản khu vực của Ukraine thông báo.

Các khu định cư này nằm trên trục RFAF đột phá gần Dobropolye.

Quân đội Nga đã chiếm được Zolotyi Kolodyaz trong cuộc đột phá mặt trận gần Dobropolye. Thông tin này được các nguồn tin và cư dân địa phương cho biết.

Theo báo cáo từ thực địa, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng và đang tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh. Không có đơn vị Ukraine nào trong khu vực này.

Trong khi đó, phía Ukraine nhiều khả năng sẽ tuyên bố rằng họ đã chặn được bước tiến nhằm khích lệ tinh thần binh sĩ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 13/8. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam (Ảnh ZOV Military).

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin cung cấp bức tranh toàn cảnh giao tranh cho biết, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo: "Nhờ những hành động tích cực và quyết đoán của Cụm Trung tâm, các khu định cư Suvorovo và Nikanorovka tại Donetsk đã được kiểm soát".

Các khu định cư Nikanorovka (Zapovednoye) và Suvorovo (Zatyshok) tạo thành rìa phía trước của khu vực trung tâm vận tải của AFU gần Dorozhnoye - Belitskoye. Tuyến đường tiếp tế bên hông nối Krasnoarmeysk (Pokrovsk) với các nhóm AFU ở phía bắc thành phố và khu vực Kramatorsk đã bị cắt đứt trên thực tế.

Bộ tư lệnh Kiev, tất nhiên, đang thực hiện các biện pháp để chống lại cuộc đột phá của Nga ở phía bắc Pokrovsk. Lữ đoàn "Azov" 12 AFU thực hiện một nỗ lực nhằm cắt đứt các đơn vị tiền phương của Nga gần Zolotyi Kolodyaz nhưng họ đã bị chặn đứng, và khu định cư đang được dọn dẹp.

Hiện tại, "màn sương mù chiến tranh" vẫn còn, nhưng chúng ta thấy rằng AFU dần lấy lại tinh thần sau khi liên tiếp thất thủ và đang cố gắng tổ chức kháng cự.

Với chiến thuật của lực lượng Moscow, nếu họ gặp phải sự phòng thủ được tổ chức tốt, sẽ không có cuộc tấn công trực diện nào và RFAF chúng có thể dừng lại, rút lui hoặc kích hoạt một khu vực khác. Nhưng trong bất kỳ kịch bản nào, các mũi nhọn tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của AFU sẽ được quân đội Nga mở rộng và quá trình này đã bắt đầu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại mặt trận Pokrovsk (Krasnoarmeysk) ngày 13/8. Trong đó, Moscow đang thọc sâu vào trung tâm hai thành phố theo các mũi tên đỏ. Các khu vực màu vàng cam là nơi họ mới giành được, tiến rất xa về phía bắc (Ảnh: Marat Khairullin).

Trong bối cảnh này, phóng viên Khairullin lưu ý rằng kể từ đầu tháng 8, các đơn vị không quân, tên lửa và các biệt đội UAV Nga đã bắt đầu phá hủy một cách có hệ thống các đầu mối đường sắt hỗ trợ tuyến phòng thủ Slavyansk - Pokrovsk của đối phương. Những cuộc không kích nhắm vào các nút giao thông và trạm biến áp dọc theo tuyến Lozovaya - Pavlograd - Sinelnikovo - Zaporizhia.

Khi một hoạt động quân sự quy mô lớn đang diễn ra, AFU buộc phải điều động lực lượng và tài nguyên để tiếp tế cho nhóm phòng thủ trong một khu vực và khung thời gian cụ thể, các cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào các tuyến đường vận tải sẽ phá vỡ sự điều động của họ vào thời điểm quan trọng, tạo cơ hội cho lực lượng Moscow hoàn thành mục tiêu.

Đây chính xác là những gì đang diễn ra: trong tuần qua, các cuộc không kích đã nhắm vào tuyến đường sắt chiến lược Lozovaya - Zaporizhia. Điều này khiến hoạt động tiếp tế của AFU bị gián đoạn, tạo điều kiện cho quân đội Nga tấn công trên một khu vực rộng lớn, chiếm giữ các tuyến đường tiếp tế ở cự ly gần và xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương tại nhiều điểm.

Lực lượng Kiev bị choáng váng bởi đòn đánh phủ đầu, giờ đây, nhiệm vụ của RFAF là khai thác đúng đắn lợi thế này khi mà họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Donbass. Đây chính là chuỗi công sự kiên cố cuối cùng trong vùng, ở phía sau AFU không còn gì để chống đỡ, mọi nỗ lực tăng viện xem ra đã muộn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donbass ngày 13/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, giành quyền kiểm soát khu vực màu đỏ, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Các đường màu tím thể hiện chiến hào phòng thủ của Kiev. Phía sau khu vực RFAF đã đột phá hầu như không còn công sự nào đáng kể (Ảnh: VoenkorKotenok).

Tình hình hướng Seversk

Trang "Nhật ký Lính dù" đưa tin rằng tại khu vực Seversk, hoạt động của các đơn vị Moscow tiếp tục được đẩy cao, tăng áp lực lên các vị trí phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, không có thay đổi đáng kể nào trên chiến tuyến trong ngày qua.

Phía tây nam của rừng Serebryansky được xác định là vùng xám, nơi AFU có các cứ điểm kiên cố. Lực lượng Moscow đã xác định và loại thiết bị và binh sĩ đối phương.

Các chiến binh Nga đã xóa sổ một kho vũ khí dã chiến của quân đội Ukraine và xe bọc thép của đối phương, và ở phía tây nam Seversk, các pháo binh đã phá hủy trạm điều khiển UAV của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 42 trận đánh ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Trên chiến trường, 118 trận giao tranh đã diễn ra kể từ đầu ngày, trong đó có 42 trận ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 58 cuộc không kích, thả 84 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.674 UAV cảm tử và thực hiện 3.820 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk,Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Dnieper.