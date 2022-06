Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều nước

Biến thể phụ của Omicron khiến số ca Covid-19 tăng nhanh trở lại ở nhiều nước trên thế giới (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo các nghiên cứu mới, biến thể BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan hơn các biến chủng khác của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, các biến thể này dường như có thể né kháng thể do vaccine tạo ra và do từng lây nhiễm. Đó có vẻ là lý do khiến nhiều nước đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 mới.

Tại Australia, mô hình phân tích cho thấy, nước này đang trải qua làn sóng Covid-19 mới, dự kiến kéo dài đến tháng 7 hoặc thậm chí đầu tháng 8. Giới chức y tế ở đây khuyến cáo, người dân trên 65 tuổi và những người suy giảm miễn dịch nên tiêm mũi vaccine thứ 4.

Tại Anh, theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia, trong tuần kết thúc vào ngày 18/6, nước này ghi nhận 1,7 triệu ca mắc Covid-19, tăng 23% so với tuần trước đó. Đây là đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 ở xứ sở sương mù.

Chính phủ Anh khuyến nghị người dân trên 65 tuổi, nhân viên y tế, những người làm trong ngành dịch vụ, người suy giảm miễn dịch nên tiêm mũi vaccine tăng cường trong mùa thu tới. Ngoài ra, những người trên 50 tuổi cũng có thể cân nhắc tiêm tăng cường.

Tại châu Âu, số ca Covid-19 ở nhiều nước, trong đó có Bồ Đào Nha, Áo, Pháp, Đức, Italy, tăng mạnh. Số ca nhiễm mới ở Pháp liên tục tăng kể từ cuối tháng 5, với số ca trung bình mỗi ngày tăng hơn 4 lần từ gần 18.000 ca lên hơn 71.000 ca trong khoảng một tháng qua. Bộ trưởng Y tế Brigitte Bourguignon đề nghị người dân thực hiện trở lại việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt trên các phương tiện giao thông công cộng. Ông Alain Fischer, một quan chức về tiêm chủng, cũng ủng hộ áp dụng trở lại một số biện pháp phòng dịch nhằm ngăn đà lây lan của virus.

Tại châu Á, số ca nhiễm biến thể phụ của Omicron có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng và được dự đoán đạt đỉnh vào tháng 7 tới với khoảng 17.400 ca/ngày, tương đương 30% so với giai đoạn đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm Omicron hồi cuối tháng 2. Số ca nhiễm trung bình 7 ngày ở Indonesia đã tăng 70% lên xấp xỉ 1.700 ca hôm 25/6. Hiệp hội Bác sĩ Indonesia tuần trước kêu gọi chính phủ siết lại quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng, yêu cầu xét nghiệm PCR đối với di chuyển nội địa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cảnh báo, nước này có thể đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới trong vòng vài tháng tới mặc dù hiện tại tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Do vậy, các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt nơi có không gian kín, vẫn nên duy trì. Trong tuần qua, số ca Covid-19 ở Malaysia cũng tăng gần 11% lên 15.739 ca, song số ca tử vong có xu hướng giảm.

BA.4 và BA.5 là biến thể phụ của Omicron, biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn nhiều so với các chủng trước đây của virus SARS-Cov-2 gây đại dịch Covid-19. Hai biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi hồi đầu năm nay và gây ra một làn sóng Covid-19 lây lan nhanh ở đây. Theo các chuyên gia, tốc độ lây lan mạnh không có nghĩa BA.4 và BA.5 kéo theo tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng.

"Còn quá sớm để khẳng định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng chúng ta đã thấy BA.4 và BA.5 ảnh hưởng lớn ở một số quốc gia trên thế giới", Tom Inglesb, chuyên gia thuộc Đại học Johns Hopkins, nói.