Chiến sự Ukraine 1/12: Nga tấn công mạnh, ông Zelensky ra lệnh đặc biệt

Pháo M777 của Ukraine khai hỏa (Ảnh: NYT).

Nga có bước tiến mới ở Avdiivka

Theo kênh Rybar, tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga ở sườn phía nam đã giành được các vị trí mới trong vành đai rừng trên đường tiếp cận Novokalinovo.

Những trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra trong nhà máy than và hóa chất, một số đơn vị thiết giáp Ukraine cố gắng ẩn nấp trong đường hầm gần khu công nghiệp đã bị trúng tên lửa dẫn đường.

Ở sườn phía bắc, Ukraine cố gắng tiến về phía Mayorskoe nhưng bị pháo binh Nga chặn lại.

Tại Soledar, ở sườn phía bắc Bakhmut, quân Nga đang tiến về phía Bogdanovka. Ngoài ra, các đơn vị dù tiếp tục chiến đấu trong khu vực hồ chứa Berkhovskoe, tình hình chiến thuật đã được cải thiện.

Sau khi giành được Khromovo, giao tranh ác liệt đã diễn ra trên hướng đường cao tốc Bakhmut - Krasnoe. Ở sườn phía nam khu vực Kleshchiivka, quân đội Nga đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát các cao điểm gần ngôi làng, phần nào đẩy lùi được đối phương.

Không có thay đổi đáng kể nào trong khu vực Vremyevsk: các cuộc đấu pháo đang diễn ra dọc theo chiến tuyến và UAV đang hoạt động tích cực.

Tại khu vực Orekhov, Nga đã phản công gần Verbovoe và bất chấp thời tiết xấu, họ đang đẩy lùi các đội hình của Ukraine, chiếm lại một số cứ điểm. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ bước đột phá lớn nào do bị cản trở bởi mưa lớn cuốn trôi đất và những trận tập kích hỏa lực tích cực của Ukraine.

Tại Kherson, ở Krynki, tình hình về cơ bản vẫn giữ nguyên: đội hình của Ukraine, đã bố trí dọc theo bìa rừng, đang cố gắng tiến sâu hơn, nhưng vô ích. Hôm qua, hai nhóm tấn công của lính thủy đánh bộ Ukraine từ cái gọi là nhà kính đã bị pháo kích, và sau đó là các nhóm trinh sát Nga tấn công.

Kết quả của cuộc đấu súng, lính thủy đánh bộ Ukraine rút lui và sau đó được sơ tán đến vùng ngoại ô phía bắc. Đến đêm, hai phân đội xung kích của họ dùng thuyền đổ bộ vào vùng ngoại ô phía bắc của làng. Đồng thời, việc luân chuyển nhân sự được thực hiện dưới cây cầu đường sắt, nơi một ngày trước đó đã bị Nga tấn công.

Nhìn chung, tình hình ở Krynki và hành động của lực lượng Ukraine đã trở thành một sự kiện thường lệ và quy thành một mô hình: chuyển sang bờ trái - di chuyển vào rừng - bị bắn - sơ tán sang bờ phải với tổn thất.

Đúng vậy, mối đe dọa chính của Nga ở đây là, mặc dù số lượng người chết và bị thương lớn, nhưng quy mô của Thủy quân lục chiến Ukraine vẫn cho phép họ cố gắng giải quyết các nhiệm vụ được giao, đồng thời buộc bộ chỉ huy Nga phải phản ứng.

Trong những tuần tới, đất trên Dnieper sẽ đóng băng và mặt nước sẽ bị bao phủ bởi băng, điều này sẽ làm tăng khả năng xảy ra các cuộc tấn công không chỉ ở Krynki mà còn ở các khu vực khác của mặt trận, đặc biệt là những nơi Ukraine đã thiết lập được đầu cầu.

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới ngày 30/11 (Ảnh: ISW).

ISW: Quân Nga tiến vào khu vực Avdeevka và Staromayorsky

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Avdiivka và được cho là đã tiến lên, đồng thời xác nhận một cuộc tấn công gần biên giới hành chính giữa vùng Donetsk và Zaporizhia.

Các blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Nga đã tiến về phía tây đường sắt gần Stepnoye (cách Avdiivka 3km về phía tây bắc) và gần Novokalinovoye (cách Avdiivka 11 km về phía tây bắc).

Vào ngày 29-30/11, các nguồn tin Nga cho biết quân đội của họ cũng đã tiến về phía bắc khu công nghiệp phía đông nam Avdiivka và giao tranh đang diễn ra gần nhà máy than và hóa chất.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Stepne, Novokalinovye, Avdiivka, Severny, Pervomaisky, Novobakhmutovka, Tonenkogo.

Kênh Suspilne đưa tin, mặt đất đóng băng gần Avdiivka đã mềm thành bùn, khiến cả lực lượng Nga và Ukraine khó vận hành các phương tiện.

Đại tá Alexander Shtupun, người phát ngôn nhóm lực lượng phía Đông của Ukraine cho biết, quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công bằng bom lượn từ máy bay Su-35 gần Avdiivka.

Ngày 30/11, quân Nga tiếp tục tấn công hạn chế trên bộ gần biên giới hành chính vùng Donetsk và Zaporizhia.

Đoạn phim định vị địa lý được công bố ngày 29/11 cho thấy các đơn vị thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới 394 (Sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 127 thuộc tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 5 của Quân khu miền Đông Nga) đang đánh chiếm các vị trí của Ukraine ở phía tây nam Staromayorsky.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở phía nam Prechistovka. Các blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Nga đã chiếm được một số vị trí của Ukraine dọc theo tuyến Priyutno - Staromayorskoe.

Ông Zelensky ra mệnh lệnh đặc biệt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) xem bản đồ tác chiến tại Bakhmut ngày 29/7 (Ảnh: Reuters).

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu buổi tối 30/11, Tổng thống Zelensky đã tổ chức một cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự và ra mệnh lệnh đặc biệt về việc xây dựng các công sự ở "tất cả các mặt trận chính".

Ông Zelensky nói: "Tôi vừa tổ chức hai cuộc họp quan trọng ở Zaporizhia. Đầu tiên là với quân đội, với các tướng Tarnavsky, Moskalev, Litvinov và tất cả những người chịu trách nhiệm phòng thủ ở đây. Cuộc họp thứ hai - thực ra là cuộc họp cấp quốc gia - về việc củng cố".

"Tại tất cả các hướng chính cần gia cố, đẩy nhanh việc xây dựng các công trình. Tất nhiên, đây chủ yếu là Avdiivka, Marinka và các nơi khác trong khu vực Donetsk, tập trung tối đa. Vùng Kharkov là Kupyansk, cũng là tuyến phòng thủ Kupyansk - Liman...".

Ukraine sẽ tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược nhiều lần vào năm 2024

Ukrainska Pravda đưa tin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ivan Gavrilyuk cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine cùng với Bộ Công nghiệp Chiến lược trong năm tới sẽ tăng cường sản xuất tên lửa, đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự gấp nhiều lần.

Trọng tâm chính sẽ là sản xuất các hệ thống phòng không, từ hệ thống tên lửa phòng không vác vai thông thường đến hệ thống phòng không có tầm bắn hơn 100km.

Theo tướng Gavrilyuk, ngân sách được phê duyệt cho năm 2024 cung cấp khoảng 175 tỷ Hryvnia (4,81 tỷ USD) để mua tên lửa và đạn dược.

480.000 quả đạn pháo do EU sản xuất đã được giao hoặc đang trên đường tới Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen cho biết, là một phần trong chương trình mua sắm đạn dược của Liên minh châu Âu, 480.000 quả đạn pháo "đã được chuyển (đến Ukraine) hoặc đang trong quá trình vận chuyển".

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu, bà von der Leyen cho biết thêm, EU sẽ có thể sản xuất một triệu quả đạn mỗi năm bắt đầu từ năm 2024.

"Điều này là không thể tưởng tượng được chỉ hai năm trước. Và nó đã đánh dấu một bước tiến lớn cho sự hợp tác quốc phòng của chúng ta", bà nói.

"Cuộc xung đột ở Ukraine tiêu tốn nhiều khí tài hơn bất kỳ cuộc chiến nào khác trong lịch sử gần đây. Nga đã bắn 10 triệu quả đạn pháo trong một năm. Ukraine tiêu thụ 10.000 UAV mỗi tháng. Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng phải huy động", bà nói với các quan chức quốc phòng, quan chức và đại diện ngành quốc phòng châu Âu.

"Thực tế là chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí. Không có hàng tồn kho lớn và thiếu năng lực dự phòng. Bởi vì trong thời bình, chúng ta tưởng mình không cần đến họ. Điều này cần phải thay đổi", bà nhấn mạnh.

Một cuộc điều tra của Kyiv Independent và các đối tác tiết lộ kế hoạch của khối nhằm đẩy mạnh sản xuất đạn pháo để tăng cường khả năng pháo binh của Ukraine đã bị cản trở bởi sự quan liêu và chủ nghĩa bảo hộ của từng quốc gia.

Nhu cầu cung cấp vũ khí của Ukraine trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Nga đang tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2024 và được cho là có thể đảm bảo hơn một triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên, trong khi đấu đá chính trị nội bộ ở Washington khiến Mỹ cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Mil.in.ua).

EU nói rằng cam kết với Ukraine cần phải "vững chắc"

Guardian đưa tin, phát biểu tại một hội nghị quốc phòng hôm 30/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ bền vững cho Ukraine.

Bà nói: "Môi trường chiến lược xung quanh chúng ta về cơ bản đã thay đổi. Điều này tạo ra một trách nhiệm mới cho châu Âu. Tôi gọi đó là trách nhiệm chiến lược. Trước hết, trách nhiệm là phải hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột này đến chừng nào còn cần thiết".

Chủ tịch ủy ban nói thêm: "Điều này sẽ không dễ dàng - nhưng đó chính xác là lúc mà cam kết của chúng ta cần phải vững chắc. Nga đang củng cố vị thế của mình, cố gắng giành lại thế chủ động. Và điều này có nghĩa là tình hình trên chiến trường vẫn còn rất khó khăn. Nhưng đây không phải là một lập luận chống lại sự ủng hộ. Ngược lại, đó là một lý lẽ để được hỗ trợ nhiều hơn".

Bà nhấn mạnh: "Chúng ta đã cùng nhau đạt được rất nhiều điều. Và tất cả những điều này là những lý lẽ thuyết phục để ủng hộ lâu dài cho Ukraine.

Đồng thời, chúng ta cũng phải xem xét an ninh của Ukraine trong trung và dài hạn. Ukraine phải có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Và đây là lý do tại sao các cam kết an ninh trong tương lai của EU đối với Ukraine lại rất quan trọng".

Ukraine và Đức thảo luận về viện trợ quân sự

Guardian đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng ông đã thảo luận về hợp tác quốc phòng và tình hình trên chiến trường với thủ tướng Đức Olaf Scholz.

"Tôi rất biết ơn gói phòng thủ 'mùa đông' mạnh mẽ từ Đức, bao gồm 4 hệ thống IRIS-T và chương trình hỗ trợ tài chính kéo dài nhiều năm từ Đức... Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự thống nhất trong Liên minh châu Âu trong vấn đề phê chuẩn các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine và trong việc phân bổ 50 tỷ euro viện trợ cho những năm tới", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Nga đang triển khai Sư đoàn Dù cận vệ 104 mới thành lập ở Ukraine

Guardian đưa tin, trong một bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng đổ bộ đường không của Nga có thể đã bắt đầu triển khai ở Ukraine Sư đoàn dù cận vệ 104 mới thành lập và đơn vị này có thể đang tập trung ở khu vực Kherson.