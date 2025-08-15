Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine phản công gần Pokrovsk, vài ngày tới sẽ rất quan trọng

Quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc phản công gần Pokrovsk. Vài ngày tới sẽ rất quan trọng, thậm chí có thể mang tính quyết định, kênh Military Summary viết.

Lực lượng Moscow công bố một số hình ảnh xác nhận rằng Andriivka-Klevtsove, một trong số ít thị trấn còn lại ở nam Donetsk, đã bị kiểm soát. Việc chiếm được thị trấn này cho phép quân đội Nga (RFAF) mở rộng các cuộc tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk lân cận.

RFAF tiếp tục khai thác khoảng trống đã mở ra ở hướng Pokrovsk và chiếm được các khu vực mới, bao gồm các mỏ đá phía nam Kucheriv Yar, làng Nykanorivka và khu bảo tồn thiên nhiên Hektova Balka ở phía bắc. Các thị trấn Vilne, Nove Shakhove, Ivanivka, Rubizhne và Dorozhnje nằm trong vùng xám, không có binh lính Ukraine hoặc có những trận chiến lẻ tẻ.

Theo một số nhà quan sát quân sự Nga, có báo cáo rằng đã RFAF có thêm những bước tiến về phía đông Petropavlivka, một thị trấn nằm ngay bên ngoài thành phố Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Kupyansk ngày 14/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công trên các hướng, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến và tiến rất xa về phía tây, hình thành thế bao vây thành phố từ 3 mặt (Ảnh: Military Summary).

Kênh Military Chronicles dẫn phân tích của một nhà bình luận quân sự Ba Lan viết rằng các đơn vị Kiev được tái triển khai đến địa điểm quân đội Nga đột phá ở phía bắc Pokrovsk vẫn chưa thể "chạy hết công suất" và buộc phải hành động rời rạc.

Nguyên nhân là do hoạt động liên tục của không quân chiến thuật Nga, diễn ra đúng vào thời điểm các đơn vị đối phương xuất hiện.

Theo các báo cáo này, lực lượng Kiev bị tấn công ngay cả trên các tuyến tiếp cận, tại thời điểm chuyển sang các tuyến tấn công (giống như trong cuộc phản công năm 2023), khiến việc tổ chức phản công khi đang di chuyển là bất khả thi. Về cơ bản, đây là các khu vực kháng cự cục bộ, chứ không phải là một mặt trận thống nhất. Cấu trúc phản công vẫn chưa được hình thành, đồng nghĩa với việc cuộc tấn công về phía bắc Pokrovsk của RFAF vẫn đang phát triển.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu xám, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công trên các mũi tên xanh (Ảnh: MC).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công 105 lần nhưng bất thành

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 105 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận, trong đó có 43 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 60 cuộc không kích, thả 110 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.673 UAV cảm tử và thực hiện 3.692 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper.

Nga chặn các đợt phản công dữ dội của Ukraine ở Dobropillya

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã thành công trong việc chống trả các cuộc phản công dữ dội của quân đội Ukraine tại khu vực đột phá của Tập đoàn quân Cận vệ 51 RFAF gần Dobropillya.

Cụ thể, Tập đoàn quân 51 trên mũi thọc sâu gần Dobropillya đã phải đối mặt với một cuộc phản công dữ dội của đối phương. Rõ ràng, Bộ chỉ huy Kiev đã chọn ưu tiên ổn định hướng Dobropillya, thay vì bảo vệ Pokrovsk và Mirnograd. Trên thực tế, như Readovka đã đề cập trước đó, việc lựa chọn khu vực phản công rõ ràng ngay từ đầu dựa trên đánh giá về các ưu tiên của AFU.

Với một số đơn vị thuộc Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn xung kích độc lập số 92 (trước đây là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 92), đã tấn công từ bắc xuống nam theo hướng làng Zolotoy Kolodez, đẩy lùi các nhóm tấn công tiên phong của Nga.

Cùng lúc đó, các đơn vị Kiev mở các cuộc tấn công phụ trợ vào khu vực các làng Novovodanoye và Kutuzovka. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: cắt đứt các tuyến tiến công của Tập đoàn quân 51 và, với sự hỗ trợ của các cuộc tấn công bên sườn, xóa sổ điểm đột phá, qua đó khôi phục một phần tình hình theo hướng Dobropillya.

Tuy nhiên, AFU đã không thể lấy lại được thế chủ động ngay lập tức hoặc buộc các binh sĩ Nga phải phòng thủ sâu. Hơn nữa, các nhóm xung kích Nga không cho phép đối phương mở rộng hành lang đột phá ở khu vực Zolotoy Kolodez.

Tình hình này đe dọa cắt đứt tuyến đầu của cuộc phản công và do đó, lực lượng Kiev đã thất bại với tổn thất nặng nề. Tại các khu vực hoạt động hỗ trợ, AFU đã đẩy lùi được các đơn vị Moscow tiên phong tại làng Kutuzovka, nhưng không thể phát triển thêm một cuộc tấn công hướng tới điểm đột phá ở khu vực Zolotoy Kolodez.

Các cuộc tấn công ở khu vực làng Rubezhnoye và Sofiyivka không mang lại kết quả đáng kể cho quân đội Ukraine.

Tóm lại, giai đoạn đầu của trận chiến sắp tới dường như kết thúc trong thất bại đối với lực lượng Kiev, họ không thể đạt được điều mình mong muốn, chỉ thành công một phần nhưng không lấy lại được thế chủ động. Sau khi xuyên thủng được hàng phòng ngự của Nga, tuyến đầu của AFU ở khu vực Zolotoy Kolodez có nguy cơ bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 14/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được đang tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Trong khi mọi người đang tập trung vào cuộc đột phá gần Dobropillia, lực lượng Moscow được cho là cũng đã phát động một cuộc tấn công ngay phía đông của mũi thọc sâu đó, kênh Heyman 101 cho biết.

Sau khi chiếm được Poltovka, lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công vào thị trấn Sofivka. AFU đã quá tập trung vào việc ngăn chặn các lực lượng trinh sát - đặc nhiệm đối phương gần Dobropillia đến nỗi quân đội Nga chỉ cần một mũi nhọn nhỏ cũng đã chọc thủng một số tuyến phòng thủ lỏng lẻo này.

Kết quả của cuộc tấn công vẫn chưa rõ nhưng có thể sẽ sớm được cập nhật.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 14/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và song song với mũi thọc sâu, họ bất ngờ mở thêm cuộc tấn công mới theo các mũi tên màu đỏ (Ảnh: Heyman 101).

Cuộc bao vây Konstantinovka đang diễn ra nhanh hơn

Kênh Geroman đưa tin về tình hình trên cánh đông bắc Konstantinovka như sau: có vẻ như mục tiêu tác chiến tiếp theo của quân đội Nga sau khi đánh sập pháo đài Chasov Yar là phá hủy các tuyến phòng thủ phía tây bắc thành phố và sau đó chiếm khu vực được đánh dấu màu vàng gần tuyến tiếp tế chính để tạo ra một kịch bản giống như Pokrovsk.

Trong khi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc tiến công của quân đội Nga về phía bắc Pokrovsk thì mặt trận gần Konstantinovka đột nhiên trở nên căng thẳng, kênh Military Chronicle xác nhận.

Theo các báo cáo mới nhất, lực lượng Moscow đã tiến về một đoạn đường cao tốc đóng vai trò là huyết mạch tiếp tế chính cho AFU trong thành phố. Khoảng cách đến con đường hiện chỉ còn chưa đầy 10km, và nếu điều kiện thuận lợi và một cuộc tấn công được tổ chức tốt, họ có thể hoàn thành trong vòng 1-2 ngày tới.

Huyết mạch hậu cần này là một trong những tuyến đường ổn định cuối cùng (mặc dù khá nguy hiểm) nối liền lực lượng Kiev ở Konstantinovka với khu vực Kramatorsk - Slavyansk. Việc mất con đường sẽ thực sự cô lập quân đồn trú của Ukraine.

Lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng trì hoãn kết quả này bằng mọi cách, nhưng có vẻ như Bộ Tổng tham mưu Nga vẫn chưa sử dụng hết các quân bài của mình trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 14/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được và bất ngờ đột phá theo mũi tên màu cam về phía tây (Ảnh: Ayden).

Nga tuyên bố xóa sổ chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) báo cáo một chiến dịch thành công chống lại chương trình tên lửa của Ukraine: Một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander và máy bay không người lái vào tháng 7 đã hoàn toàn xóa sổ chương trình này.

Theo đó, Moscow được cho là đã phá hủy hoạt động sản xuất tên lửa tầm xa Sapsan của Kiev, phá vỡ kế hoạch phát triển một loại vũ khí nguy hiểm có thể tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Kết quả của chiến dịch phối hợp giữa FSB và Bộ Quốc phòng là 4 nhà máy sản xuất tên lửa Sapsan đã bị tấn công, gồm 2 nhà máy ở vùng Dnepropetrovsk và hai nhà máy ở Sumy. Một điểm dự phòng của nhà máy hóa chất Pavlograd ở vùng Zhytomyr cũng bị tấn công, kênh RVvoenkor cho hay.

Việc phá hủy hoạt động sản xuất tên lửa tầm xa của Kiev đã ngăn chặn nguy cơ tấn công sâu vào Nga.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong tháng 7, hàng loạt đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác đã được thực hiện vào các phòng thiết kế, nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa và cơ sở lắp ráp vũ khí tên lửa trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine.

Đồng thời, các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất được lực lượng Kiev triển khai để bảo vệ các cơ sở này cũng bị tấn công. Chỉ riêng tại vùng Dnipropetrovsk, 4 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và 1 radar đa chức năng AN/MPQ-65 do Mỹ sản xuất bị phá hủy.

Phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Nga công bố.

Xuất khẩu của Nga giảm tháng thứ 5 liên tiếp do giá dầu giảm

Bloomberg đưa tin, tính đến tháng 6, xuất khẩu của Nga đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp do giá hàng hóa toàn cầu tiếp tục giảm gây áp lực lên thương mại.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nga công bố hôm 14/8, xuất khẩu ra nước ngoài của nước này đã giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm gần 10% trong tháng 5. Trong quý II, xuất khẩu đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với mức giảm trong quý I.

Sự sụt giảm này phản ánh áp lực lên ngoại thương của Nga do thị trường hàng hóa suy yếu. Vào tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý rằng giá dầu giảm là yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm này.

Giá dầu xuất khẩu của Nga, vốn ở mức trên 70 USD/thùng vào đầu năm, đã giảm xuống còn trung bình 56 USD/thùng trong quý II. Giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong nửa cuối năm do cán cân cung cầu xấu đi, đặc biệt là do tăng trưởng sản lượng theo thỏa thuận OPEC+.

Ngân hàng Trung ương Nga hiện dự báo giá dầu trung bình của nước này trong năm nay là 55 USD/thùng, giảm so với dự báo trước đó là 60 USD/thùng.