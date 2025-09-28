Chiến sự Ukraine 28/9: Hỗn loạn ở Dobropolye, căng thẳng lên đỉnh điểm

Một binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận miền Đông (Ảnh minh hoạ: AFP).

MiG-31K, Tu-95 và Tu-160 Nga đồng loạt xuất kích, Ukraine báo động đỏ

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 28/9, Không quân Ukraine đã ban bố cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ sau khi phát hiện hàng loạt máy bay MiG-31K, Tu-95MS và Tu-160 của Nga đồng loạt cất cánh.

Theo đó, cảnh báo đỏ đã được phát đi khi một chiếc MiG-31K mang tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal cất cánh. Lúc 3h06, báo động phòng không đã được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, vào 5h30, Ukraine tiếp tục đã ban bố cảnh báo không kích lần thứ hai do mối đe dọa của các tên lửa hành trình phóng đi từ máy bay Tu-95MS. Có thông tin cho rằng oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 cũng tham gia. Không quân Ukraine kêu gọi người dân theo dõi chặt chẽ thông tin liên lạc và không bỏ qua còi báo động không kích.

Xung quanh Pokrovsk và Mirnograd đang diễn biến khá phức tạp

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nghe báo cáo từ Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga. Sau đó, Tổng thống Belarus tuyên bố, Ukraine nên xem xét đề xuất mới của ông Putin, dự kiến ​​sẽ được công bố trong tương lai gần. Ông nói thêm rằng, nếu Ukraine không chấp nhận đề xuất mới, họ có thể đối mặt với khó khăn lớn.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc chiến đấu.

Lực lượng Moscow thành công trong việc chiếm thêm nhiều khu vực khác ở tỉnh Dnipropetrovsk. Họ đang tiến ngày càng gần đến thị trấn chiến lược Pokrovske và đã chiếm được Stepove.

Đồng thời, tình hình xung quanh Pokrovsk và Mirnograd đang diễn biến khá phức tạp, với hầu hết các hoạt động hiện tập trung ở phía đông của hai thành phố liền kề này. Các nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev thậm chí còn đưa tin về một dạng bao vây, khi UAV Nga dường như đang gây khó khăn cực độ cho các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine (AFU).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 27/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev ở cả phía tây lẫn đông bắc khu đô thị tập trung (Ảnh: Military Summary).

Tình hình hỗn loạn ở Dobropolye, căng thẳng lên đỉnh điểm

Tình hình hỗn loạn ở hướng Dobropolye vẫn tiếp diễn, khi cả quân đội Nga và Ukraine đều tiếp tục nỗ lực bao vây lẫn nhau.

Điều thú vị là, mặc dù gần như bị cô lập, lực lượng Moscow vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực mũi thọc sâu và đang tiến quân. Họ dần tiến về rìa phía bắc của Doroznje, và được xác định vị trí tại mỏ đất sét.

Các báo cáo chưa được xác nhận (nhưng có khả năng xảy ra) cho biết Doroznje đã trở lại dưới sự kiểm soát của Nga, và RFAF đã tái chiếm khu vực phía bắc của Nykanorivka. Nếu đúng như vậy, AFU đang có nguy cơ rất lớn bị bao vây tại đây.

Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục phản công. Họ đã tiến vào trung tâm Boikivka và thực hiện các cuộc tấn công nhưng bất thành vào phía bắc Zatyshok sau khi tiến xuống một hàng cây trong vùng xám. RFAF đang dần đẩy lùi đối phương ra khỏi phía bắc Novotoretske và tiếp tục các cuộc đột phá vào phía tây Nove Shakhove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 27/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Trận chiến Seversk bắt đầu, Nga đang bao vây thành phố

Theo kênh Rybar, trên hướng Seversk, quân đội Nga đang tự tin tiến vào khu vực lân cận thành phố cùng tên. Bộ chỉ huy Kiev đã giữ vững được các tuyến đường tiếp cận khu đô thị trong một thời gian dài, nhưng gió đã đổi chiều.

Sau khi thay đổi chỉ huy trong khu vực và giành được những thành công đáng kể tại khu rừng Serebryanskoye lân cận, RFAF bắt đầu dần dần đẩy lùi lực lượng Kiev đến gần Seversk, đặt các tuyến đường tiếp tế dưới sự kiểm soát hỏa lực.

Tập đoàn quân số 3 RFAF đã đánh bật đối phương khỏi Serebryanka và tiến đến vùng ngoại ô Rudnik. Mặc dù ngôi làng này nằm cách Seversk vài km về phía bắc, nhưng về mặt lãnh thổ, nó thuộc ranh giới hành chính của thành phố. Một tuần trước đó, lực lượng Moscow chiếm được các vị trí ở phía nam gần mỏ số 6.

Lực lượng xung kích RFAF đang phát triển một cuộc đột phá hướng về thành phố và khu vực lân cận Dronovka, nơi từng là một trong những điểm trung chuyển của AFU trên đường đến Seversk. Việc kiểm soát khu vực này sẽ cho phép Nga tấn công vào phía tây thành phố, nơi có một trong số ít tuyến đường tiếp tế còn sót lại.

Những hành động gần đây của Lữ đoàn xung kích độc lập số 25 RFAF tại khu rừng Serebryanka đã góp phần vào thành công gần Dronovka ở sườn phía bắc. Với các cuộc tấn công phối hợp từ Vyemka và Pereezdnoe, nằm ở phía nam Seversk, quân đội Nga sẽ có thể vượt qua hệ thống phòng thủ chính của đối phương trong khu vực.

Pháo binh, UAV và không quân chiến thuật Nga hỗ trợ lực lượng tiến công bằng cách chế áp các điểm hỏa lực và trung tâm điều khiển UAV của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 27/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh VoenkorKotenok xác nhận, lực lượng Moscow đang tấn công vào một số điểm trên mặt trận Seversk.

Ở phía nam sông Seversky Donets, các Cụm tác chiến phương Nam và phương Tây của RFAF đang tiến về Dronovka qua mỏ đá và rừng, áp sát khu định cư. Phía tây bắc mỏ số 6, họ đã đến sông Bakhmutka và đang xóa sổ các vị trí của Kiev gần cầu đường sắt và các triền đồi.

Tại Yampol, lực lượng Moscow đã chiến đấu bên trong thị trấn, gần tòa nhà hội đồng, trường học và khu vực trung tâm. Các nhóm xung kích nhỏ hơn đang tiến triển tốt, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Yampol rất quan trọng đối với cả nhóm phòng ngự Krasny Liman và Seversk, đó là lý do tại sao Bộ chỉ huy Kiev đang tăng cường và phản công để giữ vững khu định cư này.

Ở phía bắc Seversk, sau khi mất "pháo đài rừng" huyền thoại, bảo vệ sườn của khu vực kể từ năm 2022, lực lượng Kiev đang phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự: Quân đội Nga đang ở rìa phía bắc, có cơ hội bao vây thành phố từ phía tây bắc và cắt vào tuyến phòng thủ phía sau ở phía nam.

Đồng thời, RFAF đang đột phá vào khu vực giữa Pereezdnoe và Vyemka, đánh vào Fedorovka và phía nam Zvanovka. Xung quanh hồ Chubarovsky, các trận chiến vẫn diễn ra theo vị trí.

Phía Ukraine lưu ý rằng các đơn vị Moscow nhằm vào các đơn vị điều khiển UAV AFU trước khi tung bộ binh tiến lên chiếm lĩnh vị trí và cách đánh này được cho là rất khôn ngoan.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 27/9. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev kiên quyết đáp trả nhằm ngăn nguy cơ sụp đổ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga vây ép Kupyansk nghẹt thở, Ukraine có thể phải rút lui

Tình hình xung quanh Kupyansk ngày càng khác xa so với bức tranh mà phía Kiev đang cố gắng vẽ ra. Theo các báo cáo mới nhất, khu vực phía tây nam thành phố thực chất đã biến thành một "vùng xám" mở rộng. Điều này có nghĩa là tiền tuyến không ổn định và quyền kiểm soát của Kiev đối với một số quận chỉ còn là danh nghĩa, theo kênh AMK Mapping.

Bất chấp giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow vẫn đang tiến quân gần như hàng ngày, và những vị trí kháng cự của AFU ở một số khu vực dường như đã được giải quyết.

Điều này có thể được mô tả một cách chính xác là RFAF tiến hành một "cuộc tấn công từ từ", mặt trận không sụp đổ ngay lập tức, nhưng các đường phố, khu nhà và vị trí đang dần dần bị chiếm giữ, buộc lực lượng Kiev phải rút lui. Đối với phía Nga, chiến thuật này không mới và đã được thử nghiệm trong một số trận chiến khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 27/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ, bao vây thành phố từ 3 mặt (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 145 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 145 cuộc giao tranh trên mặt trận, đặc biệt, đối phương đã tấn công 40 lần ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 17 cuộc không kích, thả 44 quả bom dẫn đường và thực hiện 169 đợt pháo kích, trong đó có 11 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của quân đội Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovka, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Tại khu vực Pokrovsk, các đơn vị Moscow đã cố gắng xâm nhập hệ thống phòng thủ của Ukraine 40 lần nhưng bất thành. Tại một số địa điểm, giao tranh vẫn tiếp diễn. Trong 24 giờ qua, 154 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này, trong đó 90 người thiệt mạng. AFU phá hủy 3 xe cơ giới và 22 UAV và gây hư hại cho 3 hệ thống pháo binh, 1 xe tăng và 2 hệ thống tác chiến điện tử cũng như 10 hầm trú ẩn của đối phương.