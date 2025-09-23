Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: AFP).

Khó khăn đỉnh điểm ở Dobropolye, quân đội Nga bị bao vây

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào thành phố Zaporizhia. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: phá vỡ việc chuyển lực lượng tiếp viện đến khu vực, nơi Cụm tác chiến Vostok đang tích cực tiến về thành phố Huliaipole.

Lực lượng Moscow đang mở một cuộc tấn công chiến thuật khác, áp sát Novopavlivka. Nếu quân đội Ukraine (AFU) mất quyền kiểm soát khu định cư, đối phương sẽ dễ dàng thọc sâu hơn nữa vào khu vực Dnipropetrovsk.

RFAF đang phát triển gần như không gặp trở ngại, hướng tới hai thành phố Pokrovske và Huliaipole trên biên giới hành chính giữa Dnipropetrovsk - Zaporizhia. Các đơn vị Moscow công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ của họ mới chiếm được thêm một khu định cư khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 22/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, tình hình khó khăn đang lên đến đỉnh điểm tại khu vực Dobropolye, nơi các kênh tin tức quân sự đang báo cáo về nguy cơ lực lượng Moscow bị bao vây sau những đòn phản công ác liệt và bước tiến gần đây của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 20/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm hàng loạt vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Ở bắc Donetsk, bộ binh Nga phát triển về phía nam Shandryholove, nơi mà họ mới chiếm được. Giao tranh tại Liman vẫn là tâm điểm chú ý.

Tình hình cũng rất nguy cấp đối với AFU ở đông bắc vùng Kharkov. Theo các báo cáo mới nhất, RFAF đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc tấn công vào Vovchansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 22/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn cản nhưng bất thành (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 140 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 143 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 44 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 3 tên lửa, tiến hành 45 cuộc không kích, thả 98 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ thực hiện 3.454 cuộc pháo kích và triển khai 2.185 UAV cảm tử".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Huliaipole và Toretsk.

Nga tăng cường tấn công Pokrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch nhằm loại bỏ và bao vây các vị trí phòng thủ quan trọng của đối phương tại Pokrovsk. Ngược lại, Kiev có thể đang chuẩn bị một chiến dịch phản công cục bộ khác tương tự như chiến dịch mà họ đang tiến hành khá hiệu quả gần Dobropolye.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF tăng cường mạnh mẽ hoạt động tấn công tại Pokrovsk. Họ đã hoàn toàn kiểm soát khu vực tư nhân ở phía tây thành phố, đồng thời bắt đầu mở cuộc đột kích vào cụm công nghiệp lớn ở ngoại ô tây bắc thành phố.

Nếu chiếm được khu công nghiệp, lực lượng Moscow có thể tiếp cận làng Grishino, việc xóa sổ cứ điểm này sẽ cho phép RFAF bao vây hoàn toàn nhóm phòng thủ đối phương. Sự kháng cự của AFU ở đó cực kỳ kiên cường, và tầm quan trọng của khu vực này là điều hiển nhiên đối với cả hai bên.

Các nhóm xung kích Nga đang phá hủy hệ thống phòng thủ của quân đồn trú Ukraine tại các khu dân cư cao tầng. Phần lớn các quận Lazyrny và Shakhtarsky nằm trong tầm bắn. Từ quận Shakhtarsky, các đơn vị Moscow đã bắt đầu thăm dò hệ thống phòng thủ của AFU ở khu vực tư nhân dọc theo các trục đường Pushkin, Dovzhenko và Samarskaya.

Với những hành động này, RFAF đang cố gắng bao vây vùng lõi trong hệ thống phòng thủ của Pokrovsk bao gồm các tòa nhà cao tầng ở cả hai bên đại lộ Shakhtostroiteley.

Việc bắt đầu chiến dịch phá hủy hệ thống phòng thủ toàn diện của thành phố trùng với các sự kiện ở phía bắc, nơi Tập đoàn quân số 51 RFAF tiếp tục đẩy lùi các cuộc phản công mạnh mẽ của lực lượng Kiev, nhằm cắt đứt mũi nhọn tại Dobropolye.

Để đáp trả, RFAF buộc phải áp đặt ý chí của mình lên đối phương, buộc họ phải tái triển khai lực lượng. Kiev đối mặt với sự lựa chọn: tiếp tục tấn công Dobropolye mà không có gì đảm bảo thành công, hoặc giải cứu khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga tiếp tục tiến công và chiếm được làng Shandryholove ở Liman

Quân đội Nga tiến công ở 3 khu vực trên hướng Liman. Ở phía bắc, họ tiếp tục củng cố vị trí ở Serednje, chiếm các vị trí trong vùng xám và đảm bảo hậu cần cho khu định cư. Họ cũng tiến đến các vườn cây ăn quả gần đó và chiếm các vị trí trong hàng cây liền kề, kênh AMK Mapping cho hay.

Về phía nam, lực lượng Moscow vượt qua khe núi từ Serednje, chiếm được khu rừng nhỏ và hàng cây gần đó. Từ đây, họ vượt sông Nitrius đến bờ đông, kiểm soát được phần phía bắc của Shandryholove.

Điều này, cùng với các cuộc tiến công từ phía bắc và phía đông, đã cho phép RFAF thiết lập quyền kiểm soát trường học địa phương, vốn trước đây là nút phòng thủ chính của Ukraine. Các nhóm đột kích khác vượt sông từ nam Shandryholove sau đó đã giúp hạ gục nốt phần còn lại ở khu định cư.

Vài giờ sau, quân đội Ukraine tái xâm nhập vào phía tây khu định cư, nhưng sau một loạt các cuộc giao tranh, họ đã bị đẩy lùi sang bên kia sông. Ngoài ra, sau một loạt nỗ lực, RFAF đã chiếm được một đầu cầu ở bờ tây sông Nitrius, phía tây nam Shandryholove, và kiểm soát khu phức hợp nông nghiệp cùng các hàng cây gần đó.

Ở phía nam, quân đội Nga tiếp tục tấn công Derylove. Họ tiến quân nhẹ nhàng xuống con đường phía tây làng, cho phép giành được các khu nhà phía tây. Họ cũng kiểm soát phần còn lại của khu vực rừng rậm ở phía bắc khe núi chạy dọc theo rìa phía bắc khu định cư. Như vậy, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã giành thêm được 10,96km² tại khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 22/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tại sườn phía bắc thành phố Seversk và theo hướng Liman, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột phá và phát triển trên một mặt trận rộng. Họ tiếp tục tiến về phía tây qua các khu rừng Yampil và chiếm được các vị trí cách đường Zarichne - Yampil 600 mét. RFAF cũng đang tiếp tục vượt qua các khoảng trống phía tây nam Torske và tiếp tục xâm nhập các đường phố phía bắc Yampil gần ga đường sắt.

Ở phía đông Yampil, quân đội Nga cuối cùng đã có thể củng cố lực lượng sau khi các cuộc tấn công được thực hiện từ khu rừng phía đông và khu vực trang trại đà điểu ở phía đông bắc. Giao tranh đang diễn ra trên các đường phố phía đông còn lại và trung tâm ngôi làng, phần lớn nằm trong vùng xám.

Về phía đông, RFAF tiến quân từ khu vực rừng Sererbryanskyi, chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng ở bên phần thuộc tỉnh Donetsk của biên giới khu vực. Họ cũng đã vượt qua sông Siverskyi Donets, thiết lập quyền kiểm soát các vị trí trong và xung quanh các khu nhà nghỉ trên biên giới hành chính khu vực Donetsk - Lugansk. Tại đây, có thêm 6,70km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk gần Liman ngày 22/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ông Zelensky thảo luận với IMF về hỗ trợ mới cho Ukraine

Ukrainska Pravda cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, trong đó hai bên đã thảo luận về các bước tiếp theo để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Zelensky phát biểu: "Chúng tôi đã thảo luận về khả năng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga vì lợi ích của Ukraine và tất cả các lựa chọn hợp tác có thể, bao gồm một chương trình mới nhằm hỗ trợ sự ổn định của đất nước chúng tôi trong những năm tới. Chúng tôi đã nhất trí về sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa chính phủ Ukraine và IMF".

Ông Zelensky đặc biệt nhấn mạnh đến việc UAV được cho là của Nga "bay lạc" vào không phận của các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là sự cố ngày 22/9 tại Copenhagen. Ông tuyên bố rằng "việc thiếu phản ứng quyết liệt từ các đồng minh sẽ chỉ khuyến khích Nga tiếp tục các hành động khiêu khích".

Ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến New York, nơi ông sẽ tham dự khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc đàm phán song phương khác cũng được lên kế hoạch.

Séc hy vọng sẽ duy trì "sáng kiến cung cấp ​​đạn dược" cho Ukraine

European Pravda đưa tin, Tổng thống Séc Petr Pavel - phát biểu với báo chí bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. - đã lên tiếng ủng hộ việc duy trì "sáng kiến ​​cung cấp đạn dược" hỗ trợ Ukraine, điều mà lực lượng đối lập lớn nhất hứa sẽ xem xét lại nếu lên nắm quyền.

Theo ông Pavel, việc Cộng hòa Séc từ chối hỗ trợ Ukraine sẽ rất nguy hiểm.

"Nếu chúng ta muốn tôn trọng việc thế giới vận hành dựa trên các quy tắc nhất định, thì chúng ta phải hỗ trợ tất cả những ai là nạn nhân của việc vi phạm các quy tắc đó", ông nói.

Tổng thống Séc cũng nhắc lại rằng "sáng kiến đã chứng minh được hiệu quả về chất lượng và độ tin cậy của nguồn cung cấp đạn dược mà Ukraine cần để tự vệ".

"Tôi nghĩ rằng từ góc độ này, chúng ta phải tiếp tục xem xét vấn đề, bởi vì bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế hoặc hủy bỏ sáng kiến ​​này thực sự sẽ vấp phải sự hiểu lầm lớn ngay cả từ các đồng minh của chúng ta, bởi vì họ tin tưởng vào tiến trình này, và chúng ta thực sự sẽ đánh mất uy tín của chính mình", ông nói thêm.

Lãnh đạo đảng dân túy ANO, Andrej Babiš, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, hứa sẽ bãi bỏ "sáng kiến" giúp cung cấp đạn pháo cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pavel đã nói rằng ông không thể đảm bảo việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây.