Chi tiết đặc biệt giúp dàn "sát thủ không chiến" Nga đáng gờm

Bên trong một nhà máy sản xuất UAV quy mô lớn của Nga (Ảnh: Defense Express).

Nga đang nâng cấp các UAV cảm tử bằng cách trang bị cho chúng hệ thống 16 kênh, cho phép chuyển đổi tần số tín hiệu và vượt qua các vùng gây nhiễu của phía Kiev, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk nói trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Theo ông, các UAV Shahed hiện nay khác biệt rõ rệt so với loại được Nga sử dụng vào năm 2023.

Khi đó, Nga mới chỉ bắt đầu dùng các UAV cảm tử này và chúng chỉ được trang bị ăng-ten 4 kênh, khiến chúng tương đối dễ bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Hiện nay, Nga đã sử dụng hệ thống 16 kênh, và khi kết hợp với chiến thuật tập kích quy mô lớn, hiệu quả gây ra cao hơn nhiều. Vì lý do đó, Shahed đã trở nên nguy hiểm hơn và khó bị bắn hạ hơn.

Theo số liệu chính thức của Nga, hiện có khoảng 900 công ty tham gia sản xuất UAV tại nước này, trong đó 70% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng số lao động làm việc trong ngành này được ước tính khoảng 7.000 người.

Trong giai đoạn 2022–2025, Nga đã phân bổ ít nhất 243 tỷ ruble (tương đương 3 tỷ USD) để phát triển ngành công nghiệp UAV. Đây là một trong những lý do giải thích tại sao hiện nay Nga có nguồn cung UAV tầm xa quy mô lớn, đặc biệt là dòng Shahed, để thực hiện các đợt tập kích ồ ạt vào Ukraine.

Nga đã nhiều lần thay đổi chiến thuật UAV Shahed để tăng tỷ lệ thành công, chuyển từ bay rất thấp sang rất cao, tấn công theo đợt, bay vòng tránh khu vực phòng không. Họ cũng thay đổi thiết kế: Sơn đen “tàng hình” để khó bị phát hiện vào ban đêm, bổ sung định vị kháng gây nhiễu, và liên kết dữ liệu để lập trình lại đường bay ngay trong khi tấn công.

Ông Havryliuk cho biết các tuyến phòng thủ nhiều tầng đang được Ukraine xây dựng để đẩy lùi các cuộc tấn công.

Ông giải thích rằng hệ thống này bao gồm các tổ hợp tên lửa phòng không, nhóm hỏa lực cơ động, UAV đánh chặn tấn công UAV Nga trên không, các hệ thống tác chiến điện tử dùng để gây nhiễu kênh điều khiển, và cả không quân, bao gồm tiêm kích F-16.

Gần đây, Ukraine đã tăng tốc sản xuất UAV. Hiện nước này có thể sản xuất khoảng 10 triệu UAV mỗi năm, bao gồm cả các mẫu được trang bị trí tuệ nhân tạo.

Các kỹ sư Ukraine cũng đang phát triển các loại UAV tấn công mới để đánh chặn Shahed. Chúng hoạt động tương tự như tên lửa phòng không, phát nổ gần mục tiêu đối phương và tấn công bằng mảnh đạn.

Trong một diễn biến khác, tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố, giờ đây, vũ khí của Ukraine có thể tập kích được tất cả các mục tiêu quân sự của Nga.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang thảo luận khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Ông nói rằng vấn đề này đang được xem xét, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra. Nga sau đó đã cảnh báo cứng rắn với động thái này của Mỹ về hậu quả tiềm tàng mà nó có thể gây ra.