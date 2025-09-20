Ukraine mổ xẻ "sát thủ hỏa lực" gần như nguyên vẹn của Nga

Chiếc UAV Shahed của Nga còn gần như nguyên vẹn mà Ukraine tịch thu được (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Nga đã tấn công Ukraine bằng biến thể UAV Shahed gắn động cơ phản lực kể từ tháng 6. Giờ đây, sau khi Ukraine lần đầu thu giữ được một chiếc còn nguyên vẹn, Cơ quan Tình báo Quân đội (GUR) đã công bố đầy đủ chi tiết, bao gồm mô hình 3D và phân tích điện tử chi tiết của UAV "sát thủ hỏa lực".

Theo Ukraine, không có đột phá công nghệ lớn nào trong UAV bản mới, nhưng nó đánh dấu bước chuyển của Nga sang vũ khí có tốc độ nhanh hơn, nguy hiểm hơn.

Những chiếc UAV Shahed phiên bản cũ bay với tốc độ khoảng 190km/h, từng là mục tiêu dễ bị bắn hạ từ mặt đất. Ban đầu, Nga sử dụng chiến thuật tấn công bầy đàn, dùng số lượng lớn áp đảo, khiến cho nhiều UAV vẫn có thể lọt qua.

Nga đã nhiều lần thay đổi chiến thuật UAV Shahed để tăng tỷ lệ thành công, chuyển từ bay rất thấp sang rất cao, tấn công theo đợt, bay vòng tránh khu vực phòng không. Họ cũng thay đổi thiết kế: Sơn đen “tàng hình” để khó bị phát hiện vào ban đêm, bổ sung định vị kháng gây nhiễu, và liên kết dữ liệu để lập trình lại đường bay ngay trong khi tấn công.

Theo báo cáo của tình báo Ukraine, UAV Shahed bản mới sử dụng động cơ nâng cấp, cho tốc độ 300-370km/h, gấp đôi bản cũ. Việc thay động cơ khiến chi phí Ukraine tăng lên khoảng 70.000 USD mỗi chiếc.

Tốc độ cao khiến UAV khó bị đánh chặn hơn, thời gian phản ứng của phòng không giảm đi một nửa. Tuy nhiên, nhược điểm là tầm bay chỉ khoảng 960km, thấp hơn so với hơn 1.450km của phiên bản cánh quạt.

Ngoài động cơ phản lực, Shahed phiên bản nâng cấp có đủ đặc tính của các UAV thế hệ mới: Hệ thống định vị kháng nhiễu 12 thành phần, camera, liên kết dữ liệu.

Theo Ukraine, đầu đạn TBBCh-50 trên UAV Shahed mới nặng 50kg, vừa có thuốc nổ nhiệt áp tạo vụ nổ mạnh phá hủy công trình, vừa chứa viên kim loại 9mm để tăng khả năng tấn công mục tiêu.

Ukraine ước tính, UAV mới của Nga sử dụng tới 45 linh kiện ngoại nhập, trong đó khoảng một nửa từ Mỹ và các nước phương Tây bất chấp các lệnh trừng phạt mà các quốc gia này áp lên Nga.

UAV mới tạo ra thách thức không nhỏ cho Ukraine. Trước đây, Shahed phiên bản cũ tương đối dễ bị bắn hạ với súng máy và pháo phòng không tự động. Tuy nhiên, Shahed bản mới bay với tốc độ cao hơn khiến việc đánh chặn khó khăn gấp bội.

Ukraine cũng đã triển khai các UAV đánh chặn, tốc độ từ 190km/h đến hơn 320km/h. Tuy nhiên, UAV phản lực tốc độ 370km/h như Geran-3 vẫn là thách thức lớn vì vận tốc vẫn nhanh hơn hẳn.

Quan chức Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị các phiên bản UAV đánh chặn tốc độ cao để đối phó. Ukraine cũng đang tự phát triển UAV tấn công phản lực từ năm 2024 nhằm tìm cách tập kích các cơ sở quân sự, năng lượng thiết yếu của Nga.

Theo Forbes, một cuộc chạy đua đang diễn ra: Nga sẽ sản xuất càng nhiều UAV phản lực càng tốt, trộn lẫn với UAV bay chậm và mồi nhử để áp đảo phòng thủ của Ukraine. Chiến thuật tấn công kiểu bầy đàn vẫn đang phát huy tác dụng bào mòn khả năng đánh chặn của Kiev.

Trong khi đó, Ukraine đẩy mạnh chế tạo UAV đánh chặn để vô hiệu hóa các đòn tập kích đường không của Nga.