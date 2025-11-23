Mỹ tiết lộ “tác giả” của kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 22/11 khẳng định bản đề xuất 28 điểm về hòa bình ở Ukraine xuất hiện trong tuần này là do Washington soạn thảo, bất chấp những gì một nhóm thượng nghị sĩ đã nói.

“Bản đề xuất này được đưa ra như một khuôn khổ mạnh mẽ cho các cuộc đàm phán đang diễn ra. Nó dựa trên đóng góp từ phía Nga, nhưng cũng dựa trên những đóng góp trước đây và đang tiếp diễn từ Ukraine”, Ngoại trưởng Rubio đăng trên X.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Rounds, một đảng viên Cộng hòa, nói với các phóng viên tại một hội nghị ở Halifax rằng Ngoại trưởng Rubio đã gọi cho ông và những thượng nghị sĩ khác và nói đó là một đề xuất mà Mỹ đã nhận được và chuyển cho Ukraine.

“Ông ấy nói rất rõ ràng với chúng tôi rằng chúng tôi là bên nhận một bản đề xuất được chuyển cho một trong các đại diện của chúng tôi. Đó không phải là khuyến nghị của chúng tôi, nó không phải là kế hoạch của chúng tôi”, ông Rounds nói.

Truyền thông đầu tuần này đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch gồm 28 điều khoản và được soạn thảo bởi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, với sự hỗ trợ của Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Theo tài liệu này, Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, cam kết không gia nhập NATO và nhiều yêu cầu khác. Đổi lại, theo Axios, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự các thành viên NATO.

Tổng thống Trump đã đặt thời hạn cho Ukraine đến ngày 27/11 để chấp nhận đề xuất. Chủ nhân Nhà Trắng nói, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải thích đề xuất này. “Ông ấy sẽ phải thích nó, và nếu ông ấy không thích, thì, bạn biết đấy, họ cứ tiếp tục chiến đấu thôi, tôi đoán vậy”, ông cho biết.

Tuy nhiên, hôm 22/11, khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông sẽ phản ứng ra sao nếu Ukraine không chấp nhận kế hoạch hòa bình, ông nhấn mạnh: "Không, không phải là đề nghị sau cùng của tôi. Chúng tôi muốn đạt được hòa bình... Chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải kết thúc nó".

Ukraine và các đồng minh châu Âu đang tìm cách "viết lại" kế hoạch hòa bình với những điều khoản có lợi hơn cho Kiev và trì hoãn thời hạn mà Washington đặt ra.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đang trên đường đến Geneva, Thụy Sĩ, để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra vào hôm nay 23/11. Các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nhu cầu tiến hành các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, cũng như cấp độ các kênh liên lạc liên quan đến kế hoạch hòa bình Ukraine do Washington đề xuất vẫn chưa được xác định.