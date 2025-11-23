Tổng thống Donald Trump để ngỏ thay đổi kế hoạch hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Không, đó không phải là đề nghị cuối cùng của tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 22/11 khi được hỏi liệu Mỹ đã chốt bản đề xuất hòa bình Ukraine hay chưa.

Ông nói thêm: “Tôi muốn đạt được hòa bình. Điều đó lẽ ra phải xảy ra từ rất lâu rồi. Cuộc chiến Nga - Ukraine lẽ ra không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng để kết thúc nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải kết thúc nó”.

Tuyên bố này báo hiệu khả năng điều chỉnh đề xuất hòa bình trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh châu Âu nhấn mạnh kế hoạch có thể là nền tảng cho đàm phán nhưng cần thay đổi, “bổ sung thêm”.

Theo báo Bild của Đức, giới chức châu Âu không đồng tình với ít nhất 4 điểm trong kế hoạch hòa bình của Washington.

Họ phản đối các đề xuất của Mỹ liên quan đến việc phân chia lãnh thổ rằng Ukraine sẽ hoàn toàn trao lại cho Nga các khu vực có vị trí chiến lược quan trọng như Donbass và Crimea.

Đề xuất cắt giảm quy mô quân đội Ukraine, vốn đã nhỏ hơn rất nhiều so với Nga, cũng có khả năng được đưa ra thảo luận.

Họ cũng muốn làm rõ với đội ngũ của ông Trump rằng những đảm bảo an ninh mà Nga được cho là sẽ cung cấp cho Ukraine có thể trở nên vô giá trị.

Điều khoản tiếp theo mà họ muốn thay đổi là về kế hoạch liên quan đến tài sản Nga bị đóng băng (trị giá khoảng 300 tỷ euro).

Tại cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, các lãnh đạo châu Âu đã khẩn trương tìm kiếm một phản ứng phối hợp trước yêu cầu của Tổng thống Trump rằng Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm với Nga trước 27/11.

Họ thống nhất rằng cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3, gồm Pháp, Anh và Đức, sẽ gặp đại diện Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukraine tại Geneva vào hôm nay 23/11 để thảo luận thêm. Theo các nguồn ngoại giao, Italy cũng sẽ cử một quan chức tham dự.

“Bản dự thảo ban đầu của kế hoạch 28 điểm bao gồm những yếu tố quan trọng, thiết yếu cho một nền hòa bình công bằng và bền vững. Chúng tôi tin rằng dự thảo là cơ sở, nhưng cần thêm công việc để hoàn thiện”, tuyên bố chung của các lãnh đạo Liên minh châu Âu, Đức, Pháp, Anh, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Italy, Nhật Bản và Na Uy nêu rõ.

“Có nhiều điều không thể chỉ là một đề xuất của Mỹ, mà cần tham vấn rộng hơn”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận phải mang lại hòa bình cho người Ukraine và “an ninh cho toàn bộ châu Âu”.

Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo phương Tây cho biết họ “lo ngại về các hạn chế đối với lực lượng vũ trang Ukraine, điều sẽ khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai”. Họ nhấn mạnh việc thực thi các điều khoản liên quan đến EU và NATO sẽ cần sự đồng thuận của các thành viên EU và NATO.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc châu Âu phải hỗ trợ Ukraine.

“Nếu Ukraine thua cuộc chiến này và có thể sụp đổ, điều đó sẽ tác động đến toàn bộ cục diện chính trị châu Âu, toàn bộ lục địa. Đó là lý do chúng tôi cam kết mạnh mẽ với vấn đề này. Hiện có cơ hội để kết thúc xung đột, nhưng chúng ta vẫn còn khá xa một kết quả tốt cho tất cả các bên”, Thủ tướng Merz nói bên lề hội nghị G20.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/11 nói rằng Ukraine đang đứng trước lựa chọn khó khăn nhất: hoặc đánh mất phẩm giá và tự do, hoặc đánh mất sự ủng hộ từ Washington nếu không chấp nhận kế hoạch hòa bình. Ông kêu gọi người dân đoàn kết và cam kết sẽ không bao giờ phản bội Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh là điều bắt buộc cho bất kỳ thỏa thuận nào, nhằm “đảm bảo rằng ở bất cứ nơi nào tại châu Âu hay thế giới”.