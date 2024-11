Căn cứ quân sự lớn của Nga vào "tầm ngắm" của vệ tinh, tên lửa phương Tây

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ không quân Kursk-Vostochny của Nga (Ảnh: Maxar).

Trên Telegram, kênh AviaHub ngày 25/11 cho biết, trong tháng qua, tần suất hình ảnh vệ tinh về các căn cứ không quân quan trọng của Nga, bao gồm căn cứ Shaikovka, Belbek và Engels, đã tăng mạnh. Theo các chuyên gia, hoạt động này có liên quan đến việc Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng bằng vũ khí phương Tây.

Sự chú ý đặc biệt tập trung vào Shaikovka, nơi có hơn 79 hình ảnh vệ tinh được ghi lại trong một tháng, và Engels, một căn cứ chiến lược quan trọng đối với không quân Nga.

Mức độ quan tâm ngày càng tăng cũng được ghi nhận ở khu vực Belbek, bán đảo Crimea, khi các vệ tinh phương Tây thường xuyên ghi lại những chuyển động và số lượng máy bay Nga ở đó.

Phương Tây giám sát tích cực bằng vệ tinh như vậy là do hạn chế của máy bay trinh sát NATO. Chúng không thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga do có nguy cơ bị bắn hạ. Vì vậy, do thám vệ tinh đang trở thành công cụ chính để phương Tây đánh giá tình hình và lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công tiềm năng.

Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công gần đây vào căn cứ không quân ở Kursk không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhưng có thể là một dịp để Ukraine và phương Tây đánh giá phản ứng của Nga.

Các nhà phân tích của OSINT (Open Source Intelligence) cho biết vào đêm 24-25/11, lực lượng tên lửa của Ukraine đã tấn công sân bay chiến lược Kursk-Vostochny của Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS. Đây là lần đầu tiên Ukraine bắn tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất với đầu đạn chùm vào một sân bay quân sự ở Kursk của Nga.

Một trong những blogger quân sự, người có quan hệ với Lực lượng Không quân của Nga, cũng xác nhận diễn ra cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ông cho hay, Ukraine đã phóng 8 tên lửa đạn đạo và Nga đã nỗ lực đánh chặn 7 tên lửa, mà không nói rõ có bắn hạ được hay không.

Giới chuyên gia cảnh báo, các cuộc tấn công trong tương lai có thể nhắm vào những mục tiêu quan trọng hơn.

Hiện căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng đáng kể sau khi Nhà Trắng xác nhận Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Washington viện trợ để chống lại các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo các quan chức Mỹ, các biện pháp như vậy là cần thiết để Ukraine tự vệ.

ATACMS là tên lửa đất đối đất chiến thuật do Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công có độ chính xác cao ở tầm bắn lên tới 300km. Tên lửa ATACMS được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và GPS, cho phép chúng tấn công hiệu quả các mục tiêu với độ lệch rất nhỏ. Đây là vũ khí phổ biến được dùng để phá hủy kho đạn dược, sở chỉ huy, hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Việc Ukraine được "bật đèn xanh" sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang nghiêm trọng. Để đáp lại các vụ tấn công bằng vũ khí phương Tây, Nga đã bắn tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới vào một tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro. Giới quan sát nhận định, động thái này của Moscow nhằm phát đi cảnh báo răn đe đối với Kiev và phương Tây.