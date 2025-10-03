"Sát thủ" không thể đánh chặn của Nga dồn dập phục kích thiết giáp Ukraine

UAV cáp quang ngày càng phổ biến trên chiến trường (Ảnh: Reuters).

Các sĩ quan quân đội Ukraine nói với Business Insider rằng, Nga đang nhắm vào các tuyến hậu cần trọng yếu gần tiền tuyến bằng loại UAV điều khiển bằng cáp quang, vốn miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử, khiến loại vũ khí này cực kỳ khó bị vô hiệu hóa.

Họ nói thêm rằng những cuộc tấn công này đang cản trở việc di chuyển binh lính và tiếp tế.

Hình thức tấn công này tương tự như bom cài ven đường. Tuy nhiên, tại Ukraine, các UAV của Nga có thể bay và truy đuổi mục tiêu, cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng cao của các hệ thống không người lái trên chiến trường.

Artem, một sĩ quan thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine, cho biết Nga thường xuyên triển khai UAV cáp quang tới các tuyến hậu cần, cho chúng hạ cánh bên lề đường, chờ xe bọc thép đi qua rồi bất ngờ tấn công.

Ông nói rằng những vụ tấn công kiểu này xảy ra hàng tuần, gây thiệt hại cả về người và phương tiện.

Các UAV cáp quang là loại UAV FPV giá rẻ, chỉ tốn vài trăm USD, được gắn đầu nổ nặng vài kg.

Khác với UAV FPV thông thường điều khiển bằng sóng vô tuyến, UAV cáp quang được nối với người điều khiển bằng dây cáp mảnh, dài, giúp duy trì kết nối ổn định và kháng hoàn toàn các biện pháp gây nhiễu điện tử, vì vậy chúng đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường.

Dù phạm vi hoạt động bị hạn chế do vướng cáp và địa hình, chúng vẫn có thể vượt qua tiền tuyến và xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine để phục kích.

Ông Artem nói rằng, UAV cáp quang của Nga đã biến các tuyến đường từng được xem là an toàn, nay đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.

Điều kiện di chuyển nguy hiểm đã làm gián đoạn hoạt động của quân đội, thậm chí buộc binh sĩ phải ở yên tại chỗ lâu hơn thay vì luân chuyển như thường lệ.

UAV hiện đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các phương tiện bọc thép như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hay xe chở quân bọc thép. Nhiều phương tiện đã được trang bị giáp bổ sung và thiết bị tác chiến điện tử để giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, UAV cáp quang không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử, và rào chắn vật lý là một trong số ít biện pháp phòng vệ hiệu quả.

Hiểu rõ điều đó, quân đội Ukraine đã che phủ nhiều tuyến đường trọng yếu gần tiền tuyến bằng lưới kim loại tạm chế, biến chúng thành “đường hầm lộ thiên” nhằm ngăn UAV tấn công và tăng cơ hội sống sót cho phương tiện, dù mức bảo vệ này chỉ giảm rủi ro chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Alex Eine, chỉ huy phân đội UAV thuộc Lữ đoàn Tổng thống Ukraine, cho biết Nga có thể điều khiển UAV lách qua khe hở của lưới, hạ cánh bên lề đường rồi phục kích. Ông nói rằng đã tận mắt thấy nhiều xe bọc thép Ukraine bị phá hủy trong các cuộc tấn công như vậy.

Mức độ dễ tổn thương ngày càng cao của xe bọc thép trước UAV đặt ra câu hỏi về vai trò và hiệu quả của chúng trong các cuộc chiến tương lai, nơi hệ thống không người lái và tự động có thể đóng vai trò lớn hơn nhiều.

Tuy vậy, ông Artem khẳng định xe bọc thép vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong chiến đấu, vì gần như không thể tiến hành các chiến dịch tấn công mà thiếu chúng.