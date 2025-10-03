Ukraine như "ngồi trên đống lửa" khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Telegraph đưa tin, các cuộc thảo luận về hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev đã bị đình trệ sau khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động một phần trong tuần này. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang đang nghỉ việc tạm thời sau khi đảng Dân chủ và Cộng hòa không đạt được thỏa thuận về chi tiêu chính phủ trong những ngày qua.

Điều này khiến các cuộc đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến UAV giữa Ukraine và Mỹ rơi vào trạng thái đình trệ, một nguồn tin chính phủ Ukraine nói với The Telegraph.

Một phái đoàn Ukraine đã bay tới Washington hôm 30/9 để họp với các quan chức Nhà Trắng nhằm xây dựng một thỏa thuận về UAV. Trước đó, Ukraine kỳ vọng có thể chốt thỏa thuận xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ và thu về hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Telegraph, các cuộc đàm phán này đã rơi vào tình trạng bất định do chính phủ đóng cửa một phần, khi các nhân viên liên bang được yêu cầu ở nhà.

“Mối lo chính là chúng tôi đang có rất nhiều cuộc thảo luận liên quan tới các chuyến hàng vũ khí sắp tới. Tất cả các dự án tương lai đều bị ảnh hưởng phần nào vì nhân viên của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không thể họp", một nguồn tin trong chính phủ Ukraine nói với Telegraph.

Nguồn tin nói thêm rằng “các phái đoàn Ukraine khác, vốn dự kiến sẽ tới trong vài tuần tới, đang xem xét lại kế hoạch của họ".

Thỏa thuận UAV tiềm năng này, có thể trị giá hàng tỷ USD, vốn được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ an ninh giữa Washington và Kiev.

Tháng trước, Mỹ đã ký gói cung cấp vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, gói đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, sử dụng nguồn quỹ từ các quốc gia NATO. Hiện chưa rõ liệu các chuyến hàng trong gói này có bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ đóng cửa một phần hay không.

Tuần trước, ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm đối với Ukraine, nói rằng Kiev đang ở vị thế có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay lực lượng Nga.

Trong cùng cuộc gặp, ông Zelensky được cho đã đề nghị Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Phó Tổng thống JD Vance sau đó nói rằng Nhà Trắng đang “xem xét” ý tưởng này.

Việc các cuộc đàm phán giữa giới chức Ukraine và Mỹ bị đình trệ làm dấy lên lo ngại rằng sự ấm lên gần đây trong quan hệ song phương có thể bị gián đoạn, trong khi Kiev tiếp tục đối mặt với tổn thất trên chiến trường trước đối thủ có ưu thế hơn hẳn về nguồn lực.

Yuriy Boyechko, giám đốc điều hành của tổ chức Hope for Ukraine, cho biết các cuộc tiến công của Nga vào mục tiêu của Ukraine đang diễn ra với mức độ dữ dội "chưa từng thấy" và Kiev cần một nguồn cung liên tục về vũ khí để đối phó.

Ông lo ngại, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần có thể gửi đi tín hiệu không tích cực, làm ảnh hưởng tới an ninh của cả châu Âu, vì cả châu Âu và Ukraine đều phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí của Mỹ.