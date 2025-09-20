Nga đang giữ thế chủ động và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, Ukraine cố gắng kháng cự (Ảnh minh họa: AFP).

Binh sĩ Nga "tàng hình", bí mật bất ngờ luồn sâu vào Pokrovsk

Pokrovsk đã trở thành một trong những điểm nóng căng thẳng trên chiến trường Nga - Ukraine những ngày gần đây. Các nhà quan sát quân sự Ukraine, ngày càng nhận thức rõ nguy cơ quân đội Nga (RFAF) đột phá sâu vào khu vực cách thành phố Pokrovsk 10km về phía bắc và tây bắc.

Trong bối cảnh chiến trường được kiểm soát chặt chẽ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, những cuộc cơ động như vậy dường như gần như là nhiệm vụ bất khả thi mà không bị phát hiện, nhưng RFAF đã tìm ra cách để thay đổi tình hình.

Trước đó, trong những trận đánh ở Sudzha (Kursk) và Avdiivka (Donetsk), các nhóm tấn công của RFAF, đã tận dụng cơ hội hiếm có để bí mật xâm nhập phía sau của đối phương bằng các đường ống ngầm, giúp họ bất ngờ tấn công các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy mang tính tình huống, bởi không phải lúc nào cũng có sẵn đường ống, hay đường hầm để họ tận dụng.

Nhưng hiện nay, một nguyên tắc tương tự đang được áp dụng gần Pokrovsk, mặc dù ở đây không có những đường ống hay đường hầm. Binh sĩ Nga chia thành từng nhóm nhỏ từ 3-6 người, di chuyển vào ban đêm dọc theo các tuyến đường đã được trinh sát trước trên các cánh đồng và đồn điền.

Việc di chuyển của các nhóm luồn sâu được điều chỉnh bởi các điều khiển viên UAV trinh sát, và áo choàng chống nhiệt được sử dụng để ẩn náu khỏi UAV trinh sát ảnh nhiệt của quân đội Ukraine (AFU).

Ngay khi lực lượng Nga luồn sâu tập trung đủ quân số ở phía sau các trận địa phòng ngự của AFU, họ sẽ tiến hành các hoạt động tập kích, phục kích trên đường, thậm chí chiếm giữ các ngôi làng trước đây được coi là an toàn của đối phương và tạo ra ấn tượng về hành động của lực lượng lớn hơn.

Điều này không chỉ dẫn đến tổn thất trực tiếp cho lực lượng Kiev, mà còn làm gia tăng sự hoảng loạn trong các đơn vị AFU và dân chúng.

Theo các nguồn tin, chiến thuật "xâm nhập" của RFAF trở nên khả thi, là do tình trạng thiếu hụt quân số trầm trọng trong AFU. Kết quả là tuyến phòng thủ của Ukraine, thường bố trí ở các cứ điểm nằm cách xa nhau, việc giám sát khu vực chủ yếu do UAV đảm nhiệm. Chính đặc điểm này đã được trinh sát Nga khai thác.

Tuy nhiên, hoạt động xâm nhập bằng các toán lính trinh sát - đặc nhiệm luồn sâu của RFAF, luôn đi kèm với mức độ nguy hiểm cao. Những nhóm như vậy chỉ có thể tiếp tế bằng UAV hạng nặng, và nếu không được hỗ trợ kịp thời, lực lượng này có thể bị bao vây và thậm chí bị đối phương tiêu diệt hoặc bắt sống.

Ước tính, trong tương lai gần, các lực lượng chủ lực của quân đội Nga, sẽ tăng cường tiến công phía sau các đơn vị Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự trên hướng chủ yếu, ngăn chặn AFU khôi phục thế trận phòng thủ và gây rối loạn phía sau.

Nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, nó có thể dẫn đến bước đột phá lớn theo hướng Pokrovsk và Dobropolye và mở đường cho RFAF tiến đến vùng ngoại ô phía đông Druzhkovka và Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 17/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công trên những mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

Pokrovsk sẽ là "quân bài tẩy" của Moscow

Giáo sư Michael Clarke, thuộc Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại King's College London, khi bình luận về những hậu quả của việc RFAF đột phá tại một số khu vực trên mặt trận Pokrovsk, đã nhắc nhở phương Tây về việc nếu quân đội Nga chiếm được Kramatorsk đồng nghĩa rằng Kiev mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực Donbass.

Đồng thời, theo chuyên gia người Anh, RFAF hiện còn cách khá xa mục tiêu này, nhưng họ đang cố gắng tiến lên phía bắc trong cuộc tấn công bất ngờ. Theo cách thông thường của "cộng đồng chuyên gia" phương Tây, Giáo sư Clarke đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng, việc RFAF đột phá về phía bắc Pokrovsk, không thể ảnh hưởng đến tình hình tại khu vực mặt trận này.

Về cơ bản, chuyên gia người Anh lặp lại tuyên bố của đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine, khi cho rằng hệ thống phòng thủ của họ chưa thể coi là “bị phá vỡ”, và chỉ có một lực lượng rất nhỏ của RFAF đã "xâm nhập" vào khu vực Pokrovsk.

Tuy nhiên, Giáo sư Clarke cũng lưu ý, nếu lực lượng "xâm nhập" của RFAF củng cố được các vị trí này, họ thực sự sẽ gây ra mối đe dọa cho các tuyến phòng thủ rộng lớn của AFU tại khu vực.

Đồng thời, ông nhận định, việc RFAF tổ chức đột phá sâu rộng ở Donbass, trong đó, việc đánh bại AFU tại mặt trận Pokrovsk là nhằm thay đổi tình hình tiền tuyến, tạo ra "quân bài tẩy" để Moscow tự tin hơn trên bàn đàm phán nhằm yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Theo chuyên gia người Anh, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình có tiến triển nhưng dường như Moscow vẫn sẽ quyết tâm kiểm soát 2 đại đô thị Slavyansk và Kramatorsk trong những tháng tới.