Lực lượng Ukraine sơ tán thương binh ở mặt trận Kupyansk (Ảnh minh hoạ: Getty).

Gói tài trợ đầu tiên của NATO dành cho Ukraine gồm những gì?

European Pravda đưa tin, trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, 2 gói trong "Danh sách yêu cầu ưu tiên" của Kiev sẽ bao gồm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và hệ thống pháo - tên lửa Himars.

Ông Zelensky nói rằng, Ukraine đã nhận được 2 tỷ USD dành riêng cho chương trình này.

"Chúng tôi sẽ nhận được thêm tiền vào tháng 10. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có khoảng 3-3,5 tỷ USD. Hai gói đầu tiên sẽ có giá trị 500 triệu USD mỗi gói", ông nói và cho biết thêm, "tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng chắc chắn các gói này sẽ bao gồm tên lửa cho Patriot và Himars".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga cố gắng tiến về hướng Pokrovsk 43 lần

Ukrainska Pravda cho biết, báo cáo tối 17/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 155 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 43 trận đánh theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 67 cuộc không kích, thả 93 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 1.876 UAV cảm tử và thực hiện 3.219 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk,Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Giao tranh dữ dội trên toàn bộ chiến tuyến

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nhắc về các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky, nhưng về phần mình, ông Trump nói thêm rằng rất có thể ông cũng sẽ phải tham gia vào các cuộc đàm phán này, vì hai bên Nga và Ukraine đang bất đồng sâu sắc. Và xét theo tình hình hiện tại, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra rất sớm.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Tại khu vực Zaporizhia, họ đã tiếp cận gần Uspenivka. Rõ ràng, cuộc tấn công vào thị trấn này sẽ sớm bắt đầu. Đồng thời, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía đông tỉnh Zaporizhia, hướng đến Gulyai-Polye. Hầu hết các vị trí kiên cố bên ngoài Uspenivka hiện đã được RFAF chiếm giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 17/9. Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev được cho là đang tập trung lực lượng, chuẩn bị phản công lớn tại mặt trận này (Ảnh: Military Summary).

Đồng thời, cũng có báo cáo về việc quân đội Nga giành được lãnh thổ ở Berezove theo hướng Pokrovske (thuộc tỉnh Dnipropetrovsk). Trên hướng Pokrovsk (thuộc Donetsk), lực lượng Moscow đã bắt đầu nỗ lực thứ ba để tấn công thành phố, kỳ vọng rằng đòn đột phá này có thể mang lại thành công.

Ngoài ra, hoạt động giao tranh đang diễn ra trở lại ở mặt trận Konstantinovka. Đoạn video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow tiếp tục phát triển dọc theo các khu vực ở thành phố và giành được thêm lãnh thổ tại các vị trí kiên cố gần Stupochky.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 17/9. Trong đó, Moscow tiếp tục đột kích sâu vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo những mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Nga tiến sâu vào Dnipropetrovsk, bắt đầu bao vây Novopavlovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch phong tỏa khu vực kiên cố của lực lượng Kiev tại Novopavlovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Họ đang triển khai các biện pháp sơ bộ để bao vây thị trấn này.

Lực lượng Moscow, ở phần phía bắc trên hướng nam Donbass, đã phát động một cuộc tấn công từ làng Filiya về phía Ivanovka. Đồng thời, lính xung kích Nga bắt đầu rà phá khu vực xung quanh làng Muravka để chuẩn bị vượt sông Solenaya và tiến hành một cuộc tấn công tiếp theo về phía làng Chuguevo.

Những cuộc tấn công này diễn ra trước một chiến dịch phong tỏa lực lượng đồn trú của quân đội Ukraine tại Novopavlovka, bao gồm một hệ thống công sự dã chiến rộng lớn và các chướng ngại vật được thiết kế, bao gồm cả bãi mìn. Trong những điều kiện này, một cuộc tấn công trực tiếp là không thể.

Vì vậy, các hành động của quân đội Nga ở hai bên sườn khu vực kiên cố tạo cơ hội vô hiệu hóa toàn bộ kế hoạch phòng thủ của Bộ chỉ huy Kiev. Thành công trước đó của lính xung kích Nga trong trận Filiya cũng đã phá hỏng kế hoạch của Ukraine nhằm che chắn vùng trung tâm Novopavlovka.

Các đơn vị Moscow có khả năng cắt đứt các liên lạc hậu cần và quân sự của lực lượng Kiev được triển khai tại Novopavlovka và Ivanovka, đồng thời áp đặt các điều kiện chiến đấu bất lợi cho đối phương, theo đó hệ thống phòng thủ thống nhất sẽ bị phá hủy. Điều này bao gồm việc liên tục xóa sổ các ổ kháng cự.

Novopavlovka có tầm quan trọng chiến lược đối với phía Ukraine. Cùng với Ivanovka, nó đóng vai trò là bàn đạp cho lực lượng Moscow hoạt động bên bờ đối diện 2 con sông Solena và Vovchya, đe dọa các căn cứ hậu cần của đối phương ở Vasylkivka và Pokrovskoe.

Điều này cho thấy lực lượng Kiev sẽ kiên trì giữ vững các khu định cư này. Nếu quân đội Nga thiết lập các đầu cầu bên kia sông, thì với tình trạng thiếu hụt quân dự bị, AFU sẽ buộc phải rút lui về phía tây, như đã và đang diễn ra ở phía nam.

Hơn nữa, ngay cả khi quân đội Ukraine có ít nhất một hệ thống công sự được chuẩn bị sẵn sàng thì hầu như không có vị trí nào được thiết lập ở phía tây Ivanovka và Novopavlovka. Có thể lực lượng Kiev đã cố gắng xây dựng các cứ điểm trong suốt mùa hè, nhưng do vị trí gần mặt trận và UAV Nga không cho phép AFU hoàn thành tất cả các công việc cần thiết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Novopavlovka ngày 17/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Đường màu vàng thể hiện phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Readovka).

Nga tiến nhanh, Ukraine không kịp xây phòng tuyến mới ở Zaporizhia

Trang phân tích quân sự Anna News cho hay, lực lượng Moscow đang tiến quân dọc theo toàn bộ mặt trận phía tây Zaporizhia trên một đoạn đường dài khoảng 25km. Chỉ trong vài ngày qua, gần Uspenivka, họ đã kiểm soát Olgovskoe và đang tấn công Novoivanovka.

Mục tiêu lớn hơn của đợt tấn công bên sườn phải của RFAF vẫn chưa rõ ràng, nhưng ở sườn trái, có vẻ như Uspenivka và Poltavka có thể là mục tiêu tiếp theo bị đánh chiếm. Cả hai đều là trung tâm phòng thủ và tiếp tế quan trọng của lực lượng Kiev, về cơ bản là xương sống cho toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây Zaporizhia.

Xung quanh Uspenivka, các đơn vị Moscow đang tiến lên hơn 1,5km mỗi ngày, khiến lực lượng Kiev không có thời gian để xây dựng các tuyến phòng thủ mới.

Một yếu tố quan trọng trong thành công này của quân đội Nga là các đơn vị chống UAV mới được thành lập trong Cụm tác chiến Vostok (phương Đông). Họ liên tục giám sát khu vực của mình và chỉ thị mục tiêu trực tiếp, trong thời gian thực cho một đơn vị lựu pháo xe kéo Giatsint và một đơn vị pháo phản lực Grad.

Thiết lập này cho phép họ nhanh chóng xác định vị trí phóng UAV cảm tử của đối phương và tấn công nhanh chóng, biến các tổ điều khiển UAV Ukraine từ kẻ đi săn thành con mồi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 17/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ dọc chiến tuyến dài tới 25km (Ảnh: Anna News).

Ukraine cấp tốc điều lữ đoàn tinh nhuệ tới bảo vệ Kupyansk

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, tình hình đối với AFU đang diễn biến nghiêm trọng tại Kupyansk.

DeepState xác nhận quân đội Nga tiếp tục tiến quân vào trung tâm. Ngoài ra, Lữ đoàn Azov số 3 đặc biệt tinh nhuệ đã chính thức được Bộ chỉ huy Kiev tăng cường để giữ thành phố, cho thấy Ukraine sẽ cố gắng giữ Kupyansk càng lâu càng tốt thay vì rút lui dần dần.

Điều này cũng đồng nghĩa là lực lượng Moscow có thể sẽ bắt đầu gây áp lực lên mặt trận Yampil - Liman. Dường như giao tranh sẽ chậm lại ở Kupyansk, và nhịp độ sẽ tăng lên ở một nơi khác. Vấn đề nhân lực của quân đội Ukraine không cho phép họ bảo vệ tất cả các mặt trận, và người Nga biết điều đó.

Theo kênh AMK Mapping, quân đội Nga đã có mặt ở trung tâm thành phố Kupyansk từ 2 ngày trước. Thông tin này được Deepstate xác nhận. Chưa rõ liệu Lữ đoàn Azov số 3 sẽ cố gắng đẩy lùi các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga khỏi Sobolivka hay tấn công các nhóm bên trong thành phố. Cả hai lựa chọn đều hợp lý.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 17/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu với nhiều mũi thọc sâu vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cấp tốc điều Lữ đoàn Azov số 3 đến giải nguy (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga tấn công Mirnograd từ Novoeconomicheskoe

Những thắng lợi gần đây đã cho phép quân đội Nga giành lại các khu vực mà lực lượng Kiev đã chiếm được trong các cuộc phản công nhóm nhỏ chớp nhoáng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Sau khi ổn định tình hình, các đơn vị Moscow hiện đã chuyển sang thế tấn công và bắt đầu tiến vào khu vực phía đông Mirnograd, theo trang phân tích quân sự Anna News.

Xa hơn về phía tây tại Pokrovsk, lính xung kích Nga tiếp tục chiến đấu trong đô thị, đẩy lùi các cuộc phản kích của AFU gần khu chợ ở trung tâm thành phố và tiến dọc theo đường Marshal Moskalenko.

Quân đội Ukraine đang trấn giữ thành phố đã gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Sau một số cuộc phản công "tự sát", họ đang thiếu hụt lực lượng dự bị để phòng thủ. Không rõ họ có thể cầm cự được bao lâu, ngay cả khi có một lượng lớn quân tiếp viện được điều đến Pokrovsk và Mirnograd từ các lữ đoàn tinh nhuệ.

Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã mất phần lớn sức mạnh trong các cuộc phản công xung quanh Dobropolye và hiện cũng bị buộc phải chuyển sang thế phòng thủ.