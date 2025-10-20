Người dân rút tiền từ ngân hàng của ông trùm Chen Zhi, Campuchia lên tiếng

Một gian hàng của Ngân hàng Prince (Ảnh: Kiri Post).

Khmer Times đưa tin, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã ban hành thông cáo báo chí về các biện pháp mà chính quyền Campuchia thực hiện nhằm đảm bảo cho các tài khoản tại Ngân hàng Prince (Prince Bank) hoạt động bình thường và đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng.

Theo thông cáo được công bố ngày 18/10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia nhận thấy trong hai ngày qua, nhiều khách hàng tại một số ngân hàng đã tỏ ra lo lắng và rút tiền, đặc biệt là tại Ngân hàng Prince.

“Ngân hàng Quốc gia Campuchia xin thông báo đến người dân rằng tất cả các tổ chức ngân hàng và tài chính tại Campuchia đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của khách hàng”, thông cáo nêu rõ.

Đặc biệt, liên quan đến thông tin được công bố liên quan đến Ngân hàng Prince, thông cáo của Ngân hàng Quốc gia Campuchia khẳng định các cơ quan chức năng Campuchia đang thực hiện các biện pháp giám sát và điều tra cẩn trọng để đảm bảo ngân hàng tuân thủ luật pháp Campuchia.

Đồng thời, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của các tài khoản khách hàng tại Ngân hàng Prince, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng.

Ông Chen Zhi mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia (Ảnh: Prince Holding).

Thông báo của Ngân hàng Quốc gia Campuchia được đưa ra 4 ngày sau khi Ngân hàng Prince bị Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh trừng phạt, cùng với cổ đông lớn - tỷ phú Chen Zhi, Tập đoàn Prince Holding (công ty mẹ) và 143 tổ chức khác (bao gồm cả cá nhân) tại Campuchia và các nơi khác trên thế giới vì cáo buộc hoạt động bất hợp pháp.

Theo báo Kiri Post có trụ sở tại Phnom Penh, Ngân hàng Prince ngày 17/10 cho biết một cố vấn pháp lý quốc tế đã được chỉ định để tiến hành đánh giá toàn diện các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Anh. Ngân hàng này đang xem xét các lệnh trừng phạt với "mức độ nghiêm túc cao nhất", trong bối cảnh có nhiều khiếu nại từ các chủ tài khoản về các vấn đề giao dịch kể từ khi công ty mẹ Prince Holding bị tuyên bố là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Ngân hàng Prince cũng đã chỉ đạo ban quản lý làm việc với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý để xây dựng một "kế hoạch rõ ràng" nhằm đưa ngân hàng ra khỏi danh sách "nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể".

Tuy nhiên, rất nhiều khách hàng đã để lại những bình luận gay gắt trên trang Facebook của ngân hàng, phàn nàn về việc giao dịch USD của họ bị chậm trễ hoặc không đến được tay người nhận. Họ lo ngại tiền của mình sẽ bị đóng băng do các lệnh trừng phạt.

Ngân hàng Prince khẳng định hệ thống vẫn hoạt động bình thường, bao gồm cả ứng dụng ngân hàng và máy ATM, và tình hình tài chính của họ vẫn ổn định.

“Hội đồng quản trị xin đảm bảo với công chúng rằng Ngân hàng Prince duy trì đủ thanh khoản và hoàn toàn có khả năng thanh toán. Gửi đến khách hàng của chúng tôi: Tiền gửi và lợi ích tài chính của quý vị vẫn được bảo đảm an toàn", thông cáo của Ngân hàng Prince cho biết.

Ngân hàng Prince tuyên bố họ tuân thủ các quy định và sự minh bạch, cũng như tuân thủ luật pháp và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia, đồng thời lưu ý rằng các quyết định được hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt "nghiêm ngặt" để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố.

Ngân hàng Prince khẳng định hoạt động kinh doanh được điều hành một cách tự chủ bởi hội đồng quản trị và ban quản lý mà "không có sự can thiệp hoặc ảnh hưởng" của cổ đông hoặc các nhân tố bên ngoài.

Tuy nhiên, theo Kiri Post, trong báo cáo thường niên năm 2024, tỷ phú Chen, người được liệt kê là cổ đông lớn với 99,56% cổ phần, tham gia vào "quy trình ra quyết định cốt lõi, bao gồm tăng vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh". 0,44% còn lại do Guy Chhay, 38 tuổi, quốc tịch Campuchia, nắm giữ.

Giới chức Mỹ ngày 14/10 đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, một doanh nhân mang quốc tịch Anh - Campuchia, bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức ở Campuchia, nơi những nạn nhân buôn người phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử mang về hàng tỷ USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người đàn ông 37 tuổi này, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập Prince Holding, một tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá hiện tại.

Theo cáo trạng, ông Chen bị cáo buộc đã chỉ đạo các hoạt động của các khu trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi hàng trăm nạn nhân buôn người bị giam trong các cơ sở giống nhà tù, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai.

Từ khoảng năm 2015, Prince Group bị cáo buộc đã hoạt động ở hơn 30 quốc gia, đội lốt các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, theo các công tố viên. Tiền thu được bị rửa sạch một phần thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group.