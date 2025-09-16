Một binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Donetsk (Ảnh minh hoạ: Reuters).

Ukraine tuyên bố chặn đứng 173 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, quân đội Nga tấn công ở Pokrovsk 41 lần trong tổng cộng 173 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 42 cuộc không kích, thả 64 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ sử dụng 1.846 UAV cảm tử và thực hiện 3.450 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper.

Nhà máy lọc dầu hàng đầu của Nga đóng cửa một phần

Reuters đưa tin, nhà máy lọc dầu Kirishi ở vùng Leningrad của Nga đã ngừng hoạt động tại một trong những bộ phận chủ chốt sau vụ hỏa hoạn do UAV Ukraine tập kích hôm 14/9.

Tại nhà máy lọc dầu - thuộc sở hữu của Surgutneftegaz và đứng thứ hai tại Nga về sản lượng lọc dầu (lên tới 20 triệu tấn mỗi năm) - một bộ phận chiếm gần 40% công suất của nhà máy đã bị hư hại. Ước tính sơ bộ, việc sửa chữa có thể mất khoảng một tháng.

Theo nguồn tin, nhà máy sẽ tăng tải cho các đơn vị vận hành khác thêm 15-20%, nhằm bù đắp một phần công suất bị mất.

Nhà máy lọc dầu dự kiến ​​có thể hoạt động ở mức 72-75% công suất.

Lực lượng tinh nhuệ nhất cả 2 bên tham chiến, Dobropolye rực lửa

Kênh Military Summary đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đến Kiev để làm rõ mọi chi tiết về sự cố UAV "đi lạc" vào lãnh thổ Ba Lan.

Trên mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tấn công. Sáng 15/9, có thông tin và video cho biết làng Olhivka đã nằm dưới sự kiểm soát của Cụm tác chiến phương Đông (Vostok) thuộc RFAF.

Điều này cũng được kênh RVvoenkor xác nhận khi cho biết Trung đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 114, Sư đoàn 127, Tập đoàn quân Liên hợp số 5 đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư. Như vậy, kể từ đầu tháng, đây là khu định cư thứ 6 được Cụm Vostok kiểm soát.

Lực lượng Moscow cũng được báo cáo đang tiến quân về phía Kupyansk, Pokrovske và Uspenivka. Các nguồn tin ủng hộ Kiev thừa nhận những khu vực này có rất ít vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), đặc biệt là tại Pokrovske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 15/9. Trong đó, Moscow tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

RFAF vẫn tiếp tục phát triển về phía Dobropolye và sẽ quay trở lại Zolotoye Kolodez. Cả hai bên đều triển khai các đơn vị tinh nhuệ nhất của mình tại đây, phía Nga gia tăng áp lực, còn phía Ukraine thì ra sức chống đỡ. Trận chiến tại khu vực chính thức bước sang giai đoạn quyết định.

Kênh UARU xác nhận, quân đội Ukraine tung hàng loạt các đơn vị xung kích tinh nhuệ vào tham chiến tại mặt trận Dobropolye, bao gồm Lữ đoàn xung kích 92; 5 tiểu đoàn xung kích; 3 lữ đoàn đổ bộ đường không 79, 82 và 95 cùng với các lực lượng cơ giới, phòng thủ lãnh thổ khác.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev không thể cắt đứt, bao vây hoặc ngăn chặn bước tiến của RFAF tại khu vực này. Hiện tại, các trận phản công vẫn tiếp tục với những đợt tiến công cục bộ định kỳ ở cả hai bên. Lực lượng Moscow đang tiến về Vesyoloye, Novonikolaevka, Zolotoye Kolodez, Novy Donbass và gần Vladimirovka. AFU đang phản công ở khu vực Rusin Yar và Poltavka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye, nằm ở bắc Pokrovsk ngày 15/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục đột phá về nhiều hướng trên bàn đạp đã có. Các khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được (Ảnh: Z-Committee).

Nga vượt sông Zherebets, chuẩn bị tấn công Yampol

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị đánh chiếm làng Yampol, đồng thời kiểm soát đường liên lạc giữa Seversk và Krasny Liman.

Cụ thể, tại khu vực trung tâm Krasny Liman, RFAF đã vượt sông Zherebets và tiến đến cách làng Yampol vài trăm mét. Khu vực này là tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Ukraine, bao trùm tuyến đường tiếp tế chính của cụm quân Seversk thuộc AFU. Do đó, có thể nói rằng "thảm họa" ở khu vực mặt trận này đối với lực lượng Kiev đang trở thành hiện thực.

Sau thất bại của Lữ đoàn 119 AFU, mục tiêu chính của Bộ chỉ huy Kiev là ngăn chặn quân đội Nga vượt sông Zherebets và tiếp cận Yampol, nhưng họ đã thất bại trong nhiệm vụ này.

Tình hình tại Lữ đoàn 119 trở nên tồi tệ đến mức, theo thông tin trên truyền thông ủng hộ Kiev, các phân đội còn lại thuộc đơn vị này giờ đây sẽ được chuyển đến 2 Trung đoàn xung kích độc lập 225 và Trung đoàn xung kích độc lập 78 để tăng cường, tức là để bù đắp những tổn thất trước đó.

Hiện tại, Lữ đoàn 119 không còn là một đơn vị chiến đấu độc lập nữa. Giờ đây, việc phòng thủ Yampol hoàn toàn đè nặng lên vai Lữ đoàn cơ giới độc lập 53 và phân đội nhỏ hơn khác, những đơn vị này cũng đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong các trận chiến giành rừng Kremensky và vùng ngoại ô các làng Torskoye và Zarechnoye.

Sự kết hợp của những yếu tố này giải thích tại sao AFU mất ổn định, không thể khôi phục được. Điều quan trọng cần lưu ý là tại khu vực làng Yampol, lực lượng Kiev không có mạng lưới công sự dã chiến kiên cố và dày đặc.

Sai lầm trước đây của Bộ chỉ huy Kiev, vốn thực sự tin rằng mặt trận trong rừng Kremensky "bị đóng băng vĩnh viễn", đang có tác động. Do đó, họ hầu như không có cơ hội giữ lại tuyến đường cao tốc T-05-13 nối Seversk và Krasny Liman.

Tuy nhiên, nếu xem xét trên bản đồ, sông Donets Seversky chảy về phía nam và phía đông Yampol, AFU vẫn có khả năng tổ chức phòng thủ. Cũng cần lưu ý rằng, với lực lượng Kiev đóng quân ở Seversk, việc mất quyền kiểm soát cao tốc T-05-13, dẫn tới mất tuyến đường tiếp tế thuận tiện nhất, nhưng sẽ không rơi vào tình trạng phong tỏa hậu cần bởi quân đội Ukraine vẫn có thể vận chuyển hàng hóa theo xa lộ Slavyansk - Rai-Aleksandrovka - Seversk.

Do đó, rất có thể AFU sẽ tập trung phòng thủ dọc theo kênh đào Seversky Donets, từ Dronovka ở phía đông đến làng Krivaya Luka ở phía tây. Vì vậy, họ sẽ cố gắng ngăn chặn quân đội Nga tiến đến hậu phương của nhóm lực lượng đồn trú tại Seversk.

Lực lượng Kiev không còn lựa chọn nào khác với nguồn lực hạn chế như vậy. Nhưng khi đó Krasny Liman chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây kép, và triển vọng giữ vững thành phố trở nên vô cùng mờ mịt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Yampol gần Seversk ngày 15/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Trong khi Readovka cho rằng quân đội Nga chỉ mới đang chuẩn bị tấn công Yampol thì kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) lại báo cáo rằng RFAF đã đột phá vào khu định cư này.

Quân đội Ukraine đang viện cớ rằng binh sĩ Nga được cho là đã mặc thường phục để ngụy trang nhằm thuận lợi xâm nhập vào ngôi làng nhưng điều này rất đáng ngờ trên tiền tuyến.

Phía Kiev đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng quân đội Nga đang chiếm giữ các vị trí trong nhà, tầng hầm, hầm rượu,..

“Hiện tại, các hoạt động giao tranh vẫn đang tiếp diễn trong làng”, kênh Deep State viết, và cho biết thêm rằng: “Chúng ta nên dự đoán hoạt động sẽ gia tăng theo hướng khu định cư mà họ đang nhắm đến, vì biết tầm quan trọng và tính chất then chốt của nó đối với tất cả các vị trí ở phía đông”.

Việc quân đội Nga chiếm được Yampol sẽ cắt đứt tuyến liên lạc chính của các đơn vị Kiev đóng ở phía đông Yampol và phía bắc Seversky Donets, kênh RVvoenkor nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 15/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam (Ảnh RVvoenkor).

Vì sao Nga quyết tâm chiếm Stepnogorsk?

Trang tin quân sự Anna News cho hay, quân đội Nga đã tiến vào thị trấn đặc biệt quan trọng Stepnogorsk thuộc vùng Zaporizhia.

Cuộc tấn công của họ được thực hiện sau khi Plavni, một khu định cư ở phía tây, được kiểm soát hoàn toàn. Điều này đã bảo vệ sườn trái của lực lượng thọc sâu RFAF và cho phép họ đột phá vào tiểu khu 3 của Stepnogorsk, nơi sau đó có thể trở thành điểm tập kết để tiến vào khu vực đô thị trung tâm.

Stepnogorsk là một trong những mục tiêu then chốt đối với quân đội Nga ở sườn trái mặt trận Zaporizhia. Việc chiếm được khu định cư này mở ra cho họ một bàn đạp thuận lợi để tiến sâu hơn vào khu vực, hướng tới Veselyanka và Primorskoe, một phần trong những tuyến phòng thủ cuối cùng án ngữ phía trước thành phố Zaporizhia, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Từ Stepnogorsk đến thành phố Zaporizhia chỉ cách 20km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga

Cơ quan quân quản vùng Kiev cho biết, rạng sáng 16/9, tại khu vực thủ đô, phòng không Ukraine đã hoạt động chống lại UAV đối phương.

Báo động phòng không ghi rõ: "Hoạt động của UAV Nga đã được ghi nhận trong khu vực Kiev. Lực lượng phòng không đã hoạt động tại Kiev và khu vực".

Lúc 1h06, báo động không kích đã được ban bố tại Kiev. Sau đó 4 phút, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko báo cáo rằng các hệ thống phòng không đang hoạt động chống lại UAV Nga ở thủ đô.

Lúc 1h16, báo động không kích đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, sau đó chưa đầy 10 phút, báo động không kích lại được ban bố tại Kiev do mối đe dọa từ UAV, nhưng đã bị "đẩy lùi" lúc 2h49.

Vào khoảng 3h, báo động đã kết thúc.