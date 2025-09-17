Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một lần tới thăm mặt trận Kherson (Ảnh minh hoạ: Washington Post).

Ông Zelensky: Ba chiến dịch lớn của Nga đã thất bại

Tổng thống Volodymyr Zelensky - trong cuộc phỏng vấn với Skynews - cho biết, lực lượng Kiev đã chặn đứng 3 chiến dịch tấn công của Nga, nhưng đối phương đang lên kế hoạch thêm 2 chiến dịch lớn nữa.

Ông phát biểu: "Tâm trạng ở châu Âu và Mỹ thực sự thay đổi một chút. Nhìn chung, tôi rất vui, thực sự vui mừng... Nga đang lên kế hoạch cho 2 chiến dịch tấn công mạnh mẽ hơn trước. Ba chiến dịch gần nhất của họ đã thất bại".

Nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm rằng Nga hứng chịu thương vong nặng nề và một lượng lớn vũ khí bị phá hủy, và giờ đây họ rất căng thẳng.

Đồng thời, lực lượng Kiev, theo ông Zelensky, cần được hỗ trợ với vũ khí và tài chính, hướng tới việc sản xuất vũ khí, và sau đó sẽ chịu được 2 chiến dịch tấn công khác của đối phương.

Động thái lạ của Ukraine ở Zaporizhia, báo hiệu "sấm sét"?

Kênh Military Summary đưa tin, chính quyền địa phương Ukraine đã thông báo lệnh sơ tán bắt buộc với các làng mạc và thị trấn ở vùng Zaporizhia trong khu vực tác chiến của Cụm lực lượng Vostok (phương Đông) của quân đội Nga (RFAF).

Điều này cho thấy, trước hết, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Alexander Syrsky - đang chuẩn bị, ít nhất là để ổn định mặt trận, và nhiều nhất là cho một cuộc phản công. Nên nhớ, năm 2023, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành chiến dịch phản công lớn cũng tại khu vực này, nếu không nhờ phòng tuyến Surovikin vững chắc, phía Nga không thể ngăn chặn được đòn "sấm sét" này.

Tuy nhiên, vấn đề là Tướng Syrsky đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới khi tình hình trên mặt trận Pokrovsk vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Điều này có thể dẫn tới những khó khăn lớn cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ.

Các hoạt động cũng đang ở mức cao nhất tại Donetsk trong ngày 16/9, có tin cho biết RFAF đã chiếm lại Andriivka-Klevtsove, và Tập đoàn quân số 8 đang được Nga điều động về phía Dobropolye để hỗ trợ Tập đoàn quân số 51 ngay sau khi AFU đột phá từ hướng Shakhove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 16/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev được cho là đang tập trung lực lượng, chuẩn bị phản công lớn tại mặt trận này (Ảnh: Military Summary).

Tướng Syrsky cách chức cùng lúc tư lệnh 2 quân đoàn: "Xáo trộn bộ bài"

Hôm qua, Tướng Syrsky đã cách chức các Tư lệnh Quân đoàn 17 (ông Silenko) và Quân đoàn 20 (ông Kitugin) do những thất bại nặng nề dẫn tới việc để "mất các vị trí trong khu vực chịu trách nhiệm của các đại đơn vị này" trên mặt trận Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk. Điều đó làm nổi bật những thành công của Nga tại các vùng nói trên, kênh Military Summary cho hay.

Quân đoàn 17 đóng tại vùng Zaporizhia, nơi AFU đã thất thủ tại làng Kamenskoye và mất một phần làng Plavni, nằm trên bờ sông Dnieper. Quân đoàn 20 phòng thủ nam Donbass, tại biên giới hai vùng Donetsk và Dnipropetrovsk, giáp với Zaporizhia, nơi lực lượng Moscow đang đột phá rất sâu vào Dnipropetrovsk.

Đây là những thay đổi nhân sự đầu tiên sau khi lực lượng Kiev chuyển sang hệ thống chỉ huy theo quân đoàn, báo hiệu rằng "bộ bài đã bị xáo trộn".

Kênh Readovka cung cấp thêm chi tiết về việc bãi nhiệm 2 tư lệnh cấp cao nói trên.

Cụ thể, những thất bại ở mặt trận phía Nam đã buộc Kiev phải quay lại kế hoạch cũ. Họ đang cố gắng "hồi sinh" tình hình thông qua việc thay đổi nhân sự. Ở cả 2 hướng, AFU đều thất thủ tại các tuyến phòng thủ kiên cố đã được xây dựng từ lâu.

Trên thực địa, trên mặt trận Zaporizhia, hiện tại, các đơn vị xung kích Nga đã phá vỡ được tuyến phòng thủ của đối phương ở tiểu khu 3 Stepnogorsk, đây là chìa khóa cho cuộc tấn công thủ phủ của vùng trong tương lai.

Ngoài ra, RFAF đang tăng cường sự hiện diện tại làng Primorskoye, giáp Stepnogorsk. Các đơn vị Kiev trong thành phố Zaporizhia thực sự đang bị đe dọa, và lý do duy nhất khiến "thế chiếu tướng" chưa biến thành hiện thực là vì Bộ chỉ huy Moscow đang tập trung vào các khu vực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 16/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Đường màu vàng thể hiện phòng tuyến của Kiev và AFU được cho là đang chuẩn bị phản công lớn (Ảnh: Readovka).

Bộ chỉ huy Kiev hy vọng rằng việc thay đổi Tư lệnh Quân đoàn 17 sẽ cho phép họ tranh thủ thời gian và kéo dài sự tồn tại của nhóm đồn trú tại Stepnogorsk.

Một yếu tố khác là việc sử dụng "lữ đoàn cứu hỏa" - tạm thời điều động các đơn vị xung kích của 2 Trung đoàn xung kích độc lập 225 và 425 cho Quân đoàn 17 - đã bất thành. Sự tham gia của họ chỉ tạm thời làm dịu tình hình, nhưng phải trả giá bằng những tổn thất to lớn.

Sau khi rút lui, Nga lại thọc sâu vào Pokrovsk

Theo kênh VoenkorKotenok, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực tập trung Pokrovsk - Mirnograd (Nga gọi là Krasnoarmeysk - Dimitrov).

Như vậy, qua những diễn biến mới nhất cho thấy, quá trình tấn công vào thành phố của Nga có thành công nhất định nhưng không thực sự bền vững. Đã có lúc họ phải rút lui do bị AFU phản đòn quyết liệt và giờ đây RFAF lại tìm cách luồn sâu một lần nữa. Thế trận giằng co, không bên nào chiếm được ưu thế áp đảo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 16/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đột phá thành công sâu vào trung tâm thành phố tại những khu vực màu hồng (Ảnh: Z-committee).

Các đơn vị Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang giao tranh ác liệt quanh chợ xe hơi ở trung tâm Pokrovsk, tiến vào phía tây thành phố, phía bắc nghĩa trang, gần đường Torgovaya và kho vận tải Ukrstroy (Ukrbud).

Ở phía đông, từ quận Lazurny, binh sĩ Nga di chuyển qua quận Yuzhny và tới đường Chkalov, tiến dọc theo đó về phía Cung điện Tiên phong. Giao tranh ác liệt đang bùng nổ tại khu vực Chunishino, đồng thời các trận đánh cũng đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Mirnograd, Balagan và Moskovsky.

Quân đội Ukraine đã chiếm được các hàng cây phía bắc hồ nước giữa Novoekonomicheskoye và Mirny. RFAF đang tấn công và đánh bật đối phương khỏi đó.

Giao tranh vẫn đang diễn ra ở phía tây bắc khu định cư Krasny Liman, cũng như ở các khu vực trung tâm, phía đông và phía bắc của Rodinskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 16/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ thọc sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: VoenkorKotenok).

Tranh cãi về những vòng vây của Ukraine với Nga ở Dobropolye

Kênh phân tích quân sự Thorkill ủng hộ Kiev cho rằng khu vực mặt trận gần Dobropolye đã thu hút sự quan tâm của công chúng nhiều nhất suốt một thời gian dài.

Hàng trăm bài đăng - 90% trong số đó là vô nghĩa - đã được tạo trên nền tảng X trong tháng qua, mô tả những "vạc dầu" lớn với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, được cho là nơi có hàng nghìn binh sĩ Nga đang mắc kẹt.

Đây cũng là một chiến trường với những thao túng kỳ lạ, bao gồm cả kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) liên quan đến bản đồ của họ.

Dưới đây là những sự kiện thú vị nhất đã diễn ra trên khu vực mặt trận này kể từ ngày 15/8, khi quân đội Ukraine chiếm lại khu vực Zolote Kolodyazi - Vesele và đẩy lùi đối phương ra khỏi đường Donbass Mới.

Trong tháng qua, giao tranh ác liệt nhất ở cái gọi là "mũi thọc sâu Dobropolye" không diễn ra ở khu vực Kuczeriv Yar, Szachowe hay Pankivka, mà ngay từ đầu đã diễn ra ở khu vực Vilnius - Nowe Szachowe.

Từ ngày 16 đến 17/8, cả 2 ngôi làng này là trọng tâm chính của trong hoạt động phản công của Ukraine, được tiến hành với mục tiêu khép chặt "lỗ hổng" của Nga tại vị trí của họ.

Điều thú vị là không ai ở phía Ukraine, ngoại trừ Thorkill, viết bất cứ điều gì về hướng phản công của Ukraine, và vấn đề này được giữ bí mật, mặc dù nhìn chung vẫn có điều gì đó đáng để AFU tự hào.

Dọc theo trục Hannivka - Vilnius - Nowe Szachowe, các đơn vị thuộc Quân đoàn 1 Azov của Vệ binh Quốc gia Ukraine, có thể được hỗ trợ bởi Trung đoàn Tấn công "Da Vinci" số 1, đã tấn công vào đó.

Một điểm đáng chú ý khác là việc đánh dấu gần đúng trục tấn công của lực lượng trên bản đồ của lực lượng phòng thủ đã có trong bản cập nhật ngày 15/8.

Ngược lại, phân tích của Sentinel cho thấy rõ ràng rằng cuộc tấn công thực sự của AFU tại đó chỉ bắt đầu vào ngày 16-17/8, tức là sau bản cập nhật. Có vẻ như họ đã đánh dấu các điểm giành được của Ukraine "trước", trước khi các hoạt động tấn công thực sự bắt đầu.

Dưới đây, trên bản đồ, Thorkill đã đánh dấu trình tự thời gian các cuộc tiến công của Vệ binh Quốc gia Ukraine từ ngày 16-14/8. Điều này dựa trên phân tích của Sentinel.

Vệ binh Quốc gia bắt đầu các hoạt động phản đột kích tại khu vực Vilne - Nowe Szachowe vào ngày 16 hoặc 17/8. Cuộc chiến đấu được tiến hành dọc theo hai trục: Hannivka - Vilne và Hannivka - Nowe Szachowe. Nhưng các hoạt động trên trục thứ hai này đã nhanh chóng bị hủy bỏ.

Liệu lực lượng Kiev sau đó có xâm nhập được vào phía tây Nowe Szachowe, như DeepState đã thể hiện trong bản cập nhật ngày 15/8 hay không, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Trong những ngày tiếp theo (19-21/8), AFU chỉ tiếp tục cuộc tấn công vào khu vực Vilnius. Ngôi làng đã được họ giành lại vào ngày 20/8.

Sau khi tái chiếm Vilnius, Vệ binh Quốc gia Ukraine đã dẫn đầu một cuộc tấn công từ ngày 22 đến ngày 27/8 để xóa sổ các vị trí của Nga tại các khu nhà ở riêng lẻ ở phía bắc Nowe Szachowe, cũng như trung tâm ngôi làng.

AFU đã phát triển trục tấn công thứ hai hướng tới mỏ đất sét. Cuộc tấn công dọc theo trục đầu tiên đã mang lại cho họ thành công một phần, chiếm lại Nowe Szachowe vào ngày 24-25/8. Tuy nhiên, Ukraine đã không chiếm được vị trí của RFAF trong khu nhà ở riêng lẻ.

Bằng cách chiếm được Nowe Szachowe, lực lượng Kiev có cơ hội phát triển dọc theo tuyến đường Nowe Szachowe-Szachowe, và kết quả là, từ ngày 26 đến ngày 28/8, họ đã tạm thời cắt đứt được lực lượng Moscow tại khu vực Kucheriv Yar. Đồng thời, các hoạt động tấn công dọc theo trục thứ hai giúp AFU chiếm được phần phía nam Wielka Bałka và tiến xấp xỉ 1km về phía tây mỏ đất sét. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn bị mắc kẹt tại đó.

Khoảng đầu tháng 9, tiềm năng tấn công của Quân đoàn 1 Azov - đang tiến hành các hoạt động tại khu vực Vilne-Nowe Szachowe - đã cạn kiệt, và lực lượng Moscow phát động các cuộc phản công.

Những hành động này đã dẫn đến việc RFAF tái chiếm Nowe Szachowe và giải phóng lực lượng Nga tại khu vực Kuczeriv Yar từ 5-9/9. Từ ngày 12-14/9, các đơn vị Vệ binh Quốc gia Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công vào khu vực mỏ đất sét, cuối cùng đã tiếp cận và chiếm được khu vực phía nam của nó.

Tóm lại, sự giằng co vẫn tiếp diễn, có nơi có lúc lực lượng Kiev giành được lợi thế và ngược lại phía Nga, sau những thành công rất nhanh ban đầu rồi chùng xuống, giờ đây họ đang dần lấy lại quyền chủ động. Do vậy, những "vạc dầu" mà truyền thông Ukraine bàn tán sôi nổi trong thời gian qua chưa hề thực sự hình thành.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 16/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu xám là nơi Kiev phản công và giành được những kết quả nhất định theo từng mốc thời gian (Ảnh: Thorkill).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Gần 150 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Tổng cộng có 148 cuộc đụng độ chiến đấu đã xảy ra. Hôm nay, Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 47 cuộc không kích, thả 69 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 2.113 UAV cảm tử và thực hiện 3.308 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

EU sẽ công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng, Ủy ban châu Âu (EU) sẽ sớm công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào các tài sản tiền điện tử, các ngành ngân hàng và năng lượng của Nga.

Bà von der Leyen cho biết: "Tôi đã có một cuộc trò chuyện hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đẩy mạnh nỗ lực chung của chúng tôi để tăng áp lực kinh tế đối với Nga bằng cách thực hiện các biện pháp bổ sung. Ủy ban sẽ sớm công bố gói trừng phạt thứ 19 của mình, nhắm mục tiêu tài sản tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng".

Theo bà, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất rằng EU "tăng tốc dần dần loại bỏ nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga".

Trước đó Bloomberg đưa tin, trích dẫn một nhà ngoại giao châu Âu, rằng EU đã hoãn việc công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.