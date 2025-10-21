Châu Âu ủng hộ đóng băng giao tranh Nga - Ukraine ở chiến tuyến hiện tại

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk (Ảnh: PA).

Các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm đại diện từ Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, ngày 21/10 đã ra tuyên bố chung ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập lệnh ngừng bắn dọc theo các tuyến giao tranh hiện tại ở Ukraine.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump rằng giao tranh cần phải chấm dứt ngay lập tức, và đường tiếp xúc hiện nay nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán”, tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố chung cũng cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp vào cuối tuần này tại Hội nghị thượng đỉnh EU, đồng thời trong khuôn khổ “liên minh thiện chí” gồm các quốc gia ủng hộ Ukraine. Ông Zelensky dự kiến tham dự cuộc họp của liên minh.

Liên minh thiện chí được Anh và Pháp khởi xướng vào tháng 2 và đã tổ chức nhiều vòng thảo luận trong nhiều tháng qua nhằm xác định kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như các biện pháp răn đe để ngăn Nga tập kích trở lại hậu ngừng bắn tiềm năng.

“Chúng ta phải gia tăng sức ép lên nền kinh tế và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho đến khi họ sẵn sàng ký kết hòa bình. Chúng tôi đang phát triển các biện pháp nhằm tận dụng toàn bộ giá trị của tài sản Nga bị phong tỏa, để Ukraine có được nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến của mình”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất đóng băng giao tranh theo chiến tuyến hiện tại ở Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 và cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng một ngày sau đó. Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga dự kiến gặp nhau tại Budapest, thủ đô của Hungary, quốc gia thành viên NATO và EU có mối quan hệ gần gũi với Nga, vào tuần tới.

Trước đây, Nga từng yêu cầu Ukraine nhượng thêm lãnh thổ trước khi đồng ý ngừng bắn, trong khi Ukraine và các đồng minh châu Âu luôn kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức để tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình.