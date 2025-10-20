Ukraine sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện, nêu cách chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Ukraine chưa bao giờ muốn chiến tranh. Chúng tôi đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, tìm kiếm cơ hội hòa bình và liên tục đề xuất với thế giới các giải pháp để ngăn chặn các cuộc không kích trên không, trên bộ và trên biển. Nhưng Nga liên tục cản trở tiến trình này”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X vào ngày 19/10.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga kéo dài nỗ lực đàm phán, gây sức ép cho Ukraine bằng các cuộc không kích và tăng cường các cuộc tấn công dọc tiền tuyến.

“Cuộc chiến vẫn tiếp diễn chỉ vì Moscow không muốn nó kết thúc”, ông Zelensky tuyên bố.

Theo Tổng thống Zelensky, hầu như mỗi ngày, Nga thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thiết yếu và dân sự của Ukraine.

Ông Zelensky ước tính, chỉ tính riêng trong tuần trước, Nga đã sử dụng hơn 3.270 máy bay không người lái tấn công, 1.370 bom dẫn đường và gần 50 tên lửa các loại để nhắm mục tiêu vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine liên tục tăng cường sức mạnh quốc phòng và hợp tác với các đối tác để nâng cao năng lực phòng không, đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông Zelensky cho rằng, không thể ngăn cản chiến dịch quân sự của Nga “bằng lời nói”, mà chỉ có thể “bằng áp lực”.

“Hòa bình thông qua sức mạnh mới có thể phát huy tác dụng”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Mỹ, châu Âu, G7, G20 hành động mạnh mẽ và quyết đoán hơn đối với Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary trong 2 tuần tới nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình về cuộc xung đột Ukraine. Điện Kremlin cho biết "vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết" trước khi cuộc gặp diễn ra.

Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin chỉ một ngày trước khi nhà lãnh đạo Mỹ gặp Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng hôm 17/10.

Tổng thống Zelensky và phái đoàn của ông đã đến Washington với hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tuy nhiên, chuyến thăm của phái đoàn Ukraine đã kết thúc mà không nhận được nhiều sự ủng hộ cụ thể, vì Tổng thống Trump, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, dường như đã lùi bước trong việc gây áp lực lên Moscow.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Putin ngừng bắn trước khi đàm phán, và Ukraine đã đồng ý với đề xuất này. Tuy nhiên, ông Putin vẫn muốn giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.

Financial Times dẫn nguồn tin từ các quan chức châu Âu cho biết, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tuần trước, Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Ukraine cần phải đạt được một thỏa thuận hoặc sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thất.

Theo Financial Times, quan chức châu Âu cho biết Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Ukraine đang thua trong cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Trump đã nói với hãng tin Fox News trong cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky rằng, Nga có thể giành được một số vùng lãnh thổ ở Ukraine khi xung đột kết thúc.

Ông Trump cũng kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt xung đột ngay lập tức ở giới tuyến hiện tại và cả hai bên có thể cùng tuyên bố chiến thắng.