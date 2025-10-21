Một binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Donetsk (Ảnh minh hoạ: Reuters).

Ông Zelensky: Ukraine tiếp tục chiến đấu

Kênh Military Summary đưa tin, trong cuộc gặp gần đây nhất với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đưa ra tối hậu thư: ông Zelensky phải chấp nhận các điều khoản của Moscow, nếu không Ukraine sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ đề xuất của ông Trump và quyết định tiếp tục chiến đấu, mặc dù chưa rõ là chiến đấu bằng gì và như thế nào.

Trong khi đó, trên thực địa, quân đội Nga vẫn tiếp tục hoạt động dồn dập và quyết liệt trên toàn bộ mặt trận dài hơn 1.500km. Nhiều khả năng sẽ sớm có những tin tức quan trọng.

Ở phía đông tỉnh Zaporizhia, các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga (RFAF) tại làng Okhotnyche, nằm cạnh Poltovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục đột kích với các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow cũng đang báo cáo những kết quả tích cực tại Pokrovsk. Các đoạn video định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của họ dọc đường ray xe lửa và ở phía tây bắc. Một nửa thành phố được cho là đã rơi vào tay binh sĩ Nga.

Các hoạt động chiến đấu tích cực được RFAF thực hiện ở Dobropolye, Liman, Kupyansk và Volchansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, lực lượng Kiev phát lệnh báo động, cầu cứu cấp trên chi viện (Ảnh: Military Summary).

Ukraine phản công ác liệt ở Dobropolye

Trên hướng Dobropolye, cả hai bên đều đang nỗ lực đánh bại đối phương, mỗi bên chiếm giữ các vị trí khác nhau trong bối cảnh giao tranh ác liệt, AMK Mapping cho biết.

Ở phía tây của mũi nhọn Kucheriv Yar, quân đội Nga tiếp tục các biện pháp ổn định tình hình sau các cuộc phản công của Ukraine hồi tháng trước. Họ đã một lần nữa giành lại thế chủ động ở khu vực Nove Shakhove, tiến vào ngôi làng từ phía đông và giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại các ngôi nhà phía tây, hiện nằm trong vùng xám.

RFAF cũng đã bắt đầu xâm nhập Vilne từ phía đông bắc với lực lượng bộ binh mới được tập hợp. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại các khu vực rừng rậm ngay bên ngoài khu định cư. Quân đội Nga cũng đang tiến hành các cuộc đột kích vào Ivanivka nhằm giành lại quyền kiểm soát ngôi làng và san phẳng mặt trận phía tây nam Nove Skakhove.

Các mũi đột kích bổ sung đang được RFAF thực hiện ở phía tây bắc Zatyshok, nơi họ đang cố gắng củng cố các đồn điền trồng rừng về phía đường sắt để củng cố sự hiện diện trên tuyến Zatyshok - Sukhetske.

Lực lượng Kiev tiếp tục các nỗ lực tiến về phía hàng cây phía nam Nykanorivka.

Ở phía đông của mũi nhọn Kucheriv Yar, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực Volodymyrivka - Shakhove. Sau khi đẩy lùi các đơn vị Nga vào phía bắc Volodymyrivka và gây thương vong nặng nề cho đối phương, quân đội Ukraine bắt đầu đột phá và chiếm được các khu dân cư mới ở phía bắc ngôi làng.

Các đơn vị Kiev khác bắt đầu phát triển về phía đông nam, thiết lập quyền kiểm soát một phần khu phức hợp nông nghiệp và tiến xuống hàng cây phía nam hồ chứa Novyy.

Cùng lúc đó, quân tiếp viện bổ sung của Nga đã được đưa vào Volodymyrivka, đang cố gắng phát triển ở trung tâm ngôi làng. Lực lượng Moscow cũng đang cố gắng củng cố lại các đồn điền trồng rừng phía bắc hồ chứa Novyy, trong khi Ukraine phát triển qua các đồn điền rừng hướng đến Shakhove. Thành tích trong ngày qua được ghi nhận 2,57km² cho phía Nga, còn Ukraine giành lại 0,55km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Tuyến phòng thủ Pokrovsk của Ukraine đã bị xé toang

Readovka cho biết, quân đội Nga đã đồng loạt phát triển nhiều mũi đột phá, xé tan đội hình đối phương, tạo ra một số "vạc dầu nhỏ" mới, bao vây các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) tại Pokrovsk.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đạt được thành quả đáng kể trong trận chiến tại Pokrovsk. Lính xung kích Nga đã đóng sập một vòng vây khác với lực lượng Kiev trong khu vực đô thị. Điều này có được nhờ vào cuộc đột phá dọc đường Prokofyeva về phía đông hướng tới ga xe lửa Pokrovsk.

Trong khu vực này, lực lượng Moscow áp sát và đánh giáp lá cà với một nhóm AFU đang tiến về phía bắc qua khu vực tư nhân từ tiểu khu Shakhtyorsky. Do đó, cứ điểm phòng thủ chính của lực lượng Kiev ở trung tâm Pokrovsk, bao gồm các khu chung cư dọc đường Shakhtostroiteley, đã bị bao vây. Lực lượng và thành phần của Ukraine bị cô lập ở đó rất khó xác định.

Nhưng đây không phải là "túi" duy nhất hình thành ở Pokrovsk. Các đơn vị đồn trú của Ukraine cũng bị mắc kẹt trong một khu vực tư nhân ở phía đông thành phố, gần Trường học số 5. ​

Hơn nữa, quân đội Nga đã đánh úp và bao vây đối phương gần một cụm nhà máy và xưởng sửa chữa ô tô ở tây bắc Pokrovsk. Điều này cho phép lính xung kích RFAF tiếp tục phát triển về phía làng Grishino, khu vực cuối cùng mà AFU có thể cung cấp hậu cần và quân tiếp viện cho khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd.

Nhìn chung, việc AFU thiếu thốn đủ thứ đã cho phép RFAF sử dụng chiến thuật xâm nhập. Đây chính là điều đã giúp họ "chia cắt" Pokrovsk và phá vỡ kế hoạch phòng thủ của đối phương, cô lập lực lượng AFU tại các tuyến phòng thủ. Quân đội Nga có thể sẽ chứng minh cách tiếp cận này tại Pokrovsk nhiều hơn một lần.

Tuy nhiên, bất chấp tình hình nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev, không thể nói rằng toàn bộ khu vực phòng thủ sẽ bị phong tỏa trong thời gian tới. AFU vẫn duy trì đủ lực lượng gần làng Grishino và khu vực xung quanh để đảm bảo duy trì hành lang tiếp tế.

Do đó, Kiev đã buộc các đơn vị đồn trú tại Pokrovsk và Mirnograd phải trả giá nhằm đảm bảo rằng có thể tuyên bố rằng các khu đô thị này đang "đứng vững".

Cũng cần lưu ý rằng AFU có thể đã bắt đầu rút lui một phần qua Grishino. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Kiev sẽ không thể bảo toàn phần lớn quân số. Họ không chỉ bị kẹt trong cuộc chiến mà trong những điều kiện này, việc rút lui vội vàng sẽ dẫn đến hỗn loạn và sự hủy diệt không thể tránh khỏi của các đơn vị đang tháo chạy khi UAV và pháo binh của Nga đã giăng sẵn "tọa độ lửa".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, thọc sâu vào nội đô sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Readovka).

Hầu hết các nguồn tin ủng hộ Kiev đều xác nhận sự đổ vỡ toàn tuyến phòng thủ Pokrovsk, theo kênh Archangel of Special Forces.

Theo dữ liệu của cập nhật mới nhất, các nhóm RFAF đột phá vào ga đường sắt ở Pokrovsk, nằm tại trung tâm. Hiện tại, cần phải bình tĩnh, nhưng trên thực tế, lính xung kích Nga đạt được những bước tiến đáng kể tại Pokrovsk.

Tình hình trong khu vực do Lữ đoàn xung kích đường không số 7 AFU phụ trách thực sự trở nên tồi tệ hơn. Lực lượng Moscow đang gây sức ép mạnh mẽ từ mọi phía. Và gần đây, nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đã xâm nhập được vào trung tâm Pokrovsk, gây ra sự hỗn loạn trong khu vực này.

Ở vùng ngoại ô phía nam, quân đội Nga tự tin chiếm giữ quận Troyanda và tiến vào các khu dân cư. Từ vùng ngoại ô phía tây, các nhóm thọc sâu đã đến giao lộ đường sắt và đang chiến đấu để cắt đứt đường cao tốc E50 - hành lang tiếp tế chính của đối phương.

Các trận chiến ác liệt đang diễn ra tại khu công nghiệp dọc theo tuyến đường sắt. Những kết quả mới của RFAF cũng được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía nam.

Phía bắc Pokrovsk, áp lực cũng gia tăng: lực lượng Kiev đang dần từ bỏ các vị trí, rút lui trong mưa và bùn lầy.

Tại khu vực Belitsky và Rodinsky, AFU đang cố gắng giữ vững phòng tuyến, nhưng do thiếu một tiền tuyến liên tục, RFAF đang tiến vào một cách bình tĩnh hơn, bỏ qua các cứ điểm lớn và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế.

Theo hướng Vladimirovka và Rusin Yar, các đơn vị Moscow, tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, đã phát triển đáng kể.

Cuộc giao tranh đang diễn ra sôi nổi với mục tiêu rất đơn giản: RFAF cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và đẩy đối phương ra khỏi Sofiivka và Toretsk, mở rộng phạm vi bao phủ của khu vực Pokrovsk - Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, thọc sâu vào nội đô theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Archangel of Special Forces).

Theo kênh Suriyakmaps, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Molodetske, nằm ở biên giới với tỉnh Dnipropetrovsk. Trong khi đó, họ tiếp tục giành được các khu vực mới bên trong Pokrovsk: phần lớn quận Sobachivka đã sụp đổ, cũng như quận Zhilkoop nằm ở phía bắc nhà ga (tòa nhà chính của quận này cũng đã thất thủ). Ngoài ra, RFAF còn chiếm được một phần khu công nghiệp ở phía tây bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam(Ảnh: Suriyakmaps).

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Volchansk

ANNA News đưa tin, quân đội Nga đã đột phá theo 4 hướng và chọc thủng tuyến phòng thủ của AFU tại Volchansk, vùng Kharkov. Ở phía tây, các đơn vị Moscow đã đẩy đối phương ra khỏi khu dân cư, trong khi ở trung tâm, họ chiếm được nghĩa trang và đang chiến đấu để giành lại khu công nghiệp.

Về phía đông, RFAF đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi khu định cư Tihoe và đang tiến về phía nam hướng tới Volchanskie Khutora lân cận.

Hiện tại, khoảng 60–65% Volchansk đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Nếu quân đội Ukraine tiếp tục rút lui, việc RFAF chiếm hoàn toàn thành phố và tiến sâu hơn về phía Volnoe có thể sớm diễn ra.

Những tiến triển nhanh chóng như vậy theo tiêu chuẩn của Volchansk có thể đạt được nhờ sự suy yếu của AFU, một phần bộ binh và trang thiết bị của họ đã được tái triển khai đến Kupyansk và Velikiy Burluk, cũng như chất lượng kém của các đơn vị phòng thủ còn lại.

Việc kiểm soát Volchansk sẽ tạo ra một bàn đạp cho một cuộc đột phá sâu hơn vào khu vực Kharkov, đầu tiên là hướng tới Vilcha, nơi trong 18 tháng qua đã trở thành trung tâm tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev, và sau đó là hướng tới Bely Kolodez.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Kênh AMK Mapping cung cấp thêm chi tiết cho hay, quân đội Nga tiếp tục tiến vào Volchansk, mở rộng đáng kể đầu cầu trên bờ nam sông Vovcha.

Sau khi giành quyền kiểm soát Nhà máy Khai thác Dầu Volchansk và các khu vực xung quanh, RFAF tiếp tục tiến về phía nam hướng tới khu công nghiệp phía nam, bắt đầu vượt qua tuyến phòng thủ đối phương ở phía nam trung tâm thành phố.

Lực lượng Moscow tiến sâu hơn theo tuyến đường sắt đến khu công nghiệp phía nam, giành quyền kiểm soát các đường phố liền kề. Các đơn vị khác phát triển về phía đông nam hướng tới đường cao tốc và đang tiến đến đường Proletarska.

Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục giành được các vùng ngoại ô phía tây của thành phố. Họ đột phá từ khu vực tuyến đường sắt đến đường Volkovoj, chiếm các vị trí mới tại đó và trên đường Yaroslava Mudroho. Các mũi thọc sâu khác tiến về phía nam xuống đường Konstytutsii và đường Kniazia, đến các giao lộ với đường Volkovoj. Tổng cộng, 1,16km² đã nghiêng về phía Nga.

Cũng ở Kharkov, trên hướng Kupyansk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công vào Kupyansk, chiếm các vị trí mới ở phía tây sông Oskil.

Sau khi hầu hết lực lượng Kiev rút khỏi khu vực trung tâm và phía bắc, quân đội Nga bắt đầu chiếm lĩnh các khu vực chính của trung tâm. Họ đã có thể thiết lập quyền kiểm soát pháo đài "Comb" trong khu vực tiểu khu nhà cao tầng, và tiến đến Bệnh viện Trung tâm từ phía bắc.

Từ phía tây bắc, RFAF tập trung tại các tòa nhà đầu tiên của khu công nghiệp nhỏ và đang cố gắng tiến vào nhà máy rượu vang.

Về phía nam, lực lượng Moscow tiến sâu hơn vào các khu dân cư phía tây, chiếm được trường học địa phương và tiếp cận sông Kupyanka từ phía tây. RFAF cũng đạt được tiến triển về phía đông nam theo hướng đường cao tốc, nơi họ đang cố gắng cắt đứt các đội hình còn lại của Ukraine trong trung tâm.

Ở phía nam, quân đội Nga tập trung tại các khu dân cư trên đường Skhilnyy Provuluk, bỏ qua tiểu khu Yuvileynyi từ phía đông. Như vậy, có thêm 0,67km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bộ binh cơ giới Nga bất ngờ tấn công quy mô lớn ở Zaporizhia

Kênh Deepstate có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin, hôm 20/10, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công có sự tham gia của xe tăng thiết giáp theo hướng Orekhov, phía tây tỉnh Zaporizhia.

Họ tuyên bố rằng quân đội Nga, sử dụng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (BMP), xe bọc thép chở quân (BTR) và bộ binh, đã đột phá theo 4 hướng, tiến tới Mala Tokmachka, Novodanylivka, Novoandriivka và các khu vực phía đông Shcherbaky.

Theo họ, hầu hết thiết bị đã bị phá hủy trước khi đến được tiền tuyến, nhưng bộ binh vẫn có thể tiếp tục tiến công. Thiết bị của Nga đã tiến vào Mala Tokmachka và đổ bộ các tay súng vào khu định cư, nơi giao tranh đang diễn ra.

Hiện tại vẫn chưa rõ Nga đã thành công như thế nào trong các hướng tấn công khác, nhưng sẽ sớm có thêm thông tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 20/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiến hành đột kích bất ngờ bằng xe tăng thiết giáp theo các mũi tên đỏ. Chưa rõ kết quả của trận đánh (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh ZVO Pobedy, tại khu vực Orekhov thuộc mặt trận Zaporizhia, một đoạn video đã xuất hiện cho thấy quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công cơ giới vào Malaya Tokmachka. Kết quả là họ thọc sâu được vào trung tâm khu định cư. Liệu họ có giữ được vị trí của mình hay không vẫn chưa rõ, vì vậy vùng xám đã được mở rộng.