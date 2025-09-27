Bỉ nêu lý do phản đối đề xuất của Đức với tài sản đóng băng Nga

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: AFP).

Bỉ đã phản đối kế hoạch mới của Đức nhằm sử dụng tài sản Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine.

Đây là một quyết định có tác động quan trọng vì Brussels đang nắm giữ “chìa khóa" của kế hoạch, bởi khoảng 200 tỷ euro tài sản bị phong tỏa của Moscow đang được giữ tại Euroclear, tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở ở Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tuyên bố rằng đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc chuyển 140 tỷ euro từ các khoản dự trữ bị đóng băng của Nga thành “khoản vay không lãi suất” cho Kiev “sẽ không bao giờ xảy ra”.

“Nếu các quốc gia nhận thấy rằng tiền của ngân hàng trung ương có thể biến mất chỉ vì các chính trị gia châu Âu muốn như vậy, họ có thể sẽ quyết định rút dự trữ của mình khỏi khu vực đồng euro", ông De Wever phát biểu, gọi kế hoạch này là liều lĩnh và là “một tiền lệ nguy hiểm".

“Lấy tài sản của Nga và để lại rủi ro cho chúng tôi, điều đó sẽ không xảy ra. Tôi muốn nói thật rõ ràng về việc này", ông nhấn mạnh.

Trong bài viết trên Financial Times ngày 25/9, ông Merz cho biết ông “ủng hộ việc huy động nguồn lực tài chính ở quy mô có thể bảo đảm khả năng quân sự của Ukraine trong nhiều năm”, đánh dấu sự thay đổi so với lập trường hoài nghi trước đây của Berlin về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng.

Một số chính phủ các nước thành viên EU, bao gồm cả Đức, từ lâu đã phản đối việc này, viện dẫn rủi ro tài chính và pháp lý, đồng thời cảnh báo động thái đó có thể làm suy giảm niềm tin vào đồng euro với tư cách tiền tệ dự trữ và gây leo thang trong căng thẳng với Nga.

Ông Merz thừa nhận những lo ngại đó, nhấn mạnh rằng Đức “đã và vẫn thận trọng trong vấn đề tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga”. Ông nói rằng ngoài những câu hỏi liên quan đến luật pháp quốc tế, còn có “các vấn đề căn bản liên quan đến vai trò toàn cầu của đồng euro với tư cách tiền tệ dự trữ”.

Tuy nhiên, ông lập luận rằng EU không được để những lo ngại đó ngăn cản hành động: “Chúng ta phải xem xét làm thế nào, bằng cách lách qua những vấn đề này, có thể đưa các quỹ đó phục vụ cho việc bảo vệ Ukraine".

Các nước phương Tây từ lâu đã tìm cách sử dụng số tiền bị đóng băng để tài trợ cho Kiev, nhưng những nỗ lực đó liên tục bất thành do thiếu cơ chế pháp lý và lo ngại về hệ quả.

Năm ngoái, nhóm G7 đã ủng hộ kế hoạch sử dụng tiền lãi phát sinh từ số tài sản bị đóng băng để bảo đảm cho khoản vay 50 tỷ USD dành cho Ukraine trong đó EU cam kết 21 tỷ USD và hiện đã giải ngân khoảng một nửa.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc phong tỏa tài sản cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tiền của Nga, cho rằng đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu lòng tin vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả, đồng thời khẳng định rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột.