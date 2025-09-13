Nga cảnh báo đanh thép EU về hành vi “đánh cắp tài sản”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Nếu Liên minh châu Âu (EU) dám đánh cắp tài sản của Nga, hậu quả đối với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu sẽ vô cùng tiêu cực. Và bất kỳ ai tham gia vào hành vi phạm tội này cũng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Moscow", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 12/9.

"Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào liên quan đến các nỗ lực nhằm tước đoạt quyền sở hữu chủ quyền của Nga", bà Zakharova cảnh báo.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Nga đang thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ lợi ích của công dân và các pháp nhân Nga bị ảnh hưởng do việc áp đặt các biện pháp hạn chế bất hợp pháp nhằm vào Nga.

"Chúng tôi biết về những nỗ lực của tập thể phương Tây, khi họ bằng mọi cách tạo ra một số cơ sở pháp lý cho việc tịch thu, hay nói cách khác, cho hành vi đánh cắp tài sản của Nga", bà Zakharova tuyên bố.

EU đã đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Các ngoại trưởng EU đã thảo luận về khả năng hành động nhiều hơn với số tài sản này tại một cuộc họp gần đây, nhưng sự phản đối từ Bỉ cùng với các quốc gia khác như Đức khiến cho việc này khó thành hiện thực.

Politico đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để phát hành một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine trong một bài phát biểu tại Strasbourg, Pháp.

Khi Ukraine đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính 8 tỷ euro vào năm 2026, bà Von der Leyen gợi ý châu Âu sẽ cần chuyển nguồn tài trợ mới để hỗ trợ quốc gia đã bị chiến sự tàn phá trong hơn 3 năm qua.

Ý tưởng của bà là sử dụng các khoản tiền mặt gắn liền với khối tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm cho một khoản vay mới dành cho Ukraine.

“Ukraine sẽ chỉ hoàn trả khoản vay này khi Nga trả tiền bồi thường. Số tiền đó sẽ giúp Ukraine ngay từ hôm nay”, bà Von der Leyen phát biểu trước Nghị viện châu Âu.

Bà bổ sung rằng khoản vay này “cũng sẽ rất quan trọng trong trung và dài hạn đối với an ninh của Ukraine. Ví dụ như tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine, đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên về đảm bảo an ninh".

Điểm then chốt là phương án này sẽ không tịch thu trực tiếp tài sản của Nga, điều mà đa số các nước EU phản đối vì lo ngại về pháp lý và tài chính.

Tuy nhiên, một số nước châu Âu trước đây đã bác bỏ ý tưởng “khoản vay bồi thường” vì lo ngại đây có thể là hành động không tuân theo luật pháp quốc tế.

Bỉ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này vì nước này là nơi đặt trụ sở của Euroclear, công ty tài chính đang nắm giữ các tài sản Nga bị phong tỏa.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói với AFP rằng, việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa, có nguy cơ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.