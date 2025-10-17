Nga công bố nội dung điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, hôm 16/10, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm lần thứ 8 kể từ đầu năm.

Sau cuộc điện đàm “thực chất, cởi mở và mang tính xây dựng” này, Moscow và Washington sẽ “không chậm trễ” bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa 2 nhà lãnh đạo, có thể được tổ chức tại Budapest (Hungary). Ông gọi đây là “một sự kiện thực sự có ý nghĩa”

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mới

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Putin tại Budapest và nhà lãnh đạo Nga “ngay lập tức ủng hộ” ý tưởng này.

Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp sẽ bắt đầu trong vài ngày tới bằng cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Sau khi các đại diện của chúng ta, cụ thể là ngoại trưởng 2 nước, tiến hành một số công việc, có lẽ khi đó sẽ rõ thời điểm hội nghị có thể được sắp xếp”, ông Ushakov nói. Hai tổng thống cũng đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước ông sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và gọi kế hoạch tổ chức cuộc gặp này là “tin tuyệt vời đối với những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới".

Về chiến sự và tiến trình hòa bình Ukraine

Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Trump rằng Lực lượng Vũ trang Nga “hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược trên toàn tuyến giao tranh”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cam kết của Moscow đối với việc “đạt được một giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình” cho cuộc xung đột.

Về phần mình, ông Trump nhấn mạnh tính cấp bách của việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, gọi đây là “sứ mệnh kiến tạo hòa bình khó khăn nhất” trong sự nghiệp của ông.

“Ý tưởng rằng xung đột Nga - Ukraine là nỗ lực gìn giữ hòa bình khó khăn nhất mà Tổng thống Mỹ từng thực hiện đã xuyên suốt toàn bộ những gì ông nói trong suốt cuộc trò chuyện”, ông Ushakov cho biết.

Ông nói thêm rằng Tổng thống Trump sẽ cân nhắc tất cả các điểm mà Tổng thống Putin nêu ra trong cuộc điện đàm khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10.

Khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev

Trong cuộc điện đàm, 2 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các thông tin cho rằng Washington có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo ông Putin, việc chuyển giao như vậy sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương, chưa kể đến triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình”.

Quan hệ song phương Mỹ - Nga

Ông Putin nhận định, tình trạng đối đầu hiện nay giữa Nga và Mỹ “có vẻ nghịch lý”, xét đến lịch sử hợp tác lâu dài giữa 2 nước, đặc biệt là trong Thế chiến II.

“Hai bên đều nhấn mạnh tình cảm sâu sắc và sự đồng cảm lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước”, ông Ushakov cho biết.

Ông Trump nói thêm rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ mở ra “những triển vọng to lớn” cho hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Vấn đề Dải Gaza

Ông Putin chúc mừng ông Trump vì đã đạt được tiến triển trong việc bình thường hóa tình hình tại Dải Gaza với thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin giữa Israel và Hamas.

“Hoạt động kiến tạo hòa bình này của Tổng thống Mỹ được đánh giá cao ở Trung Đông, tại chính nước Mỹ, cũng như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới”, Ushakov nói.

Tổng thống Nga cũng tái khẳng định lập trường của Moscow về tiến trình hòa bình Trung Đông. “Nga giữ vững lập trường nguyên tắc ủng hộ một giải pháp toàn diện cho vấn đề Trung Đông trên cơ sở pháp lý quốc tế được quốc tế công nhận, nhằm bảo đảm nền hòa bình lâu dài cho tất cả các dân tộc trong khu vực”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin diễn ra chỉ một ngày trước cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ông Zelensky đã đặt chân đến Washington hôm 16/10 để chuẩn bị cho cuộc gặp.