Chuyến bay đặc biệt sẽ đưa Tổng thống Nga tới Hungary gặp Tổng thống Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên chuyên cơ (Ảnh minh họa: RIA Novosti).

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải thực hiện chuyến bay đặc biệt, di chuyển vòng qua hầu hết các nước Liên minh châu Âu (EU) để đến Budapest, Hungary dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian tới, theo Air Live.

Do các lệnh trừng phạt của EU và lệnh cấm máy bay Nga sử dụng không phận châu Âu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, các máy bay của chính phủ Nga, bao gồm chuyên cơ Il-96 của Tổng thống Putin, không được phép bay thẳng qua hầu hết các nước châu Âu.

Tuyến đường của máy bay chở Tổng thống Putin đến Hungary phải đi vòng qua hầu hết các quốc gia thành viên EU, mặc dù Hungary thuộc khối này.

Tuyến đường vòng có thể kéo dài khoảng 5.000km và tăng thời gian bay khoảng 3 giờ so với tuyến đường thẳng chỉ kéo dài khoảng 1.500km.

Theo Air Live, mặc dù máy bay của Tổng thống Nga hoàn toàn có khả năng thực hiện các chuyến bay đường dài, nhưng tuyến đường bay kéo dài sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với trạm kiểm soát không lưu của Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia cũng như các kế hoạch dự phòng trong trường hợp gặp vấn đề về thời tiết hoặc các biến cố ngoại giao.

Các chuyên gia an ninh chỉ ra rằng ngay cả một chuyến bay vòng qua Biển Đen cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro, do hoạt động quân sự trong khu vực.

Air Live cho biết kế hoạch bay chính thức của Tổng thống Putin vẫn chưa được công bố, nhưng tuyến đường khả thi nhất của chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Nga được cho là đi qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia.

Tuyến đường khả thi nhất của chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin từ Nga tới Hungary được cho là qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia (Ảnh: Air Live).

Vào ngày 16/10, ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump tuyên bố 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary sau khoảng 2 tuần nữa. Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết, Mỹ và Nga sẽ họp cấp cao vào tuần tới để thống nhất các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc gặp sắp tới này sẽ chỉ có đại diện Mỹ và Nga, nhưng ông sẽ duy trì liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump cũng nhấn mạnh mình sẽ là “tổng thống trung gian” và có kế hoạch “giữ một khoảng cách nhất định” giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết ông chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga ở Budapest bởi vì ông thích Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

“Chúng tôi thích Thủ tướng Viktor Orban. Tổng thống Putin thích ông ấy, tôi cũng thích. Hungary là một quốc gia an toàn. Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất giỏi trong việc điều hành đất nước. Ông ấy không gặp nhiều vấn đề như các quốc gia khác”, Tổng thống Trump giải thích.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông tin rằng Thủ tướng Orban “sẽ là một chủ nhà rất tốt”.

Theo trang tin RBC, việc lựa chọn Budapest làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga không chỉ mang yếu tố địa lý, mà còn phản ánh vị thế “trung lập đặc biệt” của Hungary giữa căng thẳng Nga - phương Tây.

Về xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng Orban liên tục kêu gọi giải pháp hòa bình, đồng thời chỉ trích việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary không viện trợ vũ khí cho Ukraine và nhiều lần ngăn chặn các gói trừng phạt nhắm vào Nga.

Một lý do khác khiến Budapest được lựa chọn là việc Hungary đã chính thức rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hồi đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Hungary không bị ràng buộc bởi lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga mà ICC đã ban hành.