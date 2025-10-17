Campuchia đột kích hộp đêm, bắt 257 người, có công dân Việt Nam

Cuộc đột kích vào hộp đêm Sky Cambodia ở thủ đô Phnom Penh đã bắt giữ 257 người và phát hiện một lượng lớn ma túy (Ảnh: Phnom Penh Post).

Theo trang tin Phnom Penh Post, Cục Phòng chống Ma túy Campuchia đã đột kích hộp đêm Sky Cambodia ở khu vực Koh Pich của thủ đô Phnom Penh vào đêm 15/10, rạng sáng 16/10.

257 người, bao gồm công dân Campuchia và người nước ngoài, đã bị bắt giữ để thẩm vấn liên quan đến hành vi sử dụng và buôn bán ma túy, sau khi lực lượng chức năng ập vào hộp đêm Sky Cambodia.

Theo Cục Phòng chống Ma túy Campuchia, trong chiến dịch truy quét này, 62 công dân Campuchia - bao gồm nhân viên, công nhân vệ sinh và đầu bếp - cùng với 195 công dân Trung Quốc và Việt Nam đã bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu số lượng lớn ma túy, dụng cụ liên quan đến ma túy và số lượng lớn điện thoại di động.

Toàn bộ 257 người bị bắt tại hộp đêm đang bị tạm giữ tại Cục Phòng chống Ma túy Campuchia để thẩm vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý.

Chiến dịch truy quét do 200 cảnh sát thực hiện, bắt đầu lúc 0h30 và kết thúc lúc 7h ngày 16/10.

Cảnh sát thành phố Phnom Penh đã tham gia cuộc đột kích, do trung tướng Khoeng Sarath, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma túy, trực tiếp chỉ huy.

“Các đặc vụ cảnh sát chống ma túy của chúng tôi đã dành khoảng một tháng để theo dõi hoạt động của các nghi phạm trước khi trấn áp vào rạng sáng 16/10”, ông Sarath cho biết.

Trung tướng Sarath xác nhận trong chiến dịch này, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ tất cả các nghi phạm có mặt trong tòa nhà, “bao gồm người sử dụng ma túy, người phân phối hoặc buôn bán ma túy, cũng như nhân viên, quản lý và chủ sở hữu tòa nhà”.

Cảnh sát đã tịch thu ít nhất 5kg ma túy các loại cũng như các chất ma túy khác từ các phòng trong tòa nhà.

“Sau khi hoàn tất quá trình thẩm vấn và điều tra, những nghi phạm người Campuchia và nước ngoài bị phát hiện có liên quan đến buôn bán hoặc tàng trữ ma túy sẽ phải ra tòa để xét xử”, trung tướng Sarath thông báo.

Theo tướng Sarath, những người Campuchia bị phát hiện sử dụng ma túy sẽ được đưa đến các trung tâm cai nghiện, trong khi người nước ngoài sẽ bị trục xuất về nước. Những người không bị phát hiện có liên quan đến sử dụng hoặc buôn bán ma túy sẽ được trả tự do.

Một ngày trước cuộc đột kích vào hộp đêm ở Phnom Penh, 10 cuộc đột kích khác trên khắp Campuchia đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn một kg ma túy đá.