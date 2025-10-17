Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Trump bình luận về việc chuyển giao Tomahawk cho Kiev

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 tuyên bố rằng đất nước ông có rất nhiều tên lửa Tomahawk, nhưng quân đội Mỹ cũng cần chúng.

Ông tuyên bố: "Chúng ta có rất nhiều (tên lửa Tomahawk), nhưng chúng ta cần chúng. Chúng ta không thể làm cạn kiệt đất nước. Chúng rất quan trọng... Nhưng chúng ta cũng cần chúng".

Ông nói thêm rằng cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/10 là "tốt". Ông hỏi nhà lãnh đạo Điện Kremlin rằng: "Ông có phiền nếu tôi tặng vài nghìn tên lửa Tomahawk cho đối thủ của ông không?"

"Ông ấy không thích ý tưởng này", Tổng thống Trump nói và cười.

Ông cũng nói thêm rằng cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Putin tại Hungary sẽ diễn ra "khá nhanh", có thể trong vòng hai tuần.

"Như các bạn đã biết, (Ngoại trưởng) Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp Lavrov, và họ sẽ sớm gặp nhau", Tổng thống Trump nói.

Trước đó, hôm 16/10, các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 2 tháng. Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp khác, lần này ở Budapest, Hungary.

Như đã biết, ông Trump dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10., với chủ đề chính sẽ là khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Điện Kremlin tuyên bố, Tổng thống Putin đã nói với ông Trump rằng tên lửa Tomahawk sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Một kho dầu Nga đang bốc cháy tại Crimea

Rạng sáng 17/10, UAV Ukraine tiến hành tập kích Crimea khiến một kho dầu tại Gvardeyskoye thuộc chuỗi trạm xăng lớn nhất trên bán đảo bốc cháy. Ngoài ra, cũng có báo cáo về một vụ tấn công nhằm vào kho đạn dược của Nga, kênh Crimean Wind cho hay.

Những báo cáo đầu tiên về vụ tấn công vào Gvardeyskoye bắt đầu xuất hiện vào khoảng 2h40. Các nhân chứng cho biết có tiếng nổ, sau đó là một đám cháy lớn gần kho dầu địa phương.

Theo thông tin sơ bộ, kho dầu bị tấn công thuộc Kedr LLC, công ty sở hữu ATAN, chuỗi trạm xăng lớn nhất Crimea. Cuộc tập kích thành công vào một cơ sở như vậy có thể dẫn đến những vấn đề đáng kể về nguồn cung cấp nhiên liệu trên bán đảo.

Ngoài kho dầu, còn có thông tin chưa được xác nhận về một vụ tấn công có thể xảy ra vào một kho đạn dược gần đó.

Khoảng 6h20, một loạt tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy trực tiếp ở Simferopol. Chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm vẫn chưa bình luận về tình hình.

Trong khi đó, chính quyền Sochi của Nga báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy trong thành phố.

Cụ thể, rạng sáng 17/10, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố Sochi. Chính quyền báo cáo rằng hệ thống phòng không Nga đẩy lùi các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa của Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin, ngoài sân bay Sochi, các hạn chế cất và hạ cánh đã được áp dụng với 8 sân bay khác: Krasnodar, Samara, Kaluga, Nizhny Novgorod, Kazan, Nizhnekamsk, Ufa và Yaroslavl.

Mỹ sẽ công bố chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, một phái đoàn Ukraine do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, dẫn đầu đã đến Washington. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 17/10. Các nguồn tin cho biết trong cuộc họp, Washington dự kiến sẽ công bố việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc tập kích lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine.

Hôm 16/10, có tổng cộng 28 tên lửa đạn đạo Iskander đã vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine, đánh trúng mục tiêu, gây ra tình trạng mất điện trên khắp nước này. Trọng tâm của cuộc tấn công là miền Nam và miền Đông Ukraine. Cảnh quay về các vụ nổ được ghi nhận từ các khu vực Poltava, Chernihiv và Kharkov. Các cơ sở khai thác và vận chuyển khí đốt cũng bị tập kích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/10. Moscow tiến hành tập kích quy mô lớn bằng hàng loạt tên lửa Iskander vào các mục tiêu của Kiev ở miền Trung và miền Đông (Ảnh: Kimitary Summary).

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, hướng về Novopavlivka, quân đội Nga (RFAF) đang tiếp tục tiến công. Vị trí xa nhất được biết đến của lực lượng Moscow cách thị trấn chiến lược quan trọng này chưa đầy 4km.

Tình hình về phía Dobropillia đang diễn biến khá mạnh mẽ. Có báo cáo về các cuộc phản công lớn của quân đội Ukraine (AFU) từ hướng Vilne và Nove Shakhove.

Nga bắt đầu cắt đứt Mirnograd khỏi Pokrovsk

Theo kênh Readovka, tại Donetsk, quân đội Nga bắt đầu chia cắt khu vực Pokrovsk-Mirnograd với một "lưỡi liềm phạt ngang qua Novopavlovka".

RFAF đã chiếm được làng Novopavlovka, nằm giữa Pokrovsk và Mirnograd. Đây là một phần của giai đoạn quyết định nhằm chia cắt đối phương tại khu vực Pokrovsk - Myrnohrad (Nga gọi là Krasnoarmeysko-Dimitrovskoye) và loại bỏ các điểm kháng cự, đồng thời bao vây và phong tỏa vành đai ngoài của khu vực, phóng viên chiến trường Yuri Kotenok chia sẻ với Readovka.

"Với việc Rodinskoye sắp được kiểm soát ở phía bắc (hiện bị chiếm một phần) và sự tiến công của lực lượng Moscow từ đó về phía nam, chúng ta nên dự đoán "vạc dầu" sẽ khép lại và quân đồn trú còn lại của Ukraine trong trung tâm Mirnograd sẽ bị bao vây hoàn toàn và diệt vong", chuyên gia nhấn mạnh.

AFU đã và đang tìm cách phản công, ngăn chặn lực lượng Moscow đột nhập vào nội đô, và có thể sẽ tìm cách ngăn chặn một cuộc tấn công chia cắt tiềm tàng. Vì mục đích này, lính xung kích Nga, trong trường hợp có đột phá giữa hai khu định cư lớn kể trên, có thể sẽ sử dụng chiến thuật thông thường: các nhóm binh sĩ gồm 2 hoặc 3 người sẽ tiến công song song, được hỗ trợ bởi các UAV trinh sát và tấn công.

"Như vậy, Pokrovsk đã bị chia cắt thành hai phần (bắc và nam), điều này cũng làm mất khả năng cơ động của đối phương", phóng viên quân sự lưu ý.

Chuyên gia Kotenok xem xét tình hình của lực lượng Kiev trong "ngôi mộ nhỏ" này. Theo ông, sự kháng cự cục bộ không thể đảo ngược tình hình chung và đang dẫn đến thất bại không thể tránh khỏi của lực lượng Kiev và việc đầu hàng là chắc chắn.

Ông cho biết thêm, tất cả các huyết mạch đến Pokrovsk đều đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực một phần hoặc toàn bộ của quân đội Nga. Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt, dựa vào các công trình ngầm ở khu công nghiệp.

"Do thiếu luân chuyển quân và bổ sung lực lượng dự bị đầy đủ, việc giữ khu vực Pokrovsk không có triển vọng và trông giống như một nhiệm vụ vô nghĩa, vô vọng", phóng viên Kotenok nhận định.

Còn quá sớm để nói về mốc thời gian Pokrovsk chính thức sụp đổ, nhưng giờ đây, xu hướng đó dường như đã rõ ràng. Tất nhiên, Bộ chỉ huy Kiev đã cố gắng ngăn chặn việc mất 2 thành phố cùng lúc bằng cách tái triển khai một "lữ đoàn cứu hỏa", nhưng sức chiến đấu của các lữ đoàn đặc nhiệm giảm sút nghiêm trọng và vòng vây đã làm suy yếu hoàn toàn lực lượng của họ.

Tàn quân của lực lượng Kiev tại Pokrovsk và Mirnograd sẽ phải từ bỏ vị trí của mình với tổn thất nặng nề hoặc đầu hàng. Như Yuriy Kotenok lưu ý, việc kiểm soát khu vực này sẽ cho phép mặt trận được san bằng để RFAF tấn công vào khu vực Sloviansk - Kramatorsk. Trong khi đó, ở phía bắc Donetsk, các điều kiện đã được chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 16/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng ở những khu vực màu đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Nga sẽ tạo ra "lò lửa" lớn nhất kể từ Thế chiến II

Kênh Geroman nhận định, việc Bộ chỉ huy Kiev ban hành lệnh khẩn cấp sơ tán bắt buộc đối với 40 khu định cư thuộc vùng Kharkov không phải vì Kupyansk sắp thất thủ mà là vì Volchansk. Nếu Volchansk thất thủ, quân đội Nga sẽ tạo ra một "lò lửa" lớn nhất kể từ Thế chiến II.

Trên thực địa, lực lượng Moscow đã tiến vào nửa phía nam của Volchansk với mục tiêu chính là cắt đứt huyết mạch tiếp tế phía bắc - cây cầu chính ở nội đô đã bị phá hủy - và mục tiêu chính từ trục Kupyansk là chiếm lấy vùng trung tâm, vì vậy toàn bộ khu vực biên giới của Ukraine thuộc vùng Kharkov sẽ sụp đổ. Hàng nghìn km2 lãnh thổ có thể rơi vào tay Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 16/10. Hai cánh quân Nga đang đồng loạt tiến lên, ép chặt lực lượng Kiev để phát triển tới điểm nút hậu cần ở vòng tròn màu vàng (Ảnh: Geroman).

Kênh VoenkorKoteno cung cấp thêm chi tiết cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Kupyansk. Các đơn vị xung kích của Nga đã đẩy lùi lực lượng Kiev về phía bắc và tiến đến đại lộ Kuznechnaya.

Kiev đưa quân dự bị vào và đang phản công gần trường cao đẳng giao thông, cũng như các đường Sobolevka, Moskovka và Radkovka.

Lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc không kích vào các giao lộ và cầu phao trên trục Osinovo – Kupyansk - Uzlovoy, vô hiệu hóa những "nút cổ chai" và UAV Nga đang săn lùng các điểm tập kết xe tiếp tế của lực lượng Kiev gần đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk thuộc vùng Kharkov ngày 16/10. Lực lượng Moscow đang đồng loạt tấn công, vượt qua các vị trí, đẩy đối phương vào thế vô cùng khó khăn (Ảnh: Kimitary Summary).

Lực lượng đồn trú của Kiev tại Petropavlovka, Kucherovka và các khu vực lân cận đang được tiếp tế chủ yếu bằng UAV, và chúng cũng đang bị nhắm mục tiêu.

Tại Kolesnikovka và Zagryzovo, quân đội Ukraine đang cố gắng phản công để đánh bật quân đội Nga khỏi khu vực Senkovka nhưng không thành công. Trên thực tế, nhóm lực lượng Kiev trong nội đô thành phố Kupyansk đã tháo chạy về ngoại ô mặc dù không hề có lệnh rút lui của cấp trên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/10. Moscow kiểm soát khu vực màu nâu, đang tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev kiên quyết đáp trả nhằm ngăn nguy cơ sụp đổ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Lực lượng tinh nhuệ của Nga đột phá mạnh mẽ ở Zaporizhia

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đang tấn công mạnh mẽ vào phía nam thị trấn Stepnogorsk và đã chiếm được phần lớn Primorsky, đồng thời tiến về phía thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng cùng tên, kênh RVvoenkor xác nhận.

Ở cánh trái hướng Zaporizhia, RFAF tiếp tục cuộc đột kích. Sau khi chiếm được Plavni, lính dù Nga đã kiểm soát khoảng 2/3 Primorsky, nằm dọc theo bờ hồ Kakhovka. Lực lượng Kiev đôi khi cố gắng phản công từ phía tây bắc nhưng đều bị đập tan.

Ngoài ra, các đơn vị tinh nhuệ RFAF tiếp tục các cuộc tấn công tích cực vào Stepnogorsk: họ chiếm các khu vực phía nam và đông nam thị trấn, kiểm soát được một số tòa nhà cao tầng, sử dụng chúng làm bàn đạp để tiến sâu hơn vào trung tâm. Giao tranh giành từng ngôi nhà vẫn tiếp diễn.

Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ chỉ huy Kiev đã huy động lực lượng dự bị để phản công ở Primorsky và Stepnogorsk, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 16/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực bao quanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 146 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 146 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, riêng Pokrovsk có 42 cuộc. Moscow phóng 37 tên lửa, tiến hành 63 cuộc không kích, thả 125 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.372 UAV cảm tử và thực hiện 3.301 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã cơ bản đầy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.