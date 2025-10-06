Nga dồn dập điều quân tới Pokrovsk, Ukraine phá đập nước ngăn đà tiến

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Euromaidan Press đưa tin, tại hướng Pokrovsk, lực lượng Ukraine đang nỗ lực triển khai kho vũ khí tầm xa trong một chiến dịch phối hợp, nhằm phá vỡ đợt tiến công của Nga ở Pokrovsk trước khi đối phương có thể tái tổ chức và tập hợp lại lực lượng.

Trước đó, theo ước tính của phía Ukraine, Nga đã đưa 150.000 quân tới quanh khu vực Pokrovsk, tìm cách lách qua các phòng tuyến của đối thủ với ưu thế áp đảo về vũ khí và nhân lực. Nga cũng triển khai đội vận hành UAV cáp quang tinh nhuệ tới đây, trong nỗ lực nhằm cắt đứt hậu cần của Ukraine để buộc Kiev rút lui.

Trước sức ép ngày càng lớn của Nga, Ukraine bắt đầu triển khai vũ khí tập kích căn cứ, điểm tập trung quân và tuyến tiếp vận của Nga, trong nỗ lực cầm chân để đối thủ không thể mở trận đánh lớn.

Tại khu vực Dobropillia, cách Pokrovsk hơn 10km, Nga đã đạt được mũi đột phá nhằm luồn sâu vào khu vực Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, Ukraine đã dùng pháo phản lực HIMARS, UAV, không quân để tập kích từ các hướng, nhằm mục tiêu cô lập lực lượng Nga trong "mũi lồi" này.

Xa hơn về phía bắc, ở Udachne, một đợt không kích J-DAM của Ukraine đã ngăn chặn Nga tập trung quân cho đợt tấn công kế tiếp.

Ngoài ra, Ukraine cũng tăng cường tấn công vào vũ khí của Nga. Ở phía nam Pokrovsk, một cuộc phản pháo của Ukraine đã loại bỏ pháo D-30 của Moscow cùng kho đạn đi kèm. Cách đó 20km, một pháo phản lực BM-27 Uragan đang đổi vị trí cũng bị UAV Ukraine theo dõi và tập kích. Phía đông Pokrovsk, UAV trinh sát phát hiện xe tải Nga chở đạn pháo tới vị trí khai hỏa. Ngay khi đạn được dỡ xuống, một tên lửa HIMARS đánh trúng mục tiêu, gây nổ số đạn dược của Nga.

Mục tiêu của Ukraine là thực hiện nhiều trận đánh, bào mòn năng lực hậu cần của Nga, nhằm làm giảm bớt ưu thế của đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao và bào mòn.

Quân đội Ukraine cũng đang nỗ lực ngăn chặn tuyến tiếp vận và đường tiến công của Nga.

Hình ảnh chụp từ tiền tuyến được mô tả là một đập nước trong khu vực bị Ukraine phá để ngăn đà tiến của Nga (Ảnh: Euromaidan Press).

Theo Euromaidan Press, một chiếc MiG-29 mang bom dẫn đường AASM Hammer đã phá một con đập được Nga sử dụng như tuyến tấn công trực tiếp.

Vụ nổ làm sập mặt đập, khiến nước tràn ra, chặn đứng hướng tấn công phía nam Myroliubivka.

Đòn đánh này giúp Ukraine vừa chặn được đà tiến công tiềm tàng của Nga, vừa biến địa hình khu vực thành đầm lầy, tạo lợi thế phòng thủ tự nhiên.

Cục diện mặt trận Pokrovsk (Ảnh: Telegraph).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Kiev đang giành được lợi thế trên mặt trận này. Lực lượng của họ ở khu vực Pokrovsk đang chịu áp lực liên tục về hậu cần khi Nga đang tiến lên ở nhiều khu vực và các vùng sát thương do Moscow lập ra tỏ ra hiệu quả. Nhiều tuyến đường tiếp tế chủ chốt của Ukraine bị UAV trinh sát Nga theo dõi liên tục và hỏa lực luôn sẵn sàng để ngăn chặn.

Nga đang tìm cách dùng UAV ngăn chặn các đoàn xe tiếp tế của đối thủ vào Pokrovsk. UAV bay dày đặc phía trên các khu vực dẫn vào pháo đài này và sẵn sàng ngăn chặn các mũi tiếp vận của Ukraine. UAV giá rẻ, kích thước nhỏ, số lượng lớn, đang tạo ra các vùng phong tỏa nhằm bào mòn tiềm lực của đối phương.