"AK-47 biết bay" của Nga lột xác, phòng không Ukraine chật vật khắc chế

Một máy bay không người lái Lancet (Ảnh: Tass).

Theo đó, UAV được cải tiến này tấn công ở cự ly xa hơn và khó bị khống chế bằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) hiện có.

Lancet, dễ nhận biết nhờ kiểu cánh chữ thập đặc trưng, đã là một vũ khí thường thấy trên chiến trường Ukraine hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, các phiên bản gần đây dường như vượt trội hơn các mẫu trước về độ chính xác và khả năng sống sót.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhiy Beskrestnov, biệt danh tác chiến “Serhiy Flesh”, cho biết các đơn vị tiền tuyến đang gặp phải một biến thể Lancet có năng lực cao hơn, vượt xa các chiến thuật đối phó UAV trước đây.

“Các báo cáo từ đồng nghiệp ở tuyến đầu cho thấy các phương pháp EW truyền thống dùng chống Lancet đã trở nên kém hiệu quả hơn. Lancet hiện tấn công từ khoảng cách lớn hơn, và không phải lúc nào cũng được triển khai cùng với UAV trinh sát ZALA như trước. Rất có thể điều này là do xuất hiện một thế hệ Lancet mới", ông Beskrestnov nói.

Các đơn vị Ukraine ghi nhận số vụ tấn công bằng Lancet tăng mạnh, với bằng chứng video cho thấy các cuộc tấn công thành công ngày càng sâu phía sau tuyến phòng thủ Ukraine. Những video này ngày càng xuất hiện nhiều trên các tài khoản mạng xã hội thân Nga, cho thấy mức độ tác chiến của Lancet gia tăng.

Các chỉ huy Ukraine nói hoạt động UAV Lancet ngày càng khó đoán, buộc họ phải xem xét lại các biện pháp đối phó và thích ứng với những mối đe dọa đang thay đổi mỗi ngày.

Lancet được cho là có bán kính tấn công được mở rộng, có thể cho phép nó hoạt động vượt ra ngoài tầm bảo vệ của các hệ thống phòng không tầm ngắn và tác chiến điện tử của Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ hệ thống dẫn đường hay thiết kế đầu đạn của UAV có bị thay đổi hay không, nhưng nếu nền tảng này có thể hoạt động độc lập, không cần UAV trinh sát riêng để dẫn mục tiêu, thì đó sẽ là một thay đổi chiến thuật đáng kể trong học thuyết sử dụng đạn bay lảng vảng của Nga.

Lancet còn được gọi là "AK-47 biết bay". Kalashnikov, đơn vị sản xuất Lancet, được biết tới là nhà thầu đứng sau mẫu súng trường huyền thoại AK-47. Lancet được so sánh với AK-47 vì sự đơn giản, tiện dụng và đáng tin cậy - những đặc điểm đã làm nên một trong những vũ khí phổ biến nhất thế giới trong hàng chục năm qua.

Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ thực hiện một vụ tấn công cảm tử như cơ chế của một tên lửa không đối đất.

Nó được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như "trong một cuộc phẫu thuật" với tầm hoạt động 40km, theo Sputnik.

Theo nhà sản xuất, Lancet có nhiều lợi thế so với các vũ khí khác.

Thứ nhất, nó hoạt động theo cơ chế "bay lảng vảng", tức là luôn được triển khai trên không và sẵn sàng tập kích mục tiêu bất cứ lúc nào.

Thứ hai, nó khá nhỏ, nhẹ và làm bằng nhựa và vật liệu composite nên nó gần như "tàng hình" trước radar phòng không truyền thống.

Thứ ba, giá thành của nó khá rẻ nếu so với các loại đạn chính xác truyền thống.