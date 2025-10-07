Ukraine tuyên bố phá hủy "sát thủ vô hình" hàng hiếm của Nga

Hệ thống R-330Zh Zhitel (Ảnh: Wikipedia).

Các đơn vị điều khiển Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, phối hợp với trinh sát của lực lượng biên phòng, đã phát hiện và phá hủy một trạm tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel hiếm và đắt đỏ ở tỉnh Lugansk.

"Sát thủ vô hình" R-330Zh nổi tiếng nhờ khả năng đánh chặn bằng phương pháp tác chiến điện tử, không dùng đạn dược nhưng có thể ngăn cản hiệu quả vũ khí bay tới. Đây được xem là một trong những thiết bị tác chiến điện tử tinh vi và đắt giá nhất mà Nga đang triển khai trên chiến trường.

Hệ thống Zhitel được biết đến với khả năng gây nhiễu trên diện rộng các loại thông tin liên lạc. Theo thông số kỹ thuật, nó có thể làm gián đoạn liên lạc vô tuyến mặt đất trong phạm vi tới 25km và làm nhiễu liên lạc trên không trong phạm vi tới 50km. Điều này khiến nó trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả mạng lưới thông tin chiến thuật và các UAV của Ukraine hoạt động trong khu vực.

Theo chuyên trang quân sự Ukraine Defense Express, việc mất Zhitel không chỉ gây thiệt hại tài chính cho Nga, mà còn tạo ra lỗ hổng tạm thời trong mạng lưới tác chiến điện tử của Nga trên tiền tuyến.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra tại tỉnh Lugansk. Các binh sĩ của Trung đoàn Nemesis 412, phối hợp với trinh sát đường không thuộc một đơn vị của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, đã phát hiện và loại bỏ hệ thống này. Chiến dịch cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị Ukraine, đặc biệt là giữa các nhóm điều khiển mặt đất và lực lượng trinh sát trên không.

Ngoài là vũ khí hàng hiếm, Zhitel còn là một hệ thống công nghệ phức tạp, có thể thực hiện cả tác chiến điện tử tập kích lẫn phòng thủ. Nó không chỉ gây nhiễu thông tin liên lạc của đối phương, mà còn xác định và định vị nguồn phát sóng vô tuyến, cung cấp tọa độ cho pháo binh hoặc tên lửa. Chính khả năng kép này khiến Zhitel trở thành công cụ then chốt trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát phổ điện từ trên chiến trường.

Bằng cách gây nhiễu liên lạc vệ tinh, định vị GPS và mạng GSM, hệ thống Zhitel làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thông tin quân sự trong khu vực tác chiến của nó. Vì vậy, nếu hệ thống này bị phá hủy thật sự thì điều này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của Nga trong việc cản trở hệ thống chỉ huy, điều khiển, trinh sát và dẫn bắn của Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào định vị GPS.