Ukraine đang thiếu đạn pháo nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Skynews).

Báo Economist: Nga phải mất 5 năm nữa mới có thể kiểm soát hoàn toàn 4 vùng sáp nhập

Theo tính toán của báo Economist (Anh), nếu tốc độ tấn công hiện tại của Nga tiếp tục, họ có thể giành được hoàn toàn các vùng Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia vào tháng 6/2030.

The Economist viết: "Sau khi cuộc phản công đầu tiên của Ukraine kết thúc vào tháng 10/2022, tình hình gần như không thay đổi. Không một thành phố lớn nào bị đổi chủ. Với tốc độ tiến triển trong 30 ngày qua, để giành nốt phần còn lại của 4 khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập - Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia - quân đội Nga sẽ phải chiến đấu đến tháng 6/2030. Họ sẽ mất thêm 103 năm nữa để kiểm soát toàn bộ Ukraine".

Theo tính toán của báo Anh, kể từ tháng 5, khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn trên mặt trận, họ chỉ giành thêm được 0,4% lãnh thổ Ukraine, chưa đạt được bất kỳ mục tiêu đáng kể nào trong khi đang phải trả giá rất đắt cho những chiến thắng tối thiểu trên thực địa.

11 bồn nhiên liệu bị phá hủy tại nhà máy lọc dầu Nga ở Feodosia

Radio Liberty, trích dẫn ảnh vệ tinh cho hay, sau 2 cuộc không kích của Ukraine vào ngày 7 và 13/10 tại một nhà máy lọc dầu ở Feodosia thuộc bán đảo Crimea, 11 bồn chứa nhiên liệu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trang tin này đăng tải các bức ảnh trước và sau các cuộc không kích, đồng thời lưu ý rằng một số bồn chứa khác bị hư hại khó có thể được sửa chữa.

Trước đó, vào đêm 13/10, các vụ nổ đã làm rung chuyển Feodosia khi UAV Ukraine tập kích một kho dầu địa phương.

Ảnh vệ tinh ghi nhận 11 bồn nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu của Nga ở Feodosia đã bị UAV Ukraine phá hủy (Ảnh: Radio Liberty).

Ông Zelensky "tay trắng" ra về từ Mỹ?

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra nhưng dường như không mang lại kết quả tích cực gì cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông trở về từ Washington với "hai bàn tay trắng", không có tên lửa Tomahawk hay bất kỳ loại vũ khí nào khác cho đến thời điểm này. Ông chủ Nhà Trắng vẫn cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Trên thực địa, một hiệu ứng tích lũy đang diễn ra. Quân đội Ukraine (AFU) tại Volchansk, Kupyansk, Pokrovsk - Mirnograd đang trên bờ vực thất thủ. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine, một thảm họa truyền thông, cũng như là một dấu hiệu cho phía Mỹ thấy rằng cuộc chiến không phải là bế tắc như họ vẫn nghĩ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công từ nhiều phía theo các mũi tên đỏ, bao vây lực lượng Kiev ở trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc. Có bằng chứng mới cho thấy họ đã cố gắng vượt sông Dnieper, thiết lập thành công căn cứ tại Kherson.

Lực lượng Moscow cũng đang tích cực tiến quân gần Pokrovsk. Hôm 18/10, đoạn phim đầu tiên xuất hiện cho thấy sự hiện diện của lực lượng Moscow ở khu vực trung tâm. Hai cánh quân của họ chỉ còn vài km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử" đối với lực lượng Kiev và nhiều khả năng, thành phố chỉ còn vài tuần nữa là thất thủ.

Tại ngã ba biên giới hành chính giữa Zaporizhia - Dnipropetrovsk, Cụm tác chiến Vostok RFAF đang triển khai một chiến lược thú vị trên trục Pokrovskoe - Huliaipole. Họ đang phá hủy các cây cầu bắc qua sông Volchya để tạo điều kiện cho những cuộc tiến công sâu hơn vào hai tỉnh này, bỏ qua Huliaipole từ phía bắc.

Tình hình dọc theo sông Dnieper gần Kherson đã trở nên tồi tệ hơn đối với AFU. Quân đội Nga đang vượt sông Dnieper, kiểm soát các cù lao rộng lớn trên đồng bằng sông Dnieper.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ chỉ còn vài km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử" đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Anna News).

Nga mở rộng đầu cầu ở Liman

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động hướng về sông Siverskyi Donets, tiến công ở 2 khu vực.

Ở phía đông nam, RFAF kiểm soát các con đường ở phía bắc Drobysheve cũng như hàng loạt tòa nhà nông nghiệp ở phía đông. Họ cũng vượt qua các khu rừng phía tây bắc Drobysheve, tiếp cận sông Nitrius từ phía đông, giành thêm các vị trí ở phía nam và phía bắc. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã mở rộng đầu cầu về phía tây sông, chiếm các vị trí mới ở khu dân cư phía tây nam Novoselivka, tiến vào các khu rừng phía sau.

Ở phía tây bắc, sau các cuộc tấn công dữ dội của bom lượn, pháo binh, UAV FPV, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong khu rừng phía tây bắc Novoselivka, tiến về phía Oleksandrivka. Họ cũng xâm nhập vào các khu rừng rộng lớn ở phía tây, nơi giao tranh đang diễn ra.

Như vậy, có tổng cộng 6,96km² nghiêng về phía Nga.

Các kênh DIVGEN và Lost Armour cung cấp thêm chi tiết về trục Oskol - Liman - Seversk. Theo đó, RFAF đã đạt những bước tiến đáng kể, đánh sập các cứ điểm tại Novoselovka, tiến về phía nam ngôi làng. Giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường tiếp cận Stavki cũng như làng Mirnoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tình hình Pokrovsk hỗn loạn, Ukraine nguy ngập

AMK Mapping viết, trên khu vực phía đông - đông bắc Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục tấn công các tuyến đường tiếp cận Mirnograd, đạt được tiến triển ở 2 khu vực khác nhau, giành thêm 6,30km².

Ở phía bắc, họ tiến từ Novoekonomichne, chiếm được mỏ Kapitalna cùng với các vị trí ở phía bắc, bắt đầu tiến về phía đông bắc Mirnograd. Sau đó, RFAF xâm nhập được các khu vực rừng rậm phía đông nhánh sông Kazenyi Torets, tiến vào khu công nghiệp ở rìa thành phố.

Ngoài ra, họ còn tiến về phía tây nhánh sông này, đến các hàng cây ngay phía bắc Mirnograd, buộc quân đội Ukraine phải rút lui về tuyến đường sắt.

Ở phía nam, lực lượng Moscow củng cố vị trí tại Kozatske, kiểm soát được phần trung tâm của ngôi làng, tiến vào các ngôi nhà phía nam. Điều này đã giúp bảo vệ một phần sườn phía nam của các đội hình đã tiến vào những ngôi nhà đầu tiên.

Tuy nhiên, sau đó AMK Mapping cho biết sau khi họ công bố bản đồ chừng 2 giờ, tình hình ở Pokrovsk đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể đối với Ukraine.

Hiện tại, chỉ còn chưa đến 50% diện tích thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, trong khi quân đội Nga hiện diện ở hầu hết các khu vực phía nam tuyến đường sắt, bao gồm cả trung tâm. Đường cao tốc E-50 đã bị cắt đứt qua khu công nghiệp phía tây bắc Pokrovsk, đồng nghĩa với việc tiếp tế cho lực lượng Kiev đồn trú giờ đây càng trở nên khó khăn hơn.

Dường như lực lượng Moscow đang tiến gần đến hồi kết của cuộc chiến giành Pokrovsk - Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tại cánh tây Pokrovsk, quân đội Nga tăng cường các hoạt động đột kích trong và xung quanh thành phố, đạt thêm nhiều tiến triển ở 3 khu vực khác nhau.

Ở phía đông nam, họ tập trung dọc theo tuyến đường sắt phía bắc Chunyshyne và tiến vào làng Novopavlivka. Họ tiến về phía đông dọc theo đại lộ chính, kiểm soát hầu hết ngôi làng và đẩy quân đội Ukraine lùi về phía đông bắc.

Ở phía nam, RFAF tiến vào các tòa nhà cao tầng tại Shakhtarskyi và bắt đầu xâm nhập vào phía bắc đường cao tốc E-50, vào Prospecta, Sobachivka và bệnh viện. Hoạt động đột phá cũng tiếp tục diễn ra tại các tòa nhà cao tầng của khu vực Pivdennyi và Soniachnyi, cũng như về phía công viên Yuvileynyy.

Xa hơn về phía tây bắc, quân đội Nga giành được phần còn lại của khu công nghiệp ở phía tây Pokrovsk và tái lập quyền kiểm soát các vị trí ở Durniak và Pervomaika. Các cuộc đột kích thọc sâu của lực lượng Moscow đang diễn ra từ đây, họ vượt qua tuyến đường sắt vào các khu công nghiệp phía tây bắc, xông thẳng vào trung tâm thành phố hướng về phía nhà ga. Các hoạt động tấn công cũng tiếp tục hướng về Prospecta từ phía đông và sâu hơn vào khu vực chợ trung tâm. Thêm 4,15km² nghiêng về phía Nga ở cánh tây Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Divgen xác nhận: "Các nhóm xung kích RFAF đã đến ga đường sắt Pokrovsk. Vẫn còn nhiều khu vực quan trọng ở phía sau cần được kiểm soát, nhưng nhìn chung điều này không thay đổi được tình hình, thành phố sắp sụp đổ".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được. Những vạch màu tím thể hiện các chiến hào kiên cố của Kiev (Ảnh: DIVGEN).

Trong khi đó, kênh RVvoenkor khẳng định tình hình đang rất hỗn loạn ở Pokrovsk bởi quân đội Nga tấn công nhiều khu vực trong nội đô, khiến phía Ukraine chịu tổn thất nặng nề.

Cụ thể, các nhóm xung kích RFAF ngày càng đột phá mạnh mẽ vào sâu trong thành phố, đặc biệt là ở phía tây Pokrovsk, thậm chí binh sĩ của họ đã được ghi nhận gần đường sắt.

"Tình hình ở các khu vực Lazurny và Shakhtyorsky hầu như chưa được biết rõ, nhưng sơ bộ, quân đội Nga đang tiến hành dọn dẹp các tòa nhà chung cư", các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận muộn hơn và khẳng định, "nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương do các cuộc phục kích".

"Vùng xám đang mở rộng. Tình hình ở Pokrovsk đối với quân đội Ukraine đã trở nên tồi tệ đáng kể, nếu như vào mùa hè, các nhóm đột kích chỉ gồm 2 hoặc 3 tay súng, thì giờ đây RFAF hoạt động theo nhóm lớn hơn và nỗ lực củng cố các vị trí trong thành phố... Tóm lại: hỗn loạn", nguồn tin ủng hộ Kiev phàn nàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Giao tranh dữ dội trên trục Pokrovskoe - Huliaipole

Theo kênh Military Chronicles, trong vài ngày qua, lực lượng xung kích thuộc Lữ đoàn 37 RFAF đã đẩy lùi các đơn vị của Lữ đoàn 31 và 114 Ukraine để tiến thêm 9,5km trên khu vực Verbove - Pryvolia (đã được kiểm soát), giành trọn vẹn khu vực rộng 16,5km2 ở vùng biên giới giữa các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Sự tiến triển ổn định của Cụm tác chiến Vostok trong khu vực này đạt được nhờ một dãy núi có độ cao vượt trội (khoảng 150m), bắt nguồn từ gần Novopil. Không phận hướng Dnipropetrovsk được tuần tra tích cực bởi một phi đội Su-35S, giúp giảm thiểu việc Không quân Ukraine sử dụng bom JDAM-ER và AASM-250 HAMMER đánh vào các cứ điểm mới chiếm giữ của quân đội Nga.

Nhiệm vụ chính theo hướng này là đột phá đến làng Danylivka, nơi có một trong những tuyến đường vận chuyển tiếp tế cho nhóm binh sĩ Ukraine ở Huliaipole từ Pokrovske đi qua. Quân đội Nga còn 5km nữa để đến Danylivka và chiếm Yehorivka và Vyshneve.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu hồng, đang phát triển rất nhanh về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 116 trận chiến trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 116 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, phần lớn diễn ra ở hướng Pokrovsk - tại đây, đối phương đã thực hiện 39 cuộc tấn công".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slovyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Orekhov và Dnieper. Quân đội Nga đã 39 lần cố gắng tiến vào vị trí của các đơn vị Kiev tại khu vực Pokrovsk nhưng bất thành. Theo dữ liệu sơ bộ, 83 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này trong ngày thứ bảy, trong đó có 50 người thiệt mạng.