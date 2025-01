Cách chăm sóc đơn giản nhưng giúp tóc đẹp suốt Tết Nguyên đán

Vào dịp Tết Nguyên đán, thay đổi diện mạo cho tóc bằng cách nhuộm màu, tạo kiểu với nhiệt, uốn, duỗi… luôn được ưa chuộng. Tuy vậy, việc tóc tiếp xúc nhiều hóa chất từ thuốc nhuộm hay nhiệt độ cao từ máy móc tạo kiểu có thể mang đến không ít tác hại.

Để duy trì mái tóc bóng đẹp suốt Tết, bạn nên áp dụng những cách bên dưới đây.

Không gội đầu quá nhiều

Gội đầu thường xuyên khiến lớp dầu tự nhiên trên tóc bị loại bỏ, đồng thời màu nhuộm dễ phai đi. Hãy cân nhắc gội đầu không quá thường xuyên để tối đa hóa độ bền màu và sức khỏe của tóc.

Bạn có thể rửa tóc bằng nước mát, hoặc kết hợp sử dụng dầu gội khô nhằm giảm bớt tình trạng bết, dính và loại bỏ bụi bẩn trên tóc giữa các lần gội đầu.

Mặt khác, bạn nên gội đầu bằng nước lạnh, thay vì nước nóng. Nước nóng làm lỗ chân lông của nang tóc mở ra, gia tăng nguy cơ rụng tóc. Nhiệt độ cao còn phá vỡ các liên kết keratin và lipid ở lớp biểu bì, khiến tóc yếu và xơ rối.

Trong khi đó, nước lạnh làm co lớp biểu bì, giữ độ ẩm bên trong tóc nhằm tăng cường độ bóng mượt, đồng thời bảo vệ phần ngọn tóc mỏng manh. Nước lạnh còn kích thích tuần hoàn máu ở da đầu, giúp nang tóc phát triển khỏe mạnh hơn.

Không nên gội đầu quá nhiều nhằm giảm tình trạng tóc gãy rụng (Ảnh: Getty).

Chọn loại dầu gội đầu phù hợp

Dầu gội đầu không chứa sulfate sẽ giúp tóc ngậm nước, duy trì độ ẩm tốt hơn. Sulfate còn làm tóc nhuộm nhanh mất màu. Do vậy, bạn nên tránh sử dụng để giữ màu nhuộm lâu nhất có thể.

Dầu gội chứa salicylic acid và ketoconazole cũng không an toàn vì hai thành phần này có khả năng gây kích ứng, làm khô da đầu.

Hãy chọn các loại dầu gội chứa một số thành phần thiên nhiên dịu nhẹ như lô hội, dầu jojoba, dầu argan… Ngoài ra, dầu gội bổ sung những thành phần có lợi như glycerin, keratin, vitamin C, vitamin E… cũng hữu ích cho quy trình chăm sóc tóc tại nhà.

Nhẹ nhàng với tóc

Chải tóc nhẹ nhàng với lược răng thưa để không gây áp lực lên tóc (Ảnh: Soinvogue).

Tóc khi ướt rất mỏng manh, yếu và dễ gãy rụng. Do đó, bạn không nên chải khi tóc còn ướt. Sau khi gội đầu, hãy quấn tóc bằng khăn mềm để thấm lượng nước còn sót lại trên tóc, tránh chà xát mạnh.

Đợi đến khi tóc khô hoàn toàn, bạn nên dùng lược răng thưa chải chậm ở phần đuôi tóc, sau đó dần dần di chuyển lên cao, đồng thời nhẹ nhàng gỡ rối tóc.

Khi nằm ngủ, để tránh tóc bị ma sát mạnh và đứt gãy, bạn nên lựa chọn vỏ gối làm từ chất liệu lụa. Vỏ gối bằng vải lụa có đặc tính mềm mại, vừa thân thiện với da mặt, vừa không gây căng thẳng cho mái tóc.

Đừng quên giặt vỏ gối thường xuyên nhằm tránh lây lan vi khuẩn đến da mặt cũng như da đầu và tóc.

Chăm sóc tóc bằng mặt nạ

Tóc sau khi trải qua nhuộm màu, xử lý tạo kiểu sẽ dễ bị hư tổn. Mặt nạ tóc cung cấp nhiều dưỡng chất thấm sâu vào thân tóc, từ đó tăng cường độ ẩm, giúp tóc bóng khỏe. Do đó, bạn nên đưa mặt nạ tóc vào thói quen chăm sóc tóc hàng tuần.

Dưới đây là một số công thức mặt nạ tóc với nguồn nguyên liệu dễ tìm, đi kèm chi phí thấp:

Dầu dừa: Dành cho tóc khô, ngăn ngừa chẻ ngọn, xơ rối và gãy rụng.

Lòng trắng trứng + nước cốt chanh: Dành cho tóc dầu, mang đến tác dụng loại bỏ dầu thừa.

Quả bơ + dầu olive + mật ong: Dành cho tóc nhuộm, tóc sử dụng nhiều dụng cụ tạo kiểu, xử lý hóa chất. Công thức này chứa đầy acid béo omega-3 làm tóc bóng mượt, trẻ hóa và dưỡng ẩm da đầu.

Nước vo gạo + quả bơ: Dành cho tóc xoăn, tóc dễ bị khô và hư tổn. Mặt nạ gạo và bơ bổ sung dưỡng chất có lợi như inositol giúp phục hồi tóc hư tổn, giữ nếp tóc xoăn.

Mật ong + chuối + dầu dừa: Dành cho tóc tẩy hoặc nhuộm màu. Công thức này giàu độ ẩm nên sẽ phù hợp với tóc dễ bị khô sau khi nhuộm hoặc tẩy, đồng thời không làm ảnh hưởng đến màu tóc.

Chuối + mật ong + trứng + dầu olive: Dành cho tóc mỏng. Đây là loại mặt nạ chứa nhiều protein, có tác dụng làm đầy các sợi tóc dù mỏng tự nhiên hay đang mất đi độ dày.

Nhiều nguyên liệu từ gian bếp có thể tạo thành công thức mặt nạ chăm sóc tóc hiệu quả (Ảnh: Haus Of Pretty).

Bảo vệ tóc

Hãy cố gắng giảm tần suất sử dụng máy tạo kiểu tóc bằng nhiệt độ cao. Ngoài ra, bạn có thể thoa lên tóc những sản phẩm bảo vệ, cung cấp độ ẩm trước khi dùng máy tạo kiểu.

Khi ra ngoài trời vào ban ngày, bạn nên đội mũ rộng vành, không phơi tóc trực tiếp dưới nắng. Nếu thường xuyên bơi lội, hãy đội mũ bơi nhằm giảm thiểu việc tóc tiếp xúc với chất sát khuẩn trong nước.

Cung cấp dinh dưỡng cho tóc

Theo Healthline, chế độ ăn đa dạng, cân bằng với đầy đủ các chất dinh dưỡng như protein, vitamin, khoáng chất sẽ giúp tóc duy trì độ bóng, óng ả và chắc khỏe.

Dưới đây là một số thực phẩm hữu ích cho tóc mà bạn nên thêm vào chế độ ăn:

Trứng: Trứng là nguồn cung cấp protein, biotin lý tưởng. Đây là hai chất dinh dưỡng thiết yếu đối với tóc.

Quả mọng: Quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất… chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C bảo vệ tóc khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Rau bina: Rau bina cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt, vitamin A và C rất quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Cá béo: Cá béo như cá hồi, cá trích, cá thu... là nguồn acid béo omega-3 tuyệt vời, đồng thời bổ sung protein, selen, vitamin D3, vitamin B thúc đẩy tóc mọc chắc khỏe.

Khoai lang: Khoai lang là nguồn beta-carotene tốt, được chuyển hóa thành vitamin A, liên quan đến sức khỏe của tóc.

Đậu: Đậu là nguồn protein thực vật tuyệt vời, đồng thời bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, biotin, folate… cần thiết cho tóc.