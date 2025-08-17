Nguyên hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng nói gì khi tại ngoại?

Trao đổi với báo chí ngày 17/8, ông Trần Văn Tâm (54 tuổi, ngụ tại xã Phan tỉnh Cà Mau), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng, cho biết ông rất xúc động khi được cho tại ngoại sau một thời gian bị tạm giam.

Khi hay tin ông được tại ngoại, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò đã gọi điện để chia sẻ, động viên.

Ông Trần Văn Tâm (Ảnh: T.L).

Nói về vụ việc của mình, ông Tâm cho biết thời điểm mới về trường, thấy trường thiếu nhiều thiết bị để phục vụ cho việc giảng dạy nên ông đề xuất trang bị rồi mua vật liệu tự làm, nhằm tiết kiệm chi phí.

Khi làm hóa đơn để quyết toán, ông Tâm không nghĩ đó là vi phạm vì chỉ muốn làm thiết bị tiết kiệm, có lợi cho trường. Ông cho rằng mình sai về nguyên tắc tài chính nhưng không trục lợi cá nhân.

Được cho tại ngoại ông Tâm chia sẻ "vừa mừng vừa lo". "Sắp tới tôi mong không dính vào lao lý phải quay lại trại giam, có thời gian về tiếp gia đình để lo cho con", nguyên hiệu trưởng chia sẻ.

Ông Tâm mong các cơ quan chức năng xem xét vụ việc của mình một cách khách quan, thấu tình đạt lý. Ông cũng hy vọng được tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.

Một số thiết bị ông Tâm làm cho trường (Ảnh: CTV).

Theo diễn biến vụ án, khoảng tháng 7/2022, ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Thấy trường thiếu một số thiết bị phục vụ công tác dạy học nên ông Tâm mua vật tư về tự làm các sản phẩm như kệ ti vi, ghế thang… để nhà trường sử dụng.

Sau đó, ông Tâm liên hệ một số doanh nghiệp để làm hóa đơn hợp thức hóa thủ tục thanh toán các khoản chi. Vụ việc của ông Tâm được cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển (cũ) xác định sai phạm với số tiền 10,7 triệu đồng.

Ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho viện kiểm sát để điều tra lại.

Đến ngày 16/8, ông Tâm được VKSND khu vực 5 (Cà Mau) quyết định cho bảo lĩnh thay thế biện pháp tạm giam.