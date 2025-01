Bí quyết có làn da đẹp đón Tết Nguyên đán

Những ngày cận Tết là thời điểm thích hợp để làm mới diện mạo. Thay đổi kiểu tóc, chăm sóc móng, phun xăm thẩm mỹ và không thể thiếu chăm sóc da mặt.

Trước khi tìm đến các liệu pháp làm đẹp bằng công nghệ đắt đỏ, bạn hãy áp dụng 5 cách thức đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả dưới đây để "nâng cấp" làn da.

Làm sạch kỹ lưỡng

Công việc cuối năm dù bận rộn đến mấy, bạn cũng đừng quên dành một ít thời gian mỗi ngày để chăm sóc da. Việc đầu tiên và quan trọng nhất trong mọi quy trình dưỡng da là làm sạch.

Một làn da sạch sẽ, không bị tắc nghẽn bởi tạp chất, bụi bẩn và dầu thừa sẽ ngăn ngừa nguy cơ nổi mụn.

Bạn nên áp dụng cách thức làm sạch da hai bước (double cleansing) nhằm tối ưu hóa hiệu quả làm sạch.

- Bước 1: Tẩy trang với dầu tẩy trang hoặc nước tẩy trang.

Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm trang điểm chống trôi, dầu tẩy trang sẽ là lựa chọn thích hợp. Trong tình huống chỉ trang điểm nhẹ hoặc thoa kem chống nắng, bạn có thể làm sạch bằng nước tẩy trang.

- Bước 2: Sử dụng sữa rửa mặt dạng nước có độ pH trung tính.

Sau bước tẩy trang, để chắc chắn loại bỏ hoàn toàn tạp chất còn sót lại trên da, bạn hãy dùng sữa rửa mặt dạng nước. Bạn nên chọn các loại sữa rửa mặt có độ pH trung tính vì chúng sẽ không khiến da bị khô căng sau khi rửa.

Làm sạch là bước chăm sóc da nền tảng không thể thiếu mỗi ngày (Ảnh: BestLa).

Thoa kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao

Có hai loại tia UV gây hại thường gặp trong ánh nắng mặt trời là tia UVA và tia UVB. Tia UVB đạt cường độ mạnh vào thời điểm ánh nắng trở nên gay gắt. Tia UVB gây bỏng nắng, khiến da bị phồng rộp do cháy nắng.

Trong khi đó, tia UVA tồn tại quanh năm bất kể khi nào có ánh sáng ban ngày. Tia UVA có thể đi xuyên qua lớp hạ bì bên dưới da, phá vỡ cấu trúc collagen, khiến da nhanh lão hóa và sớm xuất hiện đốm nâu, tàn nhang.

Thoa kem chống nắng là phương pháp đơn giản, hiệu quả nhằm ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa sớm do tia UV gây ra.

Dùng kem chống nắng từ sớm và đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền bạc cho việc điều trị các vấn đề lão hóa, tăng sắc tố da sau này.

Hãy chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, kết hợp khả năng chống nắng quang phổ rộng (broad spectrum). Bạn nên ưu tiên lựa chọn các loại kem chống nắng có thông tin trên bao bì về khả năng chống tia UVA bước sóng dài.

Đừng quên thoa lại kem chống nắng sau khoảng 2-3 giờ đồng hồ, đồng thời mặc quần áo dài, đeo khẩu trang và đội mũ khi ra ngoài trời vào ban ngày.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng kem chống nắng để ngăn chặn lão hóa sớm (Ảnh: Getty).

Dưỡng ẩm da

Hơi nước không ngừng bay hơi khỏi da như một cơ chế tự nhiên. Do vậy, cung cấp độ ẩm từ kem dưỡng sẽ giúp làn da luôn đủ nước và khỏe mạnh.

Một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn sẽ mang đến nhiều công dụng tốt như: Làm đầy các vùng da thô ráp, tạo cảm giác mịn màng, ngăn ngừa hiện tượng nứt nẻ và bong tróc. Duy trì sự cân bằng giữa nước và dầu, mang đến vẻ ngoài căng mịn tự nhiên.

Bên cạnh việc bổ sung độ ẩm, kem dưỡng ẩm còn tạo lớp màng bảo vệ, ngăn hơi nước thoát ra khỏi da dưới tác động từ những tác nhân bên ngoài.

Kem dưỡng ẩm góp phần duy trì sự ổn định của hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da. Hàng rào bảo vệ tự nhiên hoạt động hiệu quả sẽ giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ khói bụi, tạp chất ô nhiễm, tia UV… đến da.

Nếu có làn da khô, kem dưỡng ẩm với chất kem đặc là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Trong trường hợp da của bạn dễ bị mụn hay tiết nhiều dầu, bạn nên dùng kem dưỡng ẩm dạng gel, chất kem mỏng, dễ tán và thấm nhanh vào da.

Bổ sung độ ẩm từ kem dưỡng giúp da duy trì vẻ ngoài căng mịn (Ảnh: Bonum).

Nghỉ ngơi hợp lý

Thời điểm cuối năm với khối lượng công việc nhiều, dễ khiến bạn bị stress (căng thẳng). Theo Healthline, stress có thể khiến da nổi mụn, hình thành nếp nhăn, gia tăng các dấu hiệu lão hóa. Thiếu ngủ hoặc ngủ ít sẽ khiến bọng mắt, quầng thâm dưới mắt càng trở nên rõ rệt.

Hãy sắp xếp thời gian biểu mỗi ngày để có thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là đảm bảo chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Bạn nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm nhằm giúp cơ thể cũng như làn da được phục hồi và tái tạo.

Healthline cho biết, trong khi ngủ, lưu lượng máu đến da tăng lên. Da sẽ tái tạo collagen, phục hồi những tổn thương do tiếp xúc với tia UV, giảm nếp nhăn và đốm nâu.

Ngủ đủ giấc sẽ làm gương mặt trông tươi tắn, rạng rỡ vào buổi sáng hôm sau. Nhờ đó, bạn sẽ không cần thoa nhiều kem che khuyết điểm để giấu quầng thâm trên mắt.

Ăn uống lành mạnh

Câu nói "You are what you eat" (tạm dịch: Bạn là những gì bạn ăn) đặc biệt đúng khi nói đến sức khỏe làn da. Điều đó có nghĩa là việc cung cấp các chất dinh dưỡng tốt rất quan trọng nhằm duy trì làn da khỏe mạnh, chậm lão hóa.

Những thực phẩm có lợi cho da bạn nên ăn mỗi ngày:

- Thực phẩm có hàm lượng nước cao như trái cây, rau quả sẽ cung cấp nước gián tiếp cho da từ trong ra ngoài, góp phần cải thiện vẻ ngoài tổng thể.

- Thực phẩm chứa chất oxy hóa, ví dụ như quả mọng, trái cây họ cam quýt, kiwi, các loại hạt, rau lá xanh đậm, giúp hỗ trợ phục hồi và trẻ hóa da, bảo vệ da khỏi tác hại do gốc tự do gây ra.

- Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ), quả óc chó, hạt chia, hạt lanh, rất tốt trong việc duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giữ cho da ngậm nước và khỏe mạnh.

Uống đủ nước là một trong những cách đơn giản nhất nhằm duy trì làn da khỏe mạnh. Nước giúp loại bỏ độc tố, giữ ẩm cho da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi. Bạn nên uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày, kết hợp tiêu thụ các thực phẩm giàu nước như rau xanh, dưa chuột, dưa hấu… để bổ sung nước.