Omoda & Jaecoo Việt Nam góp mặt tại “Ngày hội bình yên” cùng loạt xe mới

Chương trình “Ngày hội bình yên” được Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức từ ngày 16/8 đến 19/8 tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội). Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Gian hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam là một trong những điểm nhấn của sự kiện. Với tinh thần tự hào, thương hiệu mang đến không gian trưng bày các sản phẩm nổi bật. Trong đó Omoda C5 là mẫu C-SUV Coupe cá tính, hướng đến khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.

Thu hút bằng vẻ mạnh mẽ đậm chất cá nhân, Jaecoo J7 dành cho người yêu thích phong cách SUV bệ vệ. Trong khi đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) lại chinh phục bằng công nghệ hybrid thông minh, vận hành không cần sạc, trong khi vẫn đem lại sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Đây cũng là dịp hai sản phẩm mới là Omoda C7 và Jaecoo J6 đến gần hơn với người dùng Việt Nam, trước khi được ra mắt chính thức.

Jaecoo J6 là mẫu ô tô gầm cao thuần điện, tạo khác biệt trên thị trường bằng thiết kế đậm chất off-road. Xe sở hữu đường nét vuông vức hiện đại, khoảng sáng gầm tới 195mm. Nội thất của Jaecoo J6 rộng rãi, công nghệ với màn hình trung tâm 15,6 inch.

Omoda C7 ghi điểm bằng kiểu dáng thời trang và sang trọng, cùng kích thước lớn hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc C-SUV.

Xe có hai tùy chọn động cơ, trong đó bản xăng 1,6 Turbo công suất 183 mã lực, mô-men xoắn 275Nm. Bản hybrid sạc ngoài (PHEV) dùng máy xăng 1,5 Turbo kết hợp motor điện cho tổng công suất 204 mã lực, khả năng chạy thuần điện 95km.

Các dòng xe của Omoda & Jaecoo được chú trọng vào an toàn khi trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang, giám sát tình trạng lái xe, camera toàn cảnh 540 độ… Hãng áp dụng chính sách bảo hành 7 năm cho toàn bộ xe, 10 năm cho động cơ và pin, cam kết cung ứng phụ tùng trong 48 giờ.

Tại gian hàng của Omoda & Jaecoo, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm các công nghệ an toàn tiên tiến, tìm hiểu chính sách hậu mãi vượt trội và tham gia nhiều hoạt động tương tác, minigame thú vị.