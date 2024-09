Tiếp tục trao gần 300 thẻ BHYT tới học sinh Thanh Hóa, Nghệ An

Chiều 5 và sáng 6/9, báo Dân trí tiếp tục thực hiện Chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 do báo Dân trí phát động, đến hàng trăm học sinh tại nhiều trường học ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

"Bố mẹ không phải bán lúa để mua thẻ BHYT cho em nữa"

Chiều mùng 5 và sáng 6/9, báo Dân trí tiếp tục trao 243 thẻ BHYT đến học sinh khó khăn tại huyện Như Xuân và Thường Xuân (Thanh Hóa).

Đại diện báo Dân trí, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Thanh Hóa, Phòng GD&ĐT huyện Như Xuân, chính quyền địa phương trao 200 thẻ BHYT đến học sinh huyện Như Xuân (Ảnh: Hạnh Linh).

Tại huyện Như Xuân, ông Lại Thế Quảng, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa), đại diện báo Dân trí, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Như Xuân đã trao 200 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường: Tiểu học Cát Tân (xã Cát Tân) 59 thẻ, THCS Cát Tân (xã Cát Tân) 57 thẻ, Tiểu học Thượng Ninh (xã Thượng Ninh) 33 thẻ, Tiểu học Xuân Hòa (xã Xuân Hòa) 51 thẻ.

Cô Lê Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Tân, cho biết việc vận động phụ huynh mua BHYT cho học sinh ở miền núi rất khó khăn, do các gia đình eo hẹp về kinh phí. Bên cạnh đó, nhiều người còn chủ quan, chỉ khi có bệnh mới chạy đôn chạy đáo. Mặt khác, có gia đình đông nhân khẩu, không thể đáp ứng hết việc ăn học của các con.

Phóng viên báo Dân trí tặng thẻ BHYT đến học sinh trên địa bàn huyện Như Xuân (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Đỗ Văn Chung, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Như Xuân, cho biết huyện Như xuân có 52 cơ sở giáo dục, với 19.400 học sinh. Trong đó, số học sinh phải mua BHYT là gần 10.000.

Năm học 2023-2024, trên địa bàn huyện có hơn 1.800 học sinh không có thẻ BHYT.

Ông Đỗ Văn Chung, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Như Xuân phát biểu tại chương trình (Ảnh: Thanh Tùng).

"Chúng tôi rất vui khi được báo Dân trí tặng 200 thẻ BHYT. Đây là việc làm ý nghĩa, tạo động lực cho nhà trường, học sinh, phụ huynh, nhất là các gia đình khó khăn không thể mua thẻ BHYT cho các con. Chúng tôi trân trọng, cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã gửi đến học sinh của huyện món quà quý giá", ông Chung chia sẻ.

Tại huyện Thường Xuân, đại diện báo Dân trí và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đã trao 43 thẻ BHYT đến học sinh của 2 trường: Tiểu học Vạn Xuân và THCS Vạn Xuân.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, phóng viên báo Dân trí trao tặng 43 thẻ BHYT đến học sinh Tiểu học và THCS xã Vạn Xuân (Ảnh: Hạnh Linh).

Em Hoàng Phi Long, lớp 4B, Trường Tiểu học Vạn Xuân, chia sẻ: "Em rất biết ơn khi được báo Dân trí tặng thẻ BHYT. Có thẻ BHYT, bố mẹ sẽ không phải bán lúa trong nhà để mua thẻ cho em nữa".

Long là con trai của chị Vi Thị Lung (31 tuổi, thôn Công Thương, xã Vạn Xuân) - nhân vật trong bài viết: "Vét hết lúa trong nhà bán không mua nổi tấm thẻ Bảo hiểm y tế cho con".

Ông Lê Xuân Tơn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí chia sẻ khó khăn với học sinh vùng khó.

"Việc tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của báo Dân trí là san sẻ tình yêu thương, lan tỏa sự tử tế, nhân văn. Thẻ BHYT không chỉ giúp học sinh được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn", ông Tơn nói.

Giảm bớt gánh nặng cho người thân học sinh

Sáng 6/9, tại Trường THCS Quỳnh Thạch và Trường Tiểu học Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đại diện báo Dân trí đã trao 20 thẻ BHYT đến học sinh.

Đại diện báo Dân trí trao tặng thẻ BHYT tới các học sinh Trường THCS Quỳnh Thạch (Ảnh: Nguyễn Phan).

Em Nguyễn Thị Bảo An (học sinh lớp 6B, Trường THCS Quỳnh Thạch) - nhân vật trong bài viết "Nỗi bất an của phụ huynh trước thềm năm học mới", vui mừng khi đón nhận thẻ BHYT trong ngày đầu năm học mới. An cho biết đây là lần thứ 2, em được báo Dân trí tặng thẻ BHYT.

Trao thẻ BHYT đến em Nguyễn Thị Bảo An, học sinh lớp 6B và các học sinh Trường THCS Quỳnh Thạch (Ảnh: Nguyễn Phan).

Thầy Lê Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Thạch, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí đã dành những phần quà thiết thực, ý nghĩa đến các học sinh khó khăn của trường. Việc tặng thẻ BHYT của báo Dân trí không chỉ động viên tinh thần, giúp học sinh vượt khó vươn lên mà còn giảm bớt gánh nặng cho người thân.

Cũng tại huyện Quỳnh Lưu, sáng 6/9, ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh và đại diện báo Dân trí trao 20 thẻ BHYT tới học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A.

Tặng thẻ BHYT đến học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Thạch (Ảnh: Nguyễn Phan).

Theo ông Xuyên, nhiều năm qua, tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHYT còn thấp, trong đó có học sinh tại 2 cấp Tiểu học và THCS. Nguyên nhân chính là do đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Bà con địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do, thu nhập không ổn định lại đông con.

Ông Xuyên gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và độc giả đã trao tặng thẻ BHYT đến với những học sinh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A đón nhận thẻ BHYT từ đại diện báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Phan).

Cô Hồ Thị Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A cho biết, toàn xã Quỳnh Thanh có gần 2.000 học sinh bậc Tiểu học, trong đó Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A có gần 1.100 học sinh.

Nhà trường thường xuyên động viên, thuyết phục phụ huynh mua BHYT cho học sinh. Tuy nhiên, việc mua BHYT còn nhiều hạn chế vì phụ huynh không đủ khả năng về tài chính.

Ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, phóng viên Dân trí và cô Hồ Thị Quỳnh Nga trao thẻ BHYT tới các học sinh (Ảnh: Nguyễn Phan).

"Những tấm thẻ BHYT kịp thời trao tận tay học sinh trong ngày đầu năm học mới, không chỉ giúp gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng, mà còn là động lực để học sinh an tâm hơn, nhất là những khi ốm đau, bệnh tật.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc đã chung tay chia sẻ khó khăn với học sinh, cũng như giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh địa phương", cô Nga chia sẻ.