Những điều đặc biệt của siêu đô thị TPHCM

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM đã chính thức trở thành một siêu đô thị quốc tế. Khác với một số người nghĩ ngay đến một thành phố có quy mô dân số 14 triệu, chiều dài lên đến 130km, tôi lại nghĩ về tiềm năng vô cùng to lớn và không gian phát triển rộng mở cho TPHCM.

Nhiều người nói đùa rằng, trong số 34 tỉnh thành trên toàn quốc, chỉ riêng TPHCM mới có chuyến bay “liên cấp xã”, từ Tân Sơn Nhất ra Côn Đảo. Nhưng đùa mà thật, bởi thực tế là không gian phát triển của TPHCM đã được mở rộng rất đa dạng.

Vâng, từ đầu tháng 7 này, TPHCM không chỉ là trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới, sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn là trung tâm sản xuất công nghiệp, trung tâm dịch vụ logistics, thăm dò, khai thác, chế biến, dịch vụ dầu khí và dịch vụ du lịch biển – đảo.

Với sự bổ sung 38 khu công nghiệp (KCN) của Bình Dương – trong nhiều năm là địa phương phát triển công nghiệp năng động hàng đầu cả nước, TPHCM trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn với 57 khu công nghiệp, trong đó có những KCN tên tuổi như Vietnam – Singapore (3 KCN), Sóng Thần (3 KCN), Mỹ Phước (3 KCN), Tân Tạo, Tân Thuận, Linh Trung, Linh Xuân, Cát Lái, Hiệp Phước, Phong Phú.

Diện mạo đô thị TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Về kinh tế số và đổi mới sáng tạo, TPHCM có khu Công nghệ cao (Quận 9), khu phần mềm Quang Trung, nhưng theo tôi như thế chắc vẫn chưa đủ. TPHCM mới cần mở thêm một vài khu công nghệ cao nữa! Trong bối cảnh khoa học công nghệ được xác định là đột phá phát triển của đất nước, thì TPHCM với thế mạnh của mình rất cần tạo đột phá phát triển trong lĩnh vực này.

Sự góp mặt của Vũng Tàu đã đưa TPHCM trở thành thành phố thăm dò, khai thác dầu khí với các mỏ dầu khí lớn như Bạch Hổ, Rồng, Cá Voi, Rạng Đông, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng; thành phố dịch vụ dầu khí với dịch vụ khoan thăm dò, vận tải, hậu cần, kỹ thuật dầu khí và chế biến dầu khí với nhà máy lọc dầu số 3 tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cùng với các cơ sở hạ tầng liên quan đến chế biến dầu khí.

Các công ty dầu khí ở TPHCM bao gồm VietsoPetro, PV Oil, GAS, PVEP (thăm dò và khai thác), PTSC (dịch vụ kỹ thuật), PVD (khoan và dịch vụ dầu khí), PSV (dịch vụ tổng hợp dầu khí), PV Trans (vận tải dầu khí).

Với cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất với các nhà ga T1, T2, T3, sân bay Long Thành (tuy ở Đồng Nai, nhưng coi như phục vụ cho TPHCM) cùng các cảng biển: Cát Lái (cảng lớn nhất Việt Nam), Cái Mép - Thị Vải (cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam), siêu cảng Cần Giờ, Tân Cảng (Phú Hữu, Hiệp Phước), Container quốc tế, Tân Thuận, Bến Nghé, TPHCM không chỉ là trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam mà còn hướng tới trung tâm logistics quốc tế lớn đủ sức cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn nhất trong khu vực.

Điểm thú vị nhất là giờ đây TPHCM trở thành thành phố du lịch biển và du lịch đảo. Khu phố Tây Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão và khu trung tâm (Sài Gòn) kết hợp với các bãi biển Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Cần Giờ và Côn Đảo làm cho du lịch TPHCM trở nên sinh động với nhiều sắc thái mà rất ít thành phố trên thế giới có được.

TPHCM cũng đang hướng tới trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế với nền tảng là trụ sở chính của 11 ngân hàng Việt Nam (ACB, Sacombank, HDBank, Eximbank, Nam Á Bank, VIB, SCB, Đông Á Bank, VietBank, OCB, Vietcapital Bank), các chi nhánh lớn của các ngân hàng Việt Nam (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV); sự hiện diện của 10 ngân hàng nước ngoài (HSBC Bank, Shinhan, Standard Chartered, Public Bank, UOB, Hong Leong, Woori Bank, CIMB Bank, ANZ, CitiBank) cùng các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Bank of China, Bank of India, Bank of Communications, Agricultural Bank of China, Bangkok Bank).

Hãy nhìn ra các thành phố lớn khác trong khu vực, thử hỏi có thành phố lớn nào có đủ cả tài chính, thương mại, công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, dầu khí, dịch vụ dầu khí, logistics, du lịch biển như TPHCM.

Tất nhiên, bên cạnh tiềm năng, cơ hội thì cũng có những khó khăn, thách thức. Một siêu đô thị sẽ đặt ra nhiều vấn đề không chỉ phát triển kinh tế mà còn là các vấn đề xã hội, môi trường… không dễ có lời giải.

Để biến những tiềm năng vô cùng to lớn kể trên với không gian phát triển to lớn, rộng mở, TPHCM có rất nhiều việc phải làm và phải làm thật nhanh chóng và quyết liệt, bởi thời gian là vàng, là bạc, thời gian không chờ đợi một ai.

Tác giả: Ông Đỗ Cao Bảo là cử nhân Toán điều khiển, Học viện kỹ thuật quân sự; từng làm việc tại Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Viện Khoa học Việt Nam. Ông Bảo là một trong những thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, hiện là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT.

