VKS: Ông Hồ Đại Dũng, Ngô Ngọc Đức đã đánh bạc "thành thói quen"

Chiều 4/11, phiên tòa sơ thẩm vụ Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) bước sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội trước khi đưa ra mức đề nghị án đối với 138 bị cáo.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội, gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với cộng đồng.

"Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng vì hám lợi và coi thường pháp luật, nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc, mặc dù biết rõ rằng hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm", bản luận tội cáo buộc.

VKS cho biết, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp, nhưng trò chơi điện tử có thưởng là trò chơi mà trong đó người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất. Đây là một hình thức đánh bạc và là hành vi vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Bảo vệ pháp luật).

Theo bản luận tội, hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua trò chơi điện tử hay các phương thức khác, đều gây tác hại lớn đến xã hội, phá hoại trật tự an toàn công cộng.

Đặc biệt, trong vụ án này, có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết, lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia vào hành vi phạm tội càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Vì vậy, cơ quan tố tụng đề nghị cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, nhằm không chỉ trừng trị, mà còn mang lại hiệu quả giáo dục, răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Kiểm sát viên tại tòa nhấn mạnh, trong nhóm 136 bị cáo phạm tội đánh bạc, có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn, như Vũ Phong (hơn 10,7 triệu USD) hay các bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai, Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Đức Long, Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ) tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD.

“Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng, mà còn cho thấy hành vi đánh bạc đã trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài", bản luận tội nêu và cho rằng cần phải có mức hình phạt đủ nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra điều tra, theo cơ quan tố tụng, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án như Biên bản phạm tội quả tang, lịch sử mở thẻ chơi, dữ liệu camera, vật chứng thu giữ, tài liệu lịch sử Bino, kết luận giám định...

Riêng bị cáo Uông Trường Giang (51 tuổi, quê Hà Nội, sống tại TPHCM) không thừa nhận hành vi đánh bạc, mà cho rằng chỉ chơi trò chơi điện tử có thưởng, bản luận tội cho rằng, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, những dữ liệu hình ảnh nhận dạng và lịch sử Bino, cùng lời khai của những người liên quan (lễ tân, giám sát)... đã chứng minh điều ngược lại.

Các tài liệu, chứng cứ trên có đủ căn cứ để xác định hành vi của Uông Trường Giang đã phạm vào tội Đánh bạc như cáo trạng đã quy kết.