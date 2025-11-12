Hôm nay tuyên án 141 bị cáo đánh bạc tại khách sạn Pullman

Sau gần 20 ngày xét xử và nghị án chiều 12/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo đánh bạc tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ.

Trong số những người tham gia đánh bạc có nhiều người là doanh nhân, bác sĩ, quan chức và thậm chí là ca sĩ.

Tại tòa hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân và kính mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để họ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khi được hỏi về lý do biết đến sới bạc, các bị cáo khai biết King Club từ việc "uống cà phê", "tiếp đối tác tại khách sạn" hoặc "thuê phòng nghỉ tại đây" hay vì thấy cái tên King Club là "câu lạc bộ Vua" nên tò mò.

Về số tiền mang đi đánh bạc, họ đều khai nhận mang theo ít hơn nhiều so với số tiền được ghi nhận đã chơi trong hệ thống tại sới bạc. Các bị cáo giải thích, mỗi lần thoát từ trò chơi này sang trò chơi khác, số tiền được cộng dồn.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

Mỗi lần chơi, họ thường tham gia nhiều trò và thoát ra liên tục giữa các trò, do đó tổng số tiền mỗi lần chơi lên tới nhiều tỷ đồng, dù khởi điểm, trong "ví" của họ chỉ cầm theo vài chục hoặc vài trăm triệu đồng.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội, trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần.

Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, đã đánh bạc tại CLB King Club hơn 70 lần.

Những lần chơi đầu ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi. Thậm chí ông Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

"Sau khi bị bắt tạm giam tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình", cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình giãi bày.

Theo cáo buộc, tổng số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.

Cụ thể, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.