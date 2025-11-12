Đánh bạc hơn 63 triệu đồng, ca sĩ Vũ Hà bị phạt 100 triệu đồng

Chiều 12/11, 141 bị cáo trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội) nhận phán quyết từ TAND TP Hà Nội.

Trong 141 người, 5 người bị xét xử tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. Ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Vũ Hà) là một trong 136 người Đánh bạc trong vụ án này.

Với cáo buộc đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), nam ca sĩ này bị tuyên phạt 100 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà (Ảnh: H.N.).

Quá trình xét xử, ca sĩ Vũ Hà trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Bị cáo cho biết, sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví. Trong 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng).

Cùng tội Đánh bạc, một ca sĩ khác là Thế Vũ bị phạt 3 năm tù.

Ca sĩ Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Bị cáo này bị cáo buộc đánh bạc với tổng số tiền cộng dồn lên đến 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Ông trình bày vì nhà gần King Club nên thường xuyên sang chơi và không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Với các bị cáo tội đánh bạc, VKS đánh giá họ đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm và điều khiển hành vi nhưng vì tư lợi mà coi thường pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.