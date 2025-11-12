Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng lĩnh 3 năm 6 tháng tù

Chiều 12/11, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết dành cho 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Trong vụ án này có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ.

Những người tham gia đánh bạc có nhiều người là doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ, thậm chí là quan chức, điển hình là bị cáo Hồ Đại Dũng và bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

Theo HĐXX, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trong vụ án này đặc biệt lớn, trong khoảng thời gian dài, với nhiều thành phần bị cáo tham gia.

Chủ tọa phiên tòa đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, xã hội. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.

Đối với nhóm bị cáo tội Tổ chức đánh bạc, HĐXX đánh giá các bị cáo người Hàn Quốc có vai trò đồng phạm giản đơn, giúp sức cho Kim In Sung (đang bỏ trốn). Một số bị cáo có vai trò là người làm thuê, hưởng lương hàng tháng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát thu chi…

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo ở nhóm tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun bị phạt 4 năm tù; Shim Hawn Hee bị phạt 2 năm tù; Choi Jin Bok bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng 3 năm tù treo.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc. Cùng tội danh, ông Ngô Ngọc Đức bị phạt 3 năm tù.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ngô Ngọc Đức trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội. Trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman, bị cáo thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần.

Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, đã đánh bạc tại câu lạc bộ King Club hơn 70 lần.

Những lần chơi đầu, ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi.

Thậm chí ông Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

Theo cáo buộc, tổng số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Theo VKS, các quy định liên quan từ năm 1948 đến nay đều cấm hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Riêng với ông Ngô Ngọc Đức, VKS cho rằng với vị trí công tác trong quá khứ, bị cáo buộc phải có nhận thức cao hơn các bị cáo khác về việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền.

Với 3 bị cáo người Hàn Quốc phạm tội Tổ chức đánh bạc, kiểm sát viên đánh giá các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng Shim Hwa Hee còn học đại học tại Việt Nam nên phải biết quy định không cho người Việt vào casino chơi bạc.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn phạm tội.

