Mức án các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman
(Dân trí) - Trong vụ án, có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. Quá trình xét xử, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt, 3 bị cáo đang bỏ trốn.
Chiều 12/11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết dành cho 138 bị cáo trong vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 Pullman, Hà Nội).
Tội Tổ chức đánh bạc:
Cho Choo Keun: 4 năm tù
Shim Hawn Hee: 2 năm tù
Choi Jin Bok: 3 năm 6 tháng tù
Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng: 30 tháng tù
Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng: 3 năm tù treo
Tội Đánh bạc:
Vũ Phong, lao động tự do: 4 năm 6 tháng tù
Vũ Thị Tuyết Mai, kinh doanh: 3 năm 6 tháng tù
Hồ Đại Dũng, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: 3 năm 6 tháng tù
Nguyễn Thế Vũ, ca sĩ, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Nguyễn Đức Long, kỹ sư xây dựng: 3 năm tù
Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ): 3 năm tù
Trần Minh Sự, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Thanh Bách, kinh doanh tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Minh Tuấn, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Anh Linh, kinh doanh: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 3 năm tù
Bùi Văn long, kinh doanh: 30 tháng tù treo
Lê Vỹ, hưu trí: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Nga, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Phí Đức Giang, lao động tự do: 3 năm 6 tháng tù
Đoàn Trung Thụy, kinh doanh tự do: 30 tháng tù treo
Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam: 3 năm tù
Nguyễn Văn Duẩn, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Xuân Vịnh, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Quốc Khánh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng: 30 tháng tù treo
Nguyễn Đức Thành, kinh doanh: 24 tháng tù treo
Tô Thị Thu Hương, cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù
Nguyễn Anh Tuấn, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Đỗ Anh Tuấn, cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ: 3 năm tù
Trương Quang Phú, kinh doanh tự do: 3 năm tù
Khúc Thị Lợi, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Văn Xuân, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Đinh Thị Thủy, lao động tự do: 30 tháng tù
Lê Thị Nga, kinh doanh tự do: 30 tháng tù
Nguyễn Huy Hoàng, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Dung, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Trần Nhân Thắng, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Hứa Thị Thu Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Hồ Sơn Thành, lao động tự do: 3 năm tù
Nguyễn Văn Hùng, cựu nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Kim Hoa, kinh doanh tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Hòa Huyền, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Xuân Huệ, cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thị Lan, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Bá Phúc, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Nguyễn Mạnh Cường, kinh doanh tự do: 30 tháng tù treo
Phạm Thị Tỷ, hưu trí: 30 tháng tù treo
Nguyễn Quốc Toàn, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Lương Đức Thái, lao động tự do: 30 tháng tù treo
Thân Thế Anh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt: 22 tháng tù
Đoàn Quang Hiếu, viên chức: 24 tháng tù treo
Phạm Quang Trị, kinh doanh: 30 tháng tù treo
Nguyễn Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp: 24 tháng tù treo
Nguyễn Như Hoài, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express: 24 tháng tù treo
Trần Mạnh Hùng, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico: 3 năm tù
Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ: 24 tháng tù treo
Nguyễn Thu Thủy, lao động tự do: 24 tháng tù treo
Nguyễn Thị Nguyên, lao động tự do: 24 tháng tù
Uông Trường Giang, lao động tự do: 3 năm tù treo
Đinh Văn Hảo, kinh doanh tự do: 24 tháng tù treo
Lại Thị Chinh, lao động tự do: 26 tháng tù treo
Nguyễn Thị Hằng, lao động tự do: 24 tháng tù treo
Lê Tự Cát, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Yến Nga, lao động tự do: 22 tháng tù treo
Nguyễn Đình Kỳ Duyên, lao động tự do: 22 tháng tù treo
Bùi Thị Minh Ngọc, lao động tự do: 22 tháng tù treo
Nguyễn Minh Nguyệt, hưu trí: 22 tháng tù treo
Lê Thị Thêm, lao động tự do: 22 tháng tù treo
Tạ Quốc Thịnh, cựu Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lương Hữu Chiến, lao động tự do: 22 tháng tù treo
Nguyễn Thanh Hùng, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Thị Bích Ngọc, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Bùi Đức Hiếu, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Phạm Bá Trung, lái xe: 3 năm tù
Đỗ Quang Hưng, cựu Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lê Văn Hùng, kinh doanh: 18 tháng tù treo
Nguyễn Hữu Liêm, luật sư: 18 tháng tù treo
Dương Văn Thuật, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lương Thị Quyên, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Lê Thị Vân, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Nguyễn Minh Tuấn, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Hồ Hồng Hải, kinh doanh tự do: 18 tháng tù treo
Lê Hồng Phú, kinh doanh: 18 tháng tù treo
Phí Đức Lượng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Hồng Quang, lao động tự do: 24 tháng tù
Ngô Văn Công, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Lê Đức Kinh, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Lâm Mạnh Tưng, nhân viên Công ty quảng cáo Phượng Tùng: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Thân Huy Cường, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Bùi Quảng Hà, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Đình Hà, lao động tự do: 18 tháng tù treo
Nguyễn Thanh Hải, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Phan Thu Hà, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trương Đăng Trình, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Đặng Kỳ Phong, hướng dẫn viên du lịch: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Thanh Ngọc Quý, kinh doanh tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lê Văn Thành, lao động tự do: 24 tháng tù
Hoàng Thị An, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Vũ Văn Tuyến, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Ngọc Vinh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Phạm Tuân, hướng dẫn viên du lịch: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Hoàng Thùy Linh, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Dương Thị Quế Anh, lao động tự do: 15 tháng tù treo
Nguyễn Thị Duyên, lao động tự do: 20 tháng tù
Vũ Văn Giang, hưu trí: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lê Thế Chiến, cựu Phó tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ: 15 tháng tù treo
Phạm Gia Khanh, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Phạm Văn Phúc, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Chu Đình Tuấn, bác sĩ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Văn Tá, lao động tự do: 15 tháng tù treo
Đinh Thái Bình, kinh doanh: 15 tháng tù treo
Bùi Huy Hoàng, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Phạm Thị Hợp, lao động tự do: 12 tháng tù
Trần Thị Xuân Huyền, lao động tự do: 15 tháng tù
Vũ Thanh Tùng, kinh doanh: 18 tháng tù
Phạm Mạnh Thắng, lao động tự do: 12 tháng tù
Vũ Thị Ngọc, lao động tự do: 12 tháng tù
Nguyễn Nam Thắng, lái xe: 12 tháng tù
Vũ Ngọc Hà, ca sĩ: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Đỗ Tiến Hưng, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Đặng Quốc Hoàn, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Thị Hiển, hưu trí: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Thị Bẩy, lao động tự do: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Quốc Hùng, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Võ Huy Tuấn, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trần Thị Thu Thảo, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Hà Lan Hương, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Lê Kim Đồng, hưu trí: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Vũ Chí Thọ, kinh doanh: 100 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Trịnh Ngọc Vinh, kinh doanh: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Hoàng Trọng Dũng, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Vũ Thị Minh Hiền, lao động tự do: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Nguyễn Thị Kim Xuân, lao động tự do: 12 tháng tù
Bùi Huy Phúc, lái xe: 50 triệu đồng, phạt bổ sung 50 triệu đồng
Dương Tiến Công, lái xe: 9 tháng tù treo
Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do: 9 tháng tù treo