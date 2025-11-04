Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị xử phạt 100 triệu đồng

Chiều 4/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Trong vụ án này có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, 136 bị cáo bị xét xử tội Đánh bạc.

Đối với tội Đánh bạc, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TPHCM) 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Cùng tội Đánh bạc, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ca sĩ Thế Vũ mức án 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, vào ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ tại câu lạc bộ King Club. Ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Quá trình xét xử, ca sĩ Vũ Hà trình bày được người bạn là Việt kiều mở thẻ tại King Club nhưng không nhớ chính xác thời gian mở thẻ.

Bị cáo cho biết, sau khi mở thẻ chưa đánh bạc ngay mà khoảng một tháng sau mới vào King Club chơi.

Ở lần chơi duy nhất này, ca sĩ Vũ Hà mang theo khoảng 5-10 triệu đồng là tiền từ thu nhập để trong ví. Trong 2-3 tiếng đánh bạc tại King Club, bị cáo thua 199 USD (gần 6 triệu đồng).

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Theo cáo buộc, ông Vũ đã đánh bạc với tổng số tiền cộng dồn lên đến 4,37 triệu USD (khoảng 115 tỷ đồng).

Tại tòa, ông Vũ khai bản thân có một số bạn nước ngoài hay vào King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Ông trình bày vì nhà gần King Club nên thường xuyên sang chơi và không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm và điều khiển hành vi nhưng vì tư lợi mà coi thường pháp luật.

Theo Viện kiểm sát các trò chơi điện tử có thưởng là một hình thức đánh bạc và là hành vi vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua trò chơi điện tử hay các phương tiện khác đều gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, phá hoại trật tự an toàn công cộng.

Đặc biệt trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết, lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia vào hành vi phạm tội càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án

Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.