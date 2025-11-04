Thừa nhận đánh bạc hơn 5,1 tỷ đồng ở Pullman, một bị cáo nói mình vô tội?

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, TP Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi.

Tại phiên làm việc trước đó, bị cáo Uông Trường Giang (51 tuổi, ở TPHCM, nghề nghiệp tự do) là người một mực cho rằng bản thân không phạm tội, thậm chí còn quy trách nhiệm cho đơn vị khác.

Dù thừa nhận cáo buộc đã đánh bạc 36 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 215.000 USD (khoảng hơn 5,1 tỷ đồng), bị cáo Giang lại cho rằng mình không vi phạm pháp luật.

Bị cáo trình bày đã đi rất nhiều câu lạc bộ. Ở những địa điểm này, các khu vui chơi giải trí có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài, cấm người Việt vào chơi và luôn có nhân viên trực để kiểm soát.

Còn tại King Club, Giang cho biết câu lạc bộ này công khai, ai cũng vào được.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh).

"Chính vì vậy, các bị cáo tại King Club mới có mặt ở phiên tòa hôm nay, chịu trách nhiệm về hành vi tổ chức đánh bạc", đại diện VKS nói ngắt lời bị cáo Giang.

Đồng tình với VKS nhưng Giang cũng cho rằng những bị cáo tại King Club còn có hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, bị cáo này còn đổ lỗi về trách nhiệm quản lý của các cơ quan Nhà nước liên quan, khi không phát hiện sớm hành vi đánh bạc trái pháp luật tại King Club.

Sau đó, kiểm sát viên công bố lời khai của Giang tại cơ quan điều tra, nội dung là Giang được một người tên Trần Hồng Quang dẫn vào King Club chơi vào khoảng cuối năm 2022. Khi đó, bị cáo đi công tác và nghỉ tại khách sạn Pullman. Anh Quang dẫn bị cáo vào King Club và bị nhân viên CLB từ chối. Khi đó, anh Quang đã giới thiệu Giang là bạn nên được vào.

VKS chất vấn tại sao Giang lại thay đổi lời khai tại tòa, cho rằng mình không phạm tội?

Tại bục khai báo, Giang phủ nhận việc được người khác dẫn vào King Club, mà biết đến câu lạc bộ này thông qua những biển quảng cáo treo bên trong khách sạn Pullman.

Giang khai thêm, vì thấy King Club có dịch vụ ăn uống tốt nên bị cáo hay vào địa điểm này để sử dụng dịch vụ, cũng như đánh bạc.

Theo cáo trạng, lần chơi nhiều nhất của Giang là hơn 66.000 USD (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng) và thua tổng hơn 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc đến King Club 61 lần để đánh bạc, với tổng số tiền hơn 447.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng).

Theo ông Huệ khai lý do đánh bạc vì “tò mò”.

“Tò mò thì chơi một lần, biết rồi thì thôi, đây lại chơi tới tận 61 lần?”, chủ tọa hỏi nhưng ông Huệ không nói gì.

Lời khai của ông Huệ còn thể hiện, ông này đã cùng với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020 khi đi công tác và ở cùng khách sạn.

Trong vụ án, ông Hồ Đại Dũng đánh bạc tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua gần 1 triệu USD.